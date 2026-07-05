Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток - 05.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260705/1081055089.html
Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток
Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток - 05.07.2026 Украина.ру
Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток
За 4–5 июля российские силы нанесли серию ударов по объектам обеспечивающей инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан"
2026-07-05T11:26
2026-07-05T11:26
сво
спецоперация
украина
россия
днепропетровская область
украина.ру
вооруженные силы украины
укргаздобыча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080749362_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_ecf5009d03acd6192eacd3d9981b14fb.jpg
По данным за 4–5 июля 2026 года зафиксирована новая серия ударов по обеспечивающей инфраструктуре ВСУ. Под удар попали железнодорожная тяга, резервуарный парк с газовым конденсатом, насосная станция, промышленный склад, производственный цех, объекты топливной сети и элементы городской инфраструктуры после работы ПВО.🟥 Пятихатки, Днепропетровская областьВечером 4 июля два БПЛА поразили железнодорожную станцию "Пятихатки-Стыковая". В результате загорелся электровоз. Станция является важным узлом для смены тяги и распределения грузовых потоков;🟥 Вязовая, Харьковская областьНочью 4 июля три беспилотника атаковали резервуарный парк газоконденсата на установке "Степовая" АО "Укргаздобыча". В результате загорелись два резервуара по 1000 м³ и насосная станция. Площадь пожара — около 400 м²;🟥 НиколаевВечером 4 июля БПЛА поразил склад бумажной тары на предприятии "Лакталис-Николаев". В результате возник пожар на площади около 400 м². Объект мог использоваться для хранения расходных материалов и грузов двойного назначения;🟥 ЗапорожьеВечером 4 июля три ФАБ поразили территорию завода "Армалит". В результате повреждены производственный цех и центральная проходная. Предприятие выпускает трубопроводную арматуру для промышленных и энергетических систем;🟥 СумыВечером 4 июля БПЛА "Молния" атаковал АЗС "БРСМ-Нафта". В результате загорелись автомобиль и топливный модуль. Площадь пожара — около 30 м².Утром 5 июля ещё один БПЛА "Молния" упал без детонации на территории АЗС "АМИК". В результате повреждена газовая колонка, в том числе клапанный блок и датчики давления;🟥 ДнепропетровскУтром 5 июля зафиксирована работа ПВО. Обломки двух ракет Х-59/69 упали в разных точках города: на Монастырском острове и на крышу частного дома на улице Любомира Гузара. Также сообщается о возможном поражении Южного машиностроительного завода, но подтверждённой информации пока нет.Наступление российских войск продолжается сразу на нескольких участках. Как пишет в "Украина.ру" военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, на Днепропетровском направлении группировка "Восток" заняла опорники врага и подготовила плацдарм для дальнейших действий. Подробнее в материале "Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу ГайчураБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080749362_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_b09cf3b0d934d1ba7998fcd239184f01.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, украина, россия, днепропетровская область, украина.ру, вооруженные силы украины, укргаздобыча
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Днепропетровская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Укргаздобыча

Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток

11:26 05.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
За 4–5 июля российские силы нанесли серию ударов по объектам обеспечивающей инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан"
По данным за 4–5 июля 2026 года зафиксирована новая серия ударов по обеспечивающей инфраструктуре ВСУ. Под удар попали железнодорожная тяга, резервуарный парк с газовым конденсатом, насосная станция, промышленный склад, производственный цех, объекты топливной сети и элементы городской инфраструктуры после работы ПВО.
🟥 Пятихатки, Днепропетровская область
Вечером 4 июля два БПЛА поразили железнодорожную станцию "Пятихатки-Стыковая". В результате загорелся электровоз. Станция является важным узлом для смены тяги и распределения грузовых потоков;
🟥 Вязовая, Харьковская область
Ночью 4 июля три беспилотника атаковали резервуарный парк газоконденсата на установке "Степовая" АО "Укргаздобыча". В результате загорелись два резервуара по 1000 м³ и насосная станция. Площадь пожара — около 400 м²;
🟥 Николаев
Вечером 4 июля БПЛА поразил склад бумажной тары на предприятии "Лакталис-Николаев". В результате возник пожар на площади около 400 м². Объект мог использоваться для хранения расходных материалов и грузов двойного назначения;
🟥 Запорожье
Вечером 4 июля три ФАБ поразили территорию завода "Армалит". В результате повреждены производственный цех и центральная проходная. Предприятие выпускает трубопроводную арматуру для промышленных и энергетических систем;
🟥 Сумы
Вечером 4 июля БПЛА "Молния" атаковал АЗС "БРСМ-Нафта". В результате загорелись автомобиль и топливный модуль. Площадь пожара — около 30 м².
Утром 5 июля ещё один БПЛА "Молния" упал без детонации на территории АЗС "АМИК". В результате повреждена газовая колонка, в том числе клапанный блок и датчики давления;
🟥 Днепропетровск
Утром 5 июля зафиксирована работа ПВО. Обломки двух ракет Х-59/69 упали в разных точках города: на Монастырском острове и на крышу частного дома на улице Любомира Гузара. Также сообщается о возможном поражении Южного машиностроительного завода, но подтверждённой информации пока нет.
Наступление российских войск продолжается сразу на нескольких участках. Как пишет в "Украина.ру" военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, на Днепропетровском направлении группировка "Восток" заняла опорники врага и подготовила плацдарм для дальнейших действий. Подробнее в материале "Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу Гайчура
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияУкраинаРоссияДнепропетровская областьУкраина.руВооруженные силы УкраиныУкргаздобыча
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:40В Крыму топливо появилось на 112 заправках, в Севастополе лимит удвоили
12:35Писториус: Германия внесёт самый большой взнос в поддержку Украины среди стран НАТО
12:00"Вокруг Булгакова": Иешуа и Солнце
11:51ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
11:26Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток
10:33Праздничный салют поджёг Бруклинский мост в Нью-Йорке
10:26Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явки
10:13Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля
09:59Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву
09:47Welt: освобождение Константиновки стало сюрпризом даже для западных СМИ
09:32"Страна третьего мира": Трамп жёстко раскритиковал миграционную политику Европы
08:56ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО
08:41Небензя назвал "издевательством" ответ ООН на письмо Лаврова
08:40Зеленский лично выбрал способ своей смерти: это войдет в историю
08:33L'AntiDiplomatico: Путин предупредил Европу о зоне безопасности после освобождения Константиновки
08:25Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок Taurus Украине
08:18Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения
08:17Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
08:00Айнзацкоманда "Лемберг". 85 лет с начала уничтожения польской интеллектуальной элиты Львова
07:53"Элита будет гореть в аду, но это потом". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины
Лента новостейМолния