https://ukraina.ru/20260705/1081055089.html

Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток

Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток - 05.07.2026 Украина.ру

Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток

За 4–5 июля российские силы нанесли серию ударов по объектам обеспечивающей инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан"

2026-07-05T11:26

2026-07-05T11:26

2026-07-05T11:26

сво

спецоперация

украина

россия

днепропетровская область

украина.ру

вооруженные силы украины

укргаздобыча

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По данным за 4–5 июля 2026 года зафиксирована новая серия ударов по обеспечивающей инфраструктуре ВСУ. Под удар попали железнодорожная тяга, резервуарный парк с газовым конденсатом, насосная станция, промышленный склад, производственный цех, объекты топливной сети и элементы городской инфраструктуры после работы ПВО.🟥 Пятихатки, Днепропетровская областьВечером 4 июля два БПЛА поразили железнодорожную станцию "Пятихатки-Стыковая". В результате загорелся электровоз. Станция является важным узлом для смены тяги и распределения грузовых потоков;🟥 Вязовая, Харьковская областьНочью 4 июля три беспилотника атаковали резервуарный парк газоконденсата на установке "Степовая" АО "Укргаздобыча". В результате загорелись два резервуара по 1000 м³ и насосная станция. Площадь пожара — около 400 м²;🟥 НиколаевВечером 4 июля БПЛА поразил склад бумажной тары на предприятии "Лакталис-Николаев". В результате возник пожар на площади около 400 м². Объект мог использоваться для хранения расходных материалов и грузов двойного назначения;🟥 ЗапорожьеВечером 4 июля три ФАБ поразили территорию завода "Армалит". В результате повреждены производственный цех и центральная проходная. Предприятие выпускает трубопроводную арматуру для промышленных и энергетических систем;🟥 СумыВечером 4 июля БПЛА "Молния" атаковал АЗС "БРСМ-Нафта". В результате загорелись автомобиль и топливный модуль. Площадь пожара — около 30 м².Утром 5 июля ещё один БПЛА "Молния" упал без детонации на территории АЗС "АМИК". В результате повреждена газовая колонка, в том числе клапанный блок и датчики давления;🟥 ДнепропетровскУтром 5 июля зафиксирована работа ПВО. Обломки двух ракет Х-59/69 упали в разных точках города: на Монастырском острове и на крышу частного дома на улице Любомира Гузара. Также сообщается о возможном поражении Южного машиностроительного завода, но подтверждённой информации пока нет.Наступление российских войск продолжается сразу на нескольких участках. Как пишет в "Украина.ру" военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, на Днепропетровском направлении группировка "Восток" заняла опорники врага и подготовила плацдарм для дальнейших действий. Подробнее в материале "Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу ГайчураБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, украина, россия, днепропетровская область, украина.ру, вооруженные силы украины, укргаздобыча