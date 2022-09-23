https://ukraina.ru/20220923/1038971206.html

Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией

Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией - 23.09.2022 Украина.ру

Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией

Многие жители Народных Республик Донбасса с 2014 года покинули их не из-за того, что они были недовольны статусом республик, а из-за того, что там идут боевые действия, само по себе вхождение этих территорий в состав РФ не стимулирует людей возвращаться туда, где бомбят, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-09-23T04:45

2022-09-23T04:45

2022-09-23T04:45

новости

референдум

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037435484_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_aec1f231432ea8a0982d4f3d505c1ca3.jpg.webp

Он добавил, что "все будет зависеть от того, как будет развиваться спецоперация".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

https://ukraina.ru/20220921/1038909469.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, референдум, донбасс