https://ukraina.ru/20220922/1038974942.html
"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой
"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой - 22.09.2022 Украина.ру
"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой
В своем телеграм-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян 22 сентября прокомментировала состоявшийся ранее по линии Минобороны РФ обмен пленными между Россией и Украиной
2022-09-22T12:28
2022-09-22T12:28
2022-09-22T12:28
новости
маргарита симоньян
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По ее словам, радость от того, что удалось спасти своих ребят важнее неудавшегося удовлетворения от возмездия врагу. При этом Симоньян разместила фото, опубликованное журналисткой Юлией Витязевой, на котором запечатлены российские военные, вернувшиеся на Родину.Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что в ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, которым в плену угрожала смертельная опасность.
https://ukraina.ru/20220922/1038966267.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, маргарита симоньян, обмен, телеграм-каналы, киев, москва
Новости, Маргарита Симоньян, обмен, телеграм-каналы, Киев, Москва
"Радость за своих": Симоньян расставила приоритеты по ситуации обмена пленными между Киевом и Москвой
В своем телеграм-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян 22 сентября прокомментировала состоявшийся ранее по линии Минобороны РФ обмен пленными между Россией и Украиной
По ее словам, радость от того, что удалось спасти своих ребят важнее неудавшегося удовлетворения от возмездия врагу.
Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня - первое. Знаю многих, для кого - второе. И могу их понять. Но для меня - по-прежнему первое.
Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT
При этом Симоньян разместила фото, опубликованное журналисткой Юлией Витязевой, на котором запечатлены российские военные, вернувшиеся на Родину.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что в ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной.
С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик, которым в плену угрожала смертельная опасность.