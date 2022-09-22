https://ukraina.ru/20220922/1038943381.html
Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь
Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь - 22.09.2022 Украина.ру
Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин разъяснил в интервью изданию Украина.ру, что частичной мобилизации подлежат молодые мужчины, имеющие боевой опыт, исходя из целей и задач, которые решает СВО
2022-09-22T04:15
2022-09-22T04:15
2022-09-22T04:15
новости
украина
мобилизация
военный эксперт
военный
специальность
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То есть прежде всего будут мобилизованы люди с боевым опытом, которые действительно на протяжении полугода изъявляли желание туда попасть.Он также подчеркнул, что все контрактники и добровольцы, которые оказались в зоне СВО, подписывали контракт с российским министерством обороны. При этом ведомство уже направило в региональные военкоматы четкое разъяснение, кого и как будут частично мобилизовывать.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, военный эксперт, военный, специальность
Новости, Украина, мобилизация, военный эксперт, военный, специальность
Алёхин объяснил, представителей каких военных специальностей мобилизуют в первую очередь
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин разъяснил в интервью изданию Украина.ру, что частичной мобилизации подлежат молодые мужчины, имеющие боевой опыт, исходя из целей и задач, которые решает СВО