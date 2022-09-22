Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области - 22.09.2022 Украина.ру
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Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области
Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области - 22.09.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области
Одним из факторов, который привёл к “довольно неприятному поражению” союзных сил в Харьковской области был недостаток живой силы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-09-22T05:00
2022-09-22T05:00
новости
спецоперация
александр бородай
харьковская область
мобилизация
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Он объяснил, что, поскольку Россия ведёт боевые действия в формате Специальной военной операции, то в стране не объявлено военное положение.Он добавил, что в условиях мирного времени любой дезертир считается просто человеком, нарушившим условия контракта, что тоже влияет на численность российских войск, которые могут быть привлечены для участия в СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038688036.html
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новости, спецоперация, александр бородай, харьковская область, мобилизация
Новости, Спецоперация, Александр Бородай, Харьковская область, мобилизация

Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области

05:00 22.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Одним из факторов, который привёл к “довольно неприятному поражению” союзных сил в Харьковской области был недостаток живой силы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он объяснил, что, поскольку Россия ведёт боевые действия в формате Специальной военной операции, то в стране не объявлено военное положение.

Это для нас чисто добровольческая война. … За исключением корпусов народной милиции ДНР и ЛНР, силовых структур республик Донбасса. … Очевидно, что на такой серьезной и жестокой Специальной военной операции, прости господи, в таком жёстком режиме интенсивных боевых действий, найти сотни тысяч добровольцев, которые охотно полезут на передовую - не такая простая задача

Брифинг премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики А. Бородая.
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Он добавил, что в условиях мирного времени любой дезертир считается просто человеком, нарушившим условия контракта, что тоже влияет на численность российских войск, которые могут быть привлечены для участия в СВО.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 13:36
Песков сделал заявление о мобилизацииВ Кремле не намерены на данный момент объявлять мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 сентября
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияАлександр БородайХарьковская областьмобилизация
 
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