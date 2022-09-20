https://ukraina.ru/20220920/1038895790.html

"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов

"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов - 20.09.2022 Украина.ру

"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов

Народные республики Донецка и Луганска, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей намерены провести референдумы по вопросу присоединения их к РФ. Эти планы вызвали возмущение у властей в Киеве, о чем написал у себя в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак

2022-09-20T14:01

2022-09-20T14:01

2022-09-20T14:01

новости

владимир зеленский

украина

референдум

днр

лнр

запорожская область

херсонская область

россия

ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/24/1033602421_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4001f098ddc12922ec8dce053d4c18ca.jpg

Ермак счел идею этих референдумов "наивным шантажом". "Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал он. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит решение жителей Донбасса по вопросу присоединения региона к России. Также глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что лично обратится к президенту РФ Владимиру Путину юридически закрепить волеизъявление граждан. Кроме того, общественное движение "Мы вместе с Россией" намерено обратиться к руководству Запорожской военно-гражданской администрации с просьбой инициировать аналогичный референдум.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, референдум, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, россия, ермак, офис президента