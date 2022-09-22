Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь - 22.09.2022 Украина.ру
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Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь
Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь - 22.09.2022 Украина.ру
Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин разъяснил в интервью изданию Украина.ру, что частичной мобилизации подлежат молодые мужчины, имеющие боевой опыт, исходя из целей и задач, которые решает СВО
2022-09-22T04:15
2022-09-22T04:15
новости
украина
мобилизация
военный эксперт
военный
специальность
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То есть прежде всего будут мобилизованы люди с боевым опытом, которые действительно на протяжении полугода изъявляли желание туда попасть.Он также подчеркнул, что все контрактники и добровольцы, которые оказались в зоне СВО, подписывали контракт с российским министерством обороны. При этом ведомство уже направило в региональные военкоматы четкое разъяснение, кого и как будут частично мобилизовывать.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html
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новости, украина, мобилизация, военный эксперт, военный, специальность
Новости, Украина, мобилизация, военный эксперт, военный, специальность

Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь

04:15 22.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАрМИ-2020. Конкурс "Отличники войсковой разведки"
АрМИ-2020. Конкурс Отличники войсковой разведки - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин разъяснил в интервью изданию Украина.ру, что частичной мобилизации подлежат молодые мужчины, имеющие боевой опыт, исходя из целей и задач, которые решает СВО
В первую очередь, это артиллеристы, механики-водители танков и самоходок, снайперы, гранатомётчики и просто шоферы, учитывая, что в ходе этой кампании такая специальность приобрела ключевое значение.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
То есть прежде всего будут мобилизованы люди с боевым опытом, которые действительно на протяжении полугода изъявляли желание туда попасть.
Он также подчеркнул, что все контрактники и добровольцы, которые оказались в зоне СВО, подписывали контракт с российским министерством обороны. При этом ведомство уже направило в региональные военкоматы четкое разъяснение, кого и как будут частично мобилизовывать.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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