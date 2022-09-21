Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ - 21.09.2022 Украина.ру
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Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ
Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ - 21.09.2022 Украина.ру
Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении от 21 сентября заявил, что дал поручение прировнять добровольцев ЛДНР к военнослужащим РФ
2022-09-21T09:11
2022-09-21T09:21
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"Правительству, Минобороны уже даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал президент.
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новости, россия, вс рф, добровольцы, днр, лнр
Новости, Россия, ВС РФ, добровольцы, ДНР, ЛНР

Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ

09:11 21.09.2022 (обновлено: 09:21 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин в своем обращении от 21 сентября заявил, что дал поручение прировнять добровольцев ЛДНР к военнослужащим РФ
"Правительству, Минобороны уже даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал президент.
 
НовостиРоссияВС РФдобровольцыДНРЛНР
 
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