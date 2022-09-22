https://ukraina.ru/20220922/1038968465.html
У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил Володин
У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил Володин - 22.09.2022 Украина.ру
У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил Володин
Депутаты Госдумы РФ должны помочь своим участием в специальной военной операции (СВО) на Украине, предложил 23 сентября спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в cсвоем Telegram-канале
2022-09-22T10:24
2022-09-22T10:24
2022-09-22T10:24
новости
вячеслав володин
мобилизация
спецоперация
депутаты
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Депутаты Госдумы России, если соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны "помочь своим участием" в спецоперации. Брони от призыва на военную службу, по словам Володина, у депутатов нет. Спикер привел в пример депутатов Адама Делимханова, Дмитрия Саблина, Виктора Водолацкого и Ахмеда Догаева. С момента начала СВО они находятся в Донбассе, а Делимханов возглавляет добровольцев из Чеченской Республики.
https://ukraina.ru/20220921/1038947791.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вячеслав володин, мобилизация, спецоперация, депутаты
Новости, Вячеслав Володин, мобилизация, Спецоперация, депутаты
У депутатов Госдумы нет брони от мобилизации, заявил Володин
Депутаты Госдумы РФ должны помочь своим участием в специальной военной операции (СВО) на Украине, предложил 23 сентября спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в cсвоем Telegram-канале
Депутаты Госдумы России, если соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны "помочь своим участием" в спецоперации. Брони от призыва на военную службу, по словам Володина, у депутатов нет.
"Никакой брони у депутатов нет", - написал Володин.
Спикер привел в пример депутатов Адама Делимханова, Дмитрия Саблина, Виктора Водолацкого и Ахмеда Догаева. С момента начала СВО они находятся в Донбассе, а Делимханов возглавляет добровольцев из Чеченской Республики.