Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации - 21.09.2022 Украина.ру
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Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации
Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации - 21.09.2022 Украина.ру
Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в составе украинской делегации приняла участие во встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в рамках сессии Генассамблеи ООН, сообщил корреспондент РИА Новости
2022-09-21T08:20
2022-09-21T08:20
елена зеленская
новости
генассамблея оон
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Ранее Генассамблея разрешила Зеленскому обратиться к сессии посредством записанного видеообращения, но Киев заявил, что украинский лидер не может приехать в Нью-Йорк по соображениям безопасности.В графике Гутерреша значилась встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, но по завершении встречи в составе делегации оказалась женщина, похожая на жену украинского президента.Премьер-министр не стал отвечать на вопросы журналистов, как и остальные члены делегации.
https://ukraina.ru/20220728/1036962793.html
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елена зеленская, новости, генассамблея оон
Елена Зеленская, Новости, Генассамблея ООН

Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации

08:20 21.09.2022
 
© Елена Зеленская/ФейсбукЕлена Зеленская
Елена Зеленская
© Елена Зеленская/Фейсбук
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в составе украинской делегации приняла участие во встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в рамках сессии Генассамблеи ООН, сообщил корреспондент РИА Новости
Ранее Генассамблея разрешила Зеленскому обратиться к сессии посредством записанного видеообращения, но Киев заявил, что украинский лидер не может приехать в Нью-Йорк по соображениям безопасности.
В графике Гутерреша значилась встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, но по завершении встречи в составе делегации оказалась женщина, похожая на жену украинского президента.
Премьер-министр не стал отвечать на вопросы журналистов, как и остальные члены делегации.
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