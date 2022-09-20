"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038895790.html
"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов - 20.09.2022 Украина.ру
"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
Народные республики Донецка и Луганска, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей намерены провести референдумы по вопросу присоединения их к РФ. Эти планы вызвали возмущение у властей в Киеве, о чем написал у себя в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак
2022-09-20T14:01
2022-09-20T14:01
новости
владимир зеленский
украина
референдум
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
россия
ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/24/1033602421_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4001f098ddc12922ec8dce053d4c18ca.jpg
Ермак счел идею этих референдумов "наивным шантажом". "Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал он. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит решение жителей Донбасса по вопросу присоединения региона к России. Также глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что лично обратится к президенту РФ Владимиру Путину юридически закрепить волеизъявление граждан. Кроме того, общественное движение "Мы вместе с Россией" намерено обратиться к руководству Запорожской военно-гражданской администрации с просьбой инициировать аналогичный референдум.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/24/1033602421_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_b96d924842d5163149192284424113bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, украина, референдум, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, россия, ермак, офис президента
Новости, Владимир Зеленский, Украина, референдум, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, Россия, Ермак, Офис президента

"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов

14:01 20.09.2022
 
© president.gov.uaАндрей Ермак
Андрей Ермак
© president.gov.ua
Читать в
Народные республики Донецка и Луганска, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей намерены провести референдумы по вопросу присоединения их к РФ. Эти планы вызвали возмущение у властей в Киеве, о чем написал у себя в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак счел идею этих референдумов "наивным шантажом".
"Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит решение жителей Донбасса по вопросу присоединения региона к России.
Также глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что лично обратится к президенту РФ Владимиру Путину юридически закрепить волеизъявление граждан.
Кроме того, общественное движение "Мы вместе с Россией" намерено обратиться к руководству Запорожской военно-гражданской администрации с просьбой инициировать аналогичный референдум.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинареферендумДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская областьРоссияЕрмакОфис президента
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Херсонской области планируют создать добровольческие батальоны
14:31Референдум в ЛНР состоится до конца сентября – власти
14:30Александр Бородай о ситуации на фронте: На Харьковском направлении имело место предательство
14:28Война с Россией до 2030 года?! Домрин об опасной прагматичности США. Видео
14:26В ГБР сообщили о задержании под Харьковом лесничего-"коллаборанта"
14:10Жители Запорожской области обратились к властям региона с просьбой незамедлительно провести референдум
14:01"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
13:52Госдума предложила блокировать ресурсы с призывами финансировать ВСУ
13:51Володин: Дума поддержит жителей Донбасса, если они захотят быть в составе России
13:42Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком
13:37Время считать цыплят: в США подводят итоги СВО
13:35Госдума вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"
13:11Руководство Херсонской области объявило о референдуме
13:06Украинские удары американским оружием: что ВСУ сделали с колледжем в ЛНР - спецрепортаж
12:52Общенародный съезд в Мелитополе решает судьбу референдума
12:30В Херсонской области просят немедленно провести референдум
12:27Футболист сборной Украины взбесился из-за флага России в Берлине
12:00Защита от радиации, обстрелы Донбасса, подготовка к референдуму. Главное на Украине на 12:00 20 сентября
11:43Доллар по 100 рублей?! Юшков рассказал, что начнётся с 5 декабря. Видео
11:31На Украине население готовят к ядерной катастрофе – СМИ
Лента новостейМолния