"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038857955.html
"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды
"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды - 20.09.2022 Украина.ру
"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, как можно одним ударом остановить поток нацистской пропаганды в соцсетях
2022-09-20T07:45
2022-09-20T10:15
новости
украина
спецоперация
нацисты
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/10/1032891048_0:66:1920:1146_1920x0_80_0_0_d2d6f8678c6d3dca666c6714534f9081.jpg
Когда был нанесён удар по ТЭЦ, напоминает эксперт, активность сторонников киевского режима в Telegram и других социальных сетях сразу сошла на ноль — света не было, экономили ресурсы. Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220621/1034191540.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/10/1032891048_152:0:1768:1212_1920x0_80_0_0_f88d9d52b3f3e27e57b5a21335825b56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, нацисты, соцсети
Новости, Украина, Спецоперация, нацисты, соцсети

"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды

07:45 20.09.2022 (обновлено: 10:15 20.09.2022)
 
© Фото : CC0, PixabayТЭЦ
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, как можно одним ударом остановить поток нацистской пропаганды в соцсетях
Когда был нанесён удар по ТЭЦ, напоминает эксперт, активность сторонников киевского режима в Telegram и других социальных сетях сразу сошла на ноль — света не было, экономили ресурсы.

«Так вот, я считаю, что надо один раз шарахнуть так, чтобы — при свете лучины. Чтобы мобильный телефон заряжали от попугаячьих крылышек, если смогут».

Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 07:31
Хроника энергетической войны. Канада блокирует поставки российского газа, Германия и Австрия возрождают угольные ТЭЦ, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти КитаюСанкции Канады в отношении «Газпрома» привели к сокращению поставок газа в Европу по «Северному потоку» на 60%. Фактически США руками своего северного соседа ввели санкции в отношении ведущих экономик ЕС
 
НовостиУкраинаСпецоперациянацистысоцсети
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
11:06"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами
10:59СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей
10:58Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении
10:54Воевать до конца: во что верят украинцы
10:46Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе
10:41Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
10:37Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
10:27Германия внепланово начала ремонт АЭС, которую хотела закрыть в этом году
10:23После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
10:20"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР
10:17Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму
10:11ВСУ обстреляли ЛНР: погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 детей
10:06Британка пытается выселить "загостившихся" украинских беженцев
10:05Глава МИД Украины послал западу "четкий месседж" - Bloomberg
09:58В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ
09:54В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму
09:41Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском
09:38Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине
09:28Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Лента новостейМолния