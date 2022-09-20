Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038887325.html
Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе
Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе - 20.09.2022 Украина.ру
Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе
Специалисты администраций ДНР и ЛНР начали заниматься подготовкой референдума о вхождении народных республик в состав России. Об этом 20 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2022-09-20T10:46
2022-09-20T10:46
новости
медведев
донбасс
референдум
днр
лнр
россия
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038886538_30:0:1644:908_1920x0_80_0_0_8cce7182a39c7bf05731d65795ac2395.png.webp
Проведение референдума о вхождении республик Донбасса в состав России может стать "спасительным политическим решением", заявил Пушилин. По его словам, чиновники из Донецкой и Луганской Народных Республик начали "активную проработку вопроса проведения референдума". "Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов", - сказал Пушилин.Накануне вечером Общественные палаты (ОП) ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик с предложением незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России. В ОП ДНР заявили о желании стереть границу между Донбассом и РФ, стать частью одной большой Родины - России. Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник по телефону обсудили вопрос референдума. Собеседники договорились действовать сообща. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею провести референдумы в Донбассе. По его словам, референдумы запустят необратимые геополитические трансформации, поменяют вектор развития России на десятилетия, восстановят историческую справедливость и необходимы для защиты местных жителей.
https://ukraina.ru/20220920/1038885674.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038886538_231:0:1442:908_1920x0_80_0_0_7f058a4a1a98d204c179b9e6caf67497.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, медведев, донбасс, референдум, днр, лнр, россия, украина, спецоперация
Новости, Медведев, Донбасс, референдум, ДНР, ЛНР, Россия, Украина, Спецоперация

Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе

10:46 20.09.2022
 
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
Читать в
Специалисты администраций ДНР и ЛНР начали заниматься подготовкой референдума о вхождении народных республик в состав России. Об этом 20 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
Проведение референдума о вхождении республик Донбасса в состав России может стать "спасительным политическим решением", заявил Пушилин. По его словам, чиновники из Донецкой и Луганской Народных Республик начали "активную проработку вопроса проведения референдума".
"Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов", - сказал Пушилин.
Накануне вечером Общественные палаты (ОП) ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик с предложением незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России. В ОП ДНР заявили о желании стереть границу между Донбассом и РФ, стать частью одной большой Родины - России.
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник по телефону обсудили вопрос референдума. Собеседники договорились действовать сообща.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею провести референдумы в Донбассе. По его словам, референдумы запустят необратимые геополитические трансформации, поменяют вектор развития России на десятилетия, восстановят историческую справедливость и необходимы для защиты местных жителей.
Медведев посетил ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
10:20
"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНРРеферендумы в ЛНР и ДНР нужно провести для системной защиты местных жителей и для восстановления исторической справедливости. Такое заявление сделал 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
 
НовостиМедведевДонбассреферендумДНРЛНРРоссияУкраинаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
11:06"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами
10:59СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей
10:58Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении
10:54Воевать до конца: во что верят украинцы
10:46Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе
10:41Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
10:37Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
10:27Германия внепланово начала ремонт АЭС, которую хотела закрыть в этом году
10:23После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
10:20"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР
10:17Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму
10:11ВСУ обстреляли ЛНР: погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 детей
10:06Британка пытается выселить "загостившихся" украинских беженцев
10:05Глава МИД Украины послал западу "четкий месседж" - Bloomberg
09:58В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ
09:54В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму
09:41Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском
09:38Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине
09:28Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Лента новостейМолния