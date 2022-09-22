"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой - 22.09.2022 Украина.ру
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"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой
"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой - 22.09.2022 Украина.ру
"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой
В своем телеграм-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян 22 сентября прокомментировала состоявшийся ранее по линии Минобороны РФ обмен пленными между Россией и Украиной
2022-09-22T12:28
2022-09-22T12:28
новости
маргарита симоньян
обмен
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москва
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По ее словам, радость от того, что удалось спасти своих ребят важнее неудавшегося удовлетворения от возмездия врагу. При этом Симоньян разместила фото, опубликованное журналисткой Юлией Витязевой, на котором запечатлены российские военные, вернувшиеся на Родину.Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что в ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, которым в плену угрожала смертельная опасность.
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новости, маргарита симоньян, обмен, телеграм-каналы, киев, москва
Новости, Маргарита Симоньян, обмен, телеграм-каналы, Киев, Москва

"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой

12:28 22.09.2022
 
© тг-канал Юлии Витязевой
© тг-канал Юлии Витязевой
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В своем телеграм-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян 22 сентября прокомментировала состоявшийся ранее по линии Минобороны РФ обмен пленными между Россией и Украиной
По ее словам, радость от того, что удалось спасти своих ребят важнее неудавшегося удовлетворения от возмездия врагу.

Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня - первое. Знаю многих, для кого - второе. И могу их понять. Но для меня - по-прежнему первое.

П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT
При этом Симоньян разместила фото, опубликованное журналисткой Юлией Витязевой, на котором запечатлены российские военные, вернувшиеся на Родину.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что в ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной.
С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, которым в плену угрожала смертельная опасность.
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Обмен "азовцев"*. Главное на Украине на утро 22 сентябряСостоялся обмен командиров и бойцов "Азова"*, а также других украинских формирований, ранее сдавшихся в "Азовстали"
 
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Заголовок открываемого материала
12:29Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет - Медведев
12:28"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой
12:19В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной
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