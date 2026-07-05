https://ukraina.ru/20260705/pistorius-germaniya-vnest-samyy-bolshoy-vznos-v-podderzhku-ukrainy-sredi-stran-nato-1081056428.html
Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО
Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО - 05.07.2026 Украина.ру
Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкая доля в очередном пакете военной помощи Киеву станет крупнейшим индивидуальным взносом. Об этом 5 июля он сказал в интервью Bild
2026-07-05T12:35
2026-07-05T12:35
2026-07-05T12:35
новости
германия
украина
россия
борис писториус
мария захарова
владимир путин
нато
bild
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320551_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_139cbac3ef8520b86d5997b7708d931f.jpg
"Она, несомненно, будет самым большим отдельным взносом. Речь идёт об общей сумме в 70 миллиардов евро", — подтвердил Писториус, не назвав точную цифру немецких ассигнований.Ранее Politico сообщало, что члены НАТО обсуждают новые обязательства по военной помощи Украине на 70 миллиардов евро. Немецкий портал T-Online отмечал, что в бюджет ФРГ на 2026 год уже заложены рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ — максимальная сумма с начала конфликта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине и лидирует в милитаризации страны. Москва неоднократно подчёркивала: поставки вооружений мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в прямое противостояние.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
германия
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320551_87:0:1420:1000_1920x0_80_0_0_3535955cca85036e3d330ed2b9ac8987.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, россия, борис писториус, мария захарова, владимир путин, нато, bild, politico
Новости, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, Bild, Politico
Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкая доля в очередном пакете военной помощи Киеву станет крупнейшим индивидуальным взносом. Об этом 5 июля он сказал в интервью Bild
"Она, несомненно, будет самым большим отдельным взносом. Речь идёт об общей сумме в 70 миллиардов евро", — подтвердил Писториус, не назвав точную цифру немецких ассигнований.
Ранее Politico сообщало, что члены НАТО обсуждают новые обязательства по военной помощи Украине на 70 миллиардов евро. Немецкий портал T-Online отмечал, что в бюджет ФРГ на 2026 год уже заложены рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ — максимальная сумма с начала конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине и лидирует в милитаризации страны. Москва неоднократно подчёркивала: поставки вооружений мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в прямое противостояние.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру