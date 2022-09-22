https://ukraina.ru/20220922/1038913796.html
Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области
Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области - 22.09.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области
Одним из факторов, который привёл к “довольно неприятному поражению” союзных сил в Харьковской области был недостаток живой силы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-09-22T05:00
2022-09-22T05:00
2022-09-22T05:00
новости
спецоперация
александр бородай
харьковская область
мобилизация
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Он объяснил, что, поскольку Россия ведёт боевые действия в формате Специальной военной операции, то в стране не объявлено военное положение.Он добавил, что в условиях мирного времени любой дезертир считается просто человеком, нарушившим условия контракта, что тоже влияет на численность российских войск, которые могут быть привлечены для участия в СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038688036.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, александр бородай, харьковская область, мобилизация
Новости, Спецоперация, Александр Бородай, Харьковская область, мобилизация
Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области
Одним из факторов, который привёл к “довольно неприятному поражению” союзных сил в Харьковской области был недостаток живой силы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай