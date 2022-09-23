https://ukraina.ru/20220923/1038971206.html
Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией
Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией - 23.09.2022 Украина.ру
Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией
Многие жители Народных Республик Донбасса с 2014 года покинули их не из-за того, что они были недовольны статусом республик, а из-за того, что там идут боевые действия, само по себе вхождение этих территорий в состав РФ не стимулирует людей возвращаться туда, где бомбят, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-09-23T04:45
2022-09-23T04:45
2022-09-23T04:45
новости
референдум
донбасс
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Он добавил, что "все будет зависеть от того, как будет развиваться спецоперация".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
https://ukraina.ru/20220921/1038909469.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, донбасс
Новости, референдум, Донбасс
Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией
Многие жители Народных Республик Донбасса с 2014 года покинули их не из-за того, что они были недовольны статусом республик, а из-за того, что там идут боевые действия, само по себе вхождение этих территорий в состав РФ не стимулирует людей возвращаться туда, где бомбят, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Значительная часть людей уезжала не из-за того, что они были недовольны статусом республик, а из-за того, что там война идет. Само собой, вхождение этих территорий в состав Российской Федерации не заставит вернуться людей туда, где бомбят.
Владимир Корнилов
политолог
Он добавил, что "все будет зависеть от того, как будет развиваться спецоперация".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.