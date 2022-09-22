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Кулеба представил генсеку НАТО проект гарантий безопасности Украины

Кулеба представил генсеку НАТО проект гарантий безопасности Украины - 22.09.2022 Украина.ру

Кулеба представил генсеку НАТО проект гарантий безопасности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект гарантий безопасности Киеву со стороны Запада. Об этом чиновник сообщил вечером 21 сентября в своем Twitter

2022-09-22T07:30

2022-09-22T07:30

2022-09-22T07:39

гарантии безопасности

песков

новости

кулеба

нато

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Глава украинского МИД отметил, что в ходе встречи выразил благодарность генсекретарю НАТО за его "лидерство в усилении поддержки Украины".Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности Украине может дать лишь руководство Киева, которое "поймет безвыходность для него ситуации". До этого пресс-секретарь российского лидера отмечал, что Москва отреагирует негативно, если киевский проект по гарантиям безопасности будет подписан. Это лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и национальных интересов, добавил Песков.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

гарантии безопасности, песков, новости, кулеба, нато