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Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ
Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ - 21.09.2022 Украина.ру
Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении от 21 сентября заявил, что дал поручение прировнять добровольцев ЛДНР к военнослужащим РФ
2022-09-21T09:11
2022-09-21T09:11
2022-09-21T09:21
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"Правительству, Минобороны уже даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал президент.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, вс рф, добровольцы, днр, лнр
Новости, Россия, ВС РФ, добровольцы, ДНР, ЛНР
Путин дал поручение приравнять добровольцев ЛНР/ДНР к военнослужащим ВС РФ
09:11 21.09.2022 (обновлено: 09:21 21.09.2022)
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении от 21 сентября заявил, что дал поручение прировнять добровольцев ЛДНР к военнослужащим РФ
"Правительству, Минобороны уже даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение, социальные гарантии", - сказал президент.