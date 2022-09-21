https://ukraina.ru/20220921/1038919902.html

Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации

Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации - 21.09.2022 Украина.ру

Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в составе украинской делегации

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в составе украинской делегации приняла участие во встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в рамках сессии Генассамблеи ООН, сообщил корреспондент РИА Новости

2022-09-21T08:20

2022-09-21T08:20

2022-09-21T08:20

елена зеленская

новости

генассамблея оон

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Ранее Генассамблея разрешила Зеленскому обратиться к сессии посредством записанного видеообращения, но Киев заявил, что украинский лидер не может приехать в Нью-Йорк по соображениям безопасности.В графике Гутерреша значилась встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, но по завершении встречи в составе делегации оказалась женщина, похожая на жену украинского президента.Премьер-министр не стал отвечать на вопросы журналистов, как и остальные члены делегации.

https://ukraina.ru/20220728/1036962793.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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елена зеленская, новости, генассамблея оон