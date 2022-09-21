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Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области

Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области - 21.09.2022 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 украинских военных и более 20 единиц военной техники, сообщило Министерство обороны РФ 21 сентября.

2022-09-21T15:15

2022-09-21T15:15

2022-09-21T15:15

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Также отмечается, что четвертая рота второго батальона этой бригады полностью была уничтожена из-за преступного приказа украинского комбрига, отправившего личный состав прямиком на минное поле.Кроме того, в Минобороны отметили, что силами ВС РФ уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружений близ населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница в Херсонской области, а также возле Каменки в Харьковской области.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсон, украина, сво