https://ukraina.ru/20220922/1038913796.html

Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области

Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области - 22.09.2022 Украина.ру

Бородай объяснил, почему союзным войскам пришлость оставить часть Харьковской области

Одним из факторов, который привёл к “довольно неприятному поражению” союзных сил в Харьковской области был недостаток живой силы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай

2022-09-22T05:00

2022-09-22T05:00

2022-09-22T05:00

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спецоперация

александр бородай

харьковская область

мобилизация

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Он объяснил, что, поскольку Россия ведёт боевые действия в формате Специальной военной операции, то в стране не объявлено военное положение.Он добавил, что в условиях мирного времени любой дезертир считается просто человеком, нарушившим условия контракта, что тоже влияет на численность российских войск, которые могут быть привлечены для участия в СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220913/1038688036.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, александр бородай, харьковская область, мобилизация