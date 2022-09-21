Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области - 21.09.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области
Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области - 21.09.2022 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 украинских военных и более 20 единиц военной техники, сообщило Министерство обороны РФ 21 сентября.
2022-09-21T15:15
2022-09-21T15:15
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Также отмечается, что четвертая рота второго батальона этой бригады полностью была уничтожена из-за преступного приказа украинского комбрига, отправившего личный состав прямиком на минное поле.Кроме того, в Минобороны отметили, что силами ВС РФ уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружений близ населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница в Херсонской области, а также возле Каменки в Харьковской области.
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Новости, Россия, Херсон, Украина, СВО

Минобороны РФ сообщило о массовом уничтожении украинских военных и техники в Херсонской области

15:15 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в селе Никишино Донецкой области
Ситуация в селе Никишино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 украинских военных и более 20 единиц военной техники, сообщило Министерство обороны РФ 21 сентября.
"В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единица военной техники", - рассказали в ведомстве.
Минобороны РФ
Также отмечается, что четвертая рота второго батальона этой бригады полностью была уничтожена из-за преступного приказа украинского комбрига, отправившего личный состав прямиком на минное поле.
Кроме того, в Минобороны отметили, что силами ВС РФ уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружений близ населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница в Херсонской области, а также возле Каменки в Харьковской области.
 
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