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Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явки

Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явки - 05.07.2026 Украина.ру

Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явки

Референдум в Словакии, который мог лишить премьер-министра Роберта Фицо пожизненных выплат и восстановить упразднённые институты, признан несостоявшимся. Об этом говорится в сообщении с предварительными результатами референдума на сайте статистического управления страны

2026-07-05T10:26

2026-07-05T10:26

2026-07-05T10:26

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В Словакии провалился референдум, инициированный внепарламентской партией "Демократы". Гражданам предлагалось ответить на два вопроса: согласны ли они с отменой пожизненной ренты для премьер-министра Роберта Фицо и с восстановлением специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.Однако явка составила всего 15,87% при обработке 97% бюллетеней. Для признания референдума состоявшимся требовалось более 50% участников от 4,3 миллиона избирателей. В голосовании приняли участие около 660 тысяч человек. Большинство из них ответили утвердительно на оба вопроса, но это не имело значения из-за низкой явки.Поводом для референдума стали поправки, вступившие в силу в июле 2024 года. Согласно им, бывшим премьер-министрам, занимавшим пост не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере зарплаты депутата (более 4 тысяч евро). В Словакии под этот критерий подпадает только Роберт Фицо, который возглавляет правительство в третий раз.Словакия имеет печальную репутацию в проведении референдумов: из девяти состоявшимся был признан лишь один — о вступлении в Евросоюз в 2003 году, где явка превысила 52%. Таким образом, нынешний референдум повторил судьбу большинства предыдущих.4 июля пресс-служба МВД республики сообщила, что в Словакии открылись участки для голосования на референдуме, который мог лишить премьер-министра Роберта Фицо пожизненной ренты. Однако низкая явка сделала его недействительным.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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