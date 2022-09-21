"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем - 21.09.2022 Украина.ру
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"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем
"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем - 21.09.2022 Украина.ру
"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем
Россия недовольна тем, как Китай оказывает помощь ей в борьбе с США, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-09-21T06:00
2022-09-21T06:00
сергей марков
китай
россия
новости
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Он добавил, что китайцы до ноября месяца хотят сохранить "некую умеренность", когда будет переход от старой политической системы, которая была 40 лет, к новой системе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.
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Новости
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Украина.ру
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сергей марков, китай, россия, новости
Сергей Марков, Китай, Россия, Новости

"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем

06:00 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия недовольна тем, как Китай оказывает помощь ей в борьбе с США, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Китай – мягкий союзник России, ну очень мягкий. Россия не удовлетворена тем, как Китай оказывает помощь России в борьбе с общим врагом – с американцами. Часть компаний даже к санкциям присоединяются, а могли бы оказывать прямую военную помощь дронами, да?
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
Он добавил, что китайцы до ноября месяца хотят сохранить "некую умеренность", когда будет переход от старой политической системы, которая была 40 лет, к новой системе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
19 сентября, 12:23
Россия — Китай: США строят "ось зла"
 
Сергей МарковКитайРоссияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем
05:45Эксперт объяснил, кто виноват в сегодняшнем проблематичном положении Армении
05:30Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы
05:22Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области
05:15Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном
05:00Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ
04:45"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине
04:30Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М”
04:15"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США
04:00"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов
00:43Харьковский областной совет провалил "дерусификацию" театра имени Пушкина
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18:12Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября
17:45"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
17:20"Ой, калi б, калi маскалi прыйшлi" История триединства на территории исторической России
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