https://ukraina.ru/20220922/1038968465.html

У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил Володин

У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил Володин - 22.09.2022 Украина.ру

У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил Володин

Депутаты Госдумы РФ должны помочь своим участием в специальной военной операции (СВО) на Украине, предложил 23 сентября спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в cсвоем Telegram-канале

2022-09-22T10:24

2022-09-22T10:24

2022-09-22T10:24

новости

вячеслав володин

мобилизация

спецоперация

депутаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101844/07/1018440724_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b62dbfa51ad368ef1ccba5c24246d02.jpg

Депутаты Госдумы России, если соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны "помочь своим участием" в спецоперации. Брони от призыва на военную службу, по словам Володина, у депутатов нет. Спикер привел в пример депутатов Адама Делимханова, Дмитрия Саблина, Виктора Водолацкого и Ахмеда Догаева. С момента начала СВО они находятся в Донбассе, а Делимханов возглавляет добровольцев из Чеченской Республики.

https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав володин, мобилизация, спецоперация, депутаты