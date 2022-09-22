https://ukraina.ru/20220922/1038943381.html

Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь

Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь - 22.09.2022 Украина.ру

Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин разъяснил в интервью изданию Украина.ру, что частичной мобилизации подлежат молодые мужчины, имеющие боевой опыт, исходя из целей и задач, которые решает СВО

2022-09-22T04:15

2022-09-22T04:15

2022-09-22T04:15

новости

украина

мобилизация

военный эксперт

военный

специальность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037711151_0:72:3042:1783_1920x0_80_0_0_8ccbabac1540166e994af87084f07cc3.jpg

То есть прежде всего будут мобилизованы люди с боевым опытом, которые действительно на протяжении полугода изъявляли желание туда попасть.Он также подчеркнул, что все контрактники и добровольцы, которые оказались в зоне СВО, подписывали контракт с российским министерством обороны. При этом ведомство уже направило в региональные военкоматы четкое разъяснение, кого и как будут частично мобилизовывать.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, военный эксперт, военный, специальность