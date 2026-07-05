https://ukraina.ru/20260705/pistorius-germaniya-vnest-samyy-bolshoy-vznos-v-podderzhku-ukrainy-sredi-stran-nato-1081056428.html

Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО

Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО - 05.07.2026 Украина.ру

Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкая доля в очередном пакете военной помощи Киеву станет крупнейшим индивидуальным взносом. Об этом 5 июля он сказал в интервью Bild

2026-07-05T12:35

2026-07-05T12:35

2026-07-05T12:35

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"Она, несомненно, будет самым большим отдельным взносом. Речь идёт об общей сумме в 70 миллиардов евро", — подтвердил Писториус, не назвав точную цифру немецких ассигнований.Ранее Politico сообщало, что члены НАТО обсуждают новые обязательства по военной помощи Украине на 70 миллиардов евро. Немецкий портал T-Online отмечал, что в бюджет ФРГ на 2026 год уже заложены рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ — максимальная сумма с начала конфликта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине и лидирует в милитаризации страны. Москва неоднократно подчёркивала: поставки вооружений мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в прямое противостояние.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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