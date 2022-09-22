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“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах - 22.09.2022 Украина.ру
“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
Спровоцированные Вашингтоном военные действия на Украине вызывают тяжёлые последствия в Европе. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conserviative
2022-09-22T14:19
2022-09-22T14:19
2022-09-22T15:29
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Экономика Германии находится на грани краха. Немецкая промышленность и домохозяйства нуждаются в энергии, которая дорожает с каждой неделей, указывает автор.Он замечает, что и американские инвесторы обеспокоены ситуацией в Германии, поскольку исторические данные показывают, что плохие экономические показатели в этой стране часто являются предвестниками экономических проблем в США.Недовольство в европейских странах растёт, и вполне вероятно, что правительства Германии, Франции и Великобритании потеряют власть, как это произошло в Швеции и вот-вот произойдёт в Италии, считает Макгрегор.Вполне возможно, что предстоящая зима изменит европейский политический ландшафт сильнее, чем любые действия России, добавляет он.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, сми, европа, кризис, германия, франция, великобритания, италия, швеция
Новости, США, СМИ, Европа, кризис, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Швеция
“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
14:19 22.09.2022 (обновлено: 15:29 22.09.2022)
Спровоцированные Вашингтоном военные действия на Украине вызывают тяжёлые последствия в Европе. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conserviative
Экономика Германии находится на грани краха. Немецкая промышленность и домохозяйства нуждаются в энергии, которая дорожает с каждой неделей, указывает
автор.
Он замечает, что и американские инвесторы обеспокоены ситуацией в Германии, поскольку исторические данные показывают, что плохие экономические показатели в этой стране часто являются предвестниками экономических проблем в США.
Ещё более важным является хрупкость социального согласия в европейских странах, особенно во Франции и Германии. Полиция Берлина, как сообщается, разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с беспорядками и мародёрством в зимние месяцы, если энергосистема "мультикультурного" города рухнет
Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Недовольство в европейских странах растёт, и вполне вероятно, что правительства Германии, Франции и Великобритании потеряют власть, как это произошло в Швеции и вот-вот произойдёт в Италии, считает Макгрегор.
Вполне возможно, что предстоящая зима изменит европейский политический ландшафт сильнее, чем любые действия России, добавляет он.