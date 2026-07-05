Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО - 05.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260705/pistorius-germaniya-vnest-samyy-bolshoy-vznos-v-podderzhku-ukrainy-sredi-stran-nato-1081056428.html
Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО
Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО - 05.07.2026 Украина.ру
Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкая доля в очередном пакете военной помощи Киеву станет крупнейшим индивидуальным взносом. Об этом 5 июля он сказал в интервью Bild
2026-07-05T12:35
2026-07-05T12:35
новости
германия
украина
россия
борис писториус
мария захарова
владимир путин
нато
bild
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320551_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_139cbac3ef8520b86d5997b7708d931f.jpg
"Она, несомненно, будет самым большим отдельным взносом. Речь идёт об общей сумме в 70 миллиардов евро", — подтвердил Писториус, не назвав точную цифру немецких ассигнований.Ранее Politico сообщало, что члены НАТО обсуждают новые обязательства по военной помощи Украине на 70 миллиардов евро. Немецкий портал T-Online отмечал, что в бюджет ФРГ на 2026 год уже заложены рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ — максимальная сумма с начала конфликта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине и лидирует в милитаризации страны. Москва неоднократно подчёркивала: поставки вооружений мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в прямое противостояние.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
германия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320551_87:0:1420:1000_1920x0_80_0_0_3535955cca85036e3d330ed2b9ac8987.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, россия, борис писториус, мария захарова, владимир путин, нато, bild, politico
Новости, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, Bild, Politico

Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО

12:35 05.07.2026
 
© ФотоБорис Писториус, официально
Борис Писториус, официально - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкая доля в очередном пакете военной помощи Киеву станет крупнейшим индивидуальным взносом. Об этом 5 июля он сказал в интервью Bild
"Она, несомненно, будет самым большим отдельным взносом. Речь идёт об общей сумме в 70 миллиардов евро", — подтвердил Писториус, не назвав точную цифру немецких ассигнований.
Ранее Politico сообщало, что члены НАТО обсуждают новые обязательства по военной помощи Украине на 70 миллиардов евро. Немецкий портал T-Online отмечал, что в бюджет ФРГ на 2026 год уже заложены рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ — максимальная сумма с начала конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине и лидирует в милитаризации страны. Москва неоднократно подчёркивала: поставки вооружений мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в прямое противостояние.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияУкраинаРоссияБорис ПисториусМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОBildPolitico
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:40В Крыму топливо появилось на 112 заправках, в Севастополе лимит удвоили
12:35Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО
12:00"Вокруг Булгакова": Иешуа и Солнце
11:51ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
11:26Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток
10:33Праздничный салют поджёг Бруклинский мост в Нью-Йорке
10:26Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явки
10:13Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля
09:59Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву
09:47Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ
09:32"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы
08:56ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО
08:41Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова
08:40Зеленский лично выбрал способ своей смерти: это войдет в историю
08:33L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки
08:25Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине
08:18Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения
08:17Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
08:00Айнзацкоманда "Лемберг". 85 лет с начала уничтожения польской интеллектуальной элиты Львова
07:53"Элита будет гореть в аду, но это потом". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
Лента новостейМолния