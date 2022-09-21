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Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию
Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию - 21.09.2022 Украина.ру
Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию
В России объявлена частичная мобилизация. Об этом 21 сентября в своем обращении сказал президент страны Владимир Путин
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:28
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россия
запад
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"Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления наших соотечественников самим определять свое будущее, и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. А для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои ценности. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну", - сказал президент РФ Владимир Путин.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад
Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию
09:03 21.09.2022 (обновлено: 09:28 21.09.2022)
В России объявлена частичная мобилизация. Об этом 21 сентября в своем обращении сказал президент страны Владимир Путин
"Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления наших соотечественников самим определять свое будущее, и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. А для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои ценности. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну", - сказал президент РФ Владимир Путин.