https://ukraina.ru/20220921/1038871946.html

Домрин: объявив Россию страной-спонсором терроризма, США признаются в открытой войне против Москвы

Домрин: объявив Россию страной-спонсором терроризма, США признаются в открытой войне против Москвы - 21.09.2022 Украина.ру

Домрин: объявив Россию страной-спонсором терроризма, США признаются в открытой войне против Москвы

Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом, потому что США не выгодно вешать на Россию такой ярлык, заявил в интервью изданию Украина.ру американист Александр Домрин

2022-09-21T08:00

2022-09-21T08:00

2022-09-21T08:00

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александр домрин

россия

сша

терроризм

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По его словам, Россия сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны-спонсора терроризма, однако до руководства США очевидно надо донести, что подобные провокации в сторону Москву абсолютно неприемлимы, и грозят как минимум разрывом дипломатических отношений.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, россия, сша, терроризм