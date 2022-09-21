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Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ

Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ - 21.09.2022 Украина.ру

Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении от 21 сентября заявил, что дал поручение прировнять добровольцев ЛДНР к военнослужащим РФ

2022-09-21T09:11

2022-09-21T09:11

2022-09-21T09:21

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"Правительству, Минобороны уже даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал президент.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, вс рф, добровольцы, днр, лнр