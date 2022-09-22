https://ukraina.ru/20220922/1038952056.html

Полковник в запасе объяснил, почему частичную мобилизацию решено объявить именно сейчас

Полковник в запасе объяснил, почему частичную мобилизацию решено объявить именно сейчас - 22.09.2022 Украина.ру

Полковник в запасе объяснил, почему частичную мобилизацию решено объявить именно сейчас

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что усиленная частично мобилизованными гражданами военная группировка России будет готова к наступательным действиям

2022-09-22T05:30

2022-09-22T05:30

2022-09-22T05:30

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Об этом, по словам Алёхина, уже давно говорили, ждали этого.При этом эксперт подчеркнул, что вероятнее всего вопрос по оставленным территориям будет решаться в ходе проведения специальной военной операции, как и вопрос по югу и Донбассу.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038949924.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, мобилизация, граждане