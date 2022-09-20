https://ukraina.ru/20220920/1038857955.html

"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды

"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды - 20.09.2022 Украина.ру

"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, как можно одним ударом остановить поток нацистской пропаганды в соцсетях

2022-09-20T07:45

2022-09-20T07:45

2022-09-20T10:15

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Когда был нанесён удар по ТЭЦ, напоминает эксперт, активность сторонников киевского режима в Telegram и других социальных сетях сразу сошла на ноль — света не было, экономили ресурсы. Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220621/1034191540.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, нацисты, соцсети