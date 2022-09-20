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Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе

Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе - 20.09.2022 Украина.ру

Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе

Специалисты администраций ДНР и ЛНР начали заниматься подготовкой референдума о вхождении народных республик в состав России. Об этом 20 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

2022-09-20T10:46

2022-09-20T10:46

2022-09-20T10:46

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Проведение референдума о вхождении республик Донбасса в состав России может стать "спасительным политическим решением", заявил Пушилин. По его словам, чиновники из Донецкой и Луганской Народных Республик начали "активную проработку вопроса проведения референдума". "Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов", - сказал Пушилин.Накануне вечером Общественные палаты (ОП) ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик с предложением незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России. В ОП ДНР заявили о желании стереть границу между Донбассом и РФ, стать частью одной большой Родины - России. Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник по телефону обсудили вопрос референдума. Собеседники договорились действовать сообща. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал идею провести референдумы в Донбассе. По его словам, референдумы запустят необратимые геополитические трансформации, поменяют вектор развития России на десятилетия, восстановят историческую справедливость и необходимы для защиты местных жителей.

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новости, медведев, донбасс, референдум, днр, лнр, россия, украина, спецоперация