https://ukraina.ru/20220921/1038890958.html

"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем

"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем - 21.09.2022 Украина.ру

"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем

Россия недовольна тем, как Китай оказывает помощь ей в борьбе с США, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-09-21T06:00

2022-09-21T06:00

2022-09-21T06:00

сергей марков

китай

россия

новости

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Он добавил, что китайцы до ноября месяца хотят сохранить "некую умеренность", когда будет переход от старой политической системы, которая была 40 лет, к новой системе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.

https://ukraina.ru/20220919/1038847601.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей марков, китай, россия, новости