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Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области
Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области - 21.09.2022 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 украинских военных и более 20 единиц военной техники, сообщило Министерство обороны РФ 21 сентября.
2022-09-21T15:15
2022-09-21T15:15
2022-09-21T15:15
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Также отмечается, что четвертая рота второго батальона этой бригады полностью была уничтожена из-за преступного приказа украинского комбрига, отправившего личный состав прямиком на минное поле.Кроме того, в Минобороны отметили, что силами ВС РФ уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружений близ населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница в Херсонской области, а также возле Каменки в Харьковской области.
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Украина.ру
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Новости, Россия, Херсон, Украина, СВО
Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 украинских военных и более 20 единиц военной техники, сообщило Министерство обороны РФ 21 сентября.
"В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единица военной техники", - рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что четвертая рота второго батальона этой бригады полностью была уничтожена из-за преступного приказа украинского комбрига, отправившего личный состав прямиком на минное поле.
Кроме того, в Минобороны отметили, что силами ВС РФ уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружений близ населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница в Херсонской области, а также возле Каменки в Харьковской области.