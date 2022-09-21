https://ukraina.ru/20220921/1038871946.html
Домрин: объявив Россию страной-спонсором терроризма, США признаются в открытой войне против Москвы
Домрин: объявив Россию страной-спонсором терроризма, США признаются в открытой войне против Москвы - 21.09.2022 Украина.ру
Домрин: объявив Россию страной-спонсором терроризма, США признаются в открытой войне против Москвы
Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом, потому что США не выгодно вешать на Россию такой ярлык, заявил в интервью изданию Украина.ру американист Александр Домрин
2022-09-21T08:00
2022-09-21T08:00
2022-09-21T08:00
новости
александр домрин
россия
сша
терроризм
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По его словам, Россия сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны-спонсора терроризма, однако до руководства США очевидно надо донести, что подобные провокации в сторону Москву абсолютно неприемлимы, и грозят как минимум разрывом дипломатических отношений.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, россия, сша, терроризм
Новости, Александр Домрин, Россия, США, терроризм
Домрин: объявив Россию страной-спонсором терроризма, США признаются в открытой войне против Москвы
Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом, потому что США не выгодно вешать на Россию такой ярлык, заявил в интервью изданию Украина.ру американист Александр Домрин