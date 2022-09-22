“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038980989.html
“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах - 22.09.2022 Украина.ру
“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
Спровоцированные Вашингтоном военные действия на Украине вызывают тяжёлые последствия в Европе. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conserviative
2022-09-22T14:19
2022-09-22T15:29
новости
сша
сми
европа
кризис
германия
франция
великобритания
италия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037351266_153:0:1618:824_1920x0_80_0_0_e584989aaa420924868308b823be9576.png
Экономика Германии находится на грани краха. Немецкая промышленность и домохозяйства нуждаются в энергии, которая дорожает с каждой неделей, указывает автор.Он замечает, что и американские инвесторы обеспокоены ситуацией в Германии, поскольку исторические данные показывают, что плохие экономические показатели в этой стране часто являются предвестниками экономических проблем в США.Недовольство в европейских странах растёт, и вполне вероятно, что правительства Германии, Франции и Великобритании потеряют власть, как это произошло в Швеции и вот-вот произойдёт в Италии, считает Макгрегор.Вполне возможно, что предстоящая зима изменит европейский политический ландшафт сильнее, чем любые действия России, добавляет он.
https://ukraina.ru/20220909/1038576220.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037351266_519:0:1618:824_1920x0_80_0_0_73c11abe331adc30c8c9db56f2b33466.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, сми, европа, кризис, германия, франция, великобритания, италия, швеция
Новости, США, СМИ, Европа, кризис, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Швеция

“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах

14:19 22.09.2022 (обновлено: 15:29 22.09.2022)
 
© YouTubeБюсты Ленина у Бранденбургских ворот в Берлине
Бюсты Ленина у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© YouTube
Читать в
Спровоцированные Вашингтоном военные действия на Украине вызывают тяжёлые последствия в Европе. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conserviative
Экономика Германии находится на грани краха. Немецкая промышленность и домохозяйства нуждаются в энергии, которая дорожает с каждой неделей, указывает автор.
Он замечает, что и американские инвесторы обеспокоены ситуацией в Германии, поскольку исторические данные показывают, что плохие экономические показатели в этой стране часто являются предвестниками экономических проблем в США.

Ещё более важным является хрупкость социального согласия в европейских странах, особенно во Франции и Германии. Полиция Берлина, как сообщается, разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с беспорядками и мародёрством в зимние месяцы, если энергосистема "мультикультурного" города рухнет

Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Недовольство в европейских странах растёт, и вполне вероятно, что правительства Германии, Франции и Великобритании потеряют власть, как это произошло в Швеции и вот-вот произойдёт в Италии, считает Макгрегор.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 09:45
Экономист Клопенко назвал единственную страну в Европе, которой грозит зимой голодУкраина зимой столкнется с продовольственным кризисом, потому что все зерно из страны вывезут в страны ЕС в рамках "продуктовой сделки", заявил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко
Вполне возможно, что предстоящая зима изменит европейский политический ландшафт сильнее, чем любые действия России, добавляет он.
 
НовостиСШАСМИЕвропакризисГерманияФранцияВеликобританияИталияШвеция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
16:05Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы
16:04Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября
16:00"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
15:57Сергей Лущ: Белоруссия прикроет российскую армию на своем направлении
15:55Политолог рассказал, хотят ли белорусы воевать
15:48В Запорожской области начали формировать батальоны добровольцев
15:48Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиян
15:28Малек Дудаков о планах Китая и об ускользающем величии Америки
15:25Полковник Макгрегор: Россия может позволить себе быть терпеливой на Украине
15:11"Мобилизоваться и показать "кузькину маму": Козин о противодействии НАТО и суде над Зеленским
15:07Игорь Гомольский: Когда горя слишком много, психика адаптируется, но спокойно к смерти относиться не могу
15:06Чем воюют на Украине: винтовка Мосина, "кулацкий обрез" и другое ретро-оружие
15:01Командир отделения самоходок Михалыч: США хорошо научили Украину воевать, но у нас есть свои секреты
14:55Политолог предложил ввести самые жёсткие экономические санкции в отношении Прибалтики
14:54В Курской области на электроподстанцию с воздуха сбросили взрывное устройство
14:54Латвия пытается вербовать россиян на границе — Михеев
14:44"Мы не знаем, что эти гады придумают завтра": Ищенко о мобилизации, обменах и ядерной кнопке
14:25Построить коммунизм в глобальном масштабе. "Мирный план" от Зеленского в ООН
14:19“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах
Лента новостейМолния