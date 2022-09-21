Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию - 21.09.2022 Украина.ру
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Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию
Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию - 21.09.2022 Украина.ру
Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию
В России объявлена частичная мобилизация. Об этом 21 сентября в своем обращении сказал президент страны Владимир Путин
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:28
новости
россия
запад
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"Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления наших соотечественников самим определять свое будущее, и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. А для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои ценности. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну", - сказал президент РФ Владимир Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запад
Новости, Россия, Запад

Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию

09:03 21.09.2022 (обновлено: 09:28 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В России объявлена частичная мобилизация. Об этом 21 сентября в своем обращении сказал президент страны Владимир Путин
"Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления наших соотечественников самим определять свое будущее, и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. А для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои ценности. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну", - сказал президент РФ Владимир Путин.
 
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