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"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов - 20.09.2022 Украина.ру
"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
Народные республики Донецка и Луганска, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей намерены провести референдумы по вопросу присоединения их к РФ. Эти планы вызвали возмущение у властей в Киеве, о чем написал у себя в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак
2022-09-20T14:01
2022-09-20T14:01
2022-09-20T14:01
новости
владимир зеленский
украина
референдум
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запорожская область
херсонская область
россия
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Ермак счел идею этих референдумов "наивным шантажом". "Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал он. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит решение жителей Донбасса по вопросу присоединения региона к России. Также глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что лично обратится к президенту РФ Владимиру Путину юридически закрепить волеизъявление граждан. Кроме того, общественное движение "Мы вместе с Россией" намерено обратиться к руководству Запорожской военно-гражданской администрации с просьбой инициировать аналогичный референдум.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, референдум, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, россия, ермак, офис президента
Новости, Владимир Зеленский, Украина, референдум, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, Россия, Ермак, Офис президента
"Ликвидировать только силой": в Офисе Зеленского разразились угрозами из-за референдумов
Народные республики Донецка и Луганска, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей намерены провести референдумы по вопросу присоединения их к РФ. Эти планы вызвали возмущение у властей в Киеве, о чем написал у себя в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак счел идею этих референдумов "наивным шантажом".
"Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит решение жителей Донбасса по вопросу присоединения региона к России.
Также глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что лично обратится к президенту РФ Владимиру Путину юридически закрепить волеизъявление граждан.
Кроме того, общественное движение "Мы вместе с Россией" намерено обратиться к руководству Запорожской военно-гражданской администрации с просьбой инициировать аналогичный референдум.