https://ukraina.ru/20220921/1038890958.html
"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем
"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем - 21.09.2022 Украина.ру
"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем
Россия недовольна тем, как Китай оказывает помощь ей в борьбе с США, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-09-21T06:00
2022-09-21T06:00
2022-09-21T06:00
сергей марков
китай
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_514ba521f35998d629238c1efb51d484.jpg.webp
Он добавил, что китайцы до ноября месяца хотят сохранить "некую умеренность", когда будет переход от старой политической системы, которая была 40 лет, к новой системе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.
https://ukraina.ru/20220919/1038847601.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_284:0:2083:1349_1920x0_80_0_0_bd9d937c1f8c383b9ec29056bf812ea1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей марков, китай, россия, новости
"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем
Россия недовольна тем, как Китай оказывает помощь ей в борьбе с США, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Китай – мягкий союзник России, ну очень мягкий. Россия не удовлетворена тем, как Китай оказывает помощь России в борьбе с общим врагом – с американцами. Часть компаний даже к санкциям присоединяются, а могли бы оказывать прямую военную помощь дронами, да?
Он добавил, что китайцы до ноября месяца хотят сохранить "некую умеренность", когда будет переход от старой политической системы, которая была 40 лет, к новой системе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.