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“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах

“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах - 22.09.2022 Украина.ру

“На грани краха”: в США рассказали об ожидающих Европу переменах

Спровоцированные Вашингтоном военные действия на Украине вызывают тяжёлые последствия в Европе. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conserviative

2022-09-22T14:19

2022-09-22T14:19

2022-09-22T15:29

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Экономика Германии находится на грани краха. Немецкая промышленность и домохозяйства нуждаются в энергии, которая дорожает с каждой неделей, указывает автор.Он замечает, что и американские инвесторы обеспокоены ситуацией в Германии, поскольку исторические данные показывают, что плохие экономические показатели в этой стране часто являются предвестниками экономических проблем в США.Недовольство в европейских странах растёт, и вполне вероятно, что правительства Германии, Франции и Великобритании потеряют власть, как это произошло в Швеции и вот-вот произойдёт в Италии, считает Макгрегор.Вполне возможно, что предстоящая зима изменит европейский политический ландшафт сильнее, чем любые действия России, добавляет он.

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новости, сша, сми, европа, кризис, германия, франция, великобритания, италия, швеция