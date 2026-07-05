Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
За 4–5 июля российские силы нанесли серию ударов по объектам обеспечивающей инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан"
По данным за 4–5 июля 2026 года зафиксирована новая серия ударов по обеспечивающей инфраструктуре ВСУ. Под удар попали железнодорожная тяга, резервуарный парк с газовым конденсатом, насосная станция, промышленный склад, производственный цех, объекты топливной сети и элементы городской инфраструктуры после работы ПВО.
🟥 Пятихатки, Днепропетровская область
Вечером 4 июля два БПЛА поразили железнодорожную станцию "Пятихатки-Стыковая". В результате загорелся электровоз. Станция является важным узлом для смены тяги и распределения грузовых потоков;
Вечером 4 июля два БПЛА поразили железнодорожную станцию "Пятихатки-Стыковая". В результате загорелся электровоз. Станция является важным узлом для смены тяги и распределения грузовых потоков;
🟥 Вязовая, Харьковская область
Ночью 4 июля три беспилотника атаковали резервуарный парк газоконденсата на установке "Степовая" АО "Укргаздобыча". В результате загорелись два резервуара по 1000 м³ и насосная станция. Площадь пожара — около 400 м²;
Ночью 4 июля три беспилотника атаковали резервуарный парк газоконденсата на установке "Степовая" АО "Укргаздобыча". В результате загорелись два резервуара по 1000 м³ и насосная станция. Площадь пожара — около 400 м²;
🟥 Николаев
Вечером 4 июля БПЛА поразил склад бумажной тары на предприятии "Лакталис-Николаев". В результате возник пожар на площади около 400 м². Объект мог использоваться для хранения расходных материалов и грузов двойного назначения;
Вечером 4 июля БПЛА поразил склад бумажной тары на предприятии "Лакталис-Николаев". В результате возник пожар на площади около 400 м². Объект мог использоваться для хранения расходных материалов и грузов двойного назначения;
🟥 Запорожье
Вечером 4 июля три ФАБ поразили территорию завода "Армалит". В результате повреждены производственный цех и центральная проходная. Предприятие выпускает трубопроводную арматуру для промышленных и энергетических систем;
Вечером 4 июля три ФАБ поразили территорию завода "Армалит". В результате повреждены производственный цех и центральная проходная. Предприятие выпускает трубопроводную арматуру для промышленных и энергетических систем;
🟥 Сумы
Вечером 4 июля БПЛА "Молния" атаковал АЗС "БРСМ-Нафта". В результате загорелись автомобиль и топливный модуль. Площадь пожара — около 30 м².
Вечером 4 июля БПЛА "Молния" атаковал АЗС "БРСМ-Нафта". В результате загорелись автомобиль и топливный модуль. Площадь пожара — около 30 м².
Утром 5 июля ещё один БПЛА "Молния" упал без детонации на территории АЗС "АМИК". В результате повреждена газовая колонка, в том числе клапанный блок и датчики давления;
🟥 Днепропетровск
Утром 5 июля зафиксирована работа ПВО. Обломки двух ракет Х-59/69 упали в разных точках города: на Монастырском острове и на крышу частного дома на улице Любомира Гузара. Также сообщается о возможном поражении Южного машиностроительного завода, но подтверждённой информации пока нет.
Утром 5 июля зафиксирована работа ПВО. Обломки двух ракет Х-59/69 упали в разных точках города: на Монастырском острове и на крышу частного дома на улице Любомира Гузара. Также сообщается о возможном поражении Южного машиностроительного завода, но подтверждённой информации пока нет.
Наступление российских войск продолжается сразу на нескольких участках. Как пишет в "Украина.ру" военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, на Днепропетровском направлении группировка "Восток" заняла опорники врага и подготовила плацдарм для дальнейших действий. Подробнее в материале "Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу Гайчура
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