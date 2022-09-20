"Надо один раз шарахнуть": Гаспарян о том, как избавить соцсети от украинской пропаганды
07:45 20.09.2022 (обновлено: 10:15 20.09.2022)
© Фото : CC0, PixabayТЭЦ
© Фото : CC0, Pixabay
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, как можно одним ударом остановить поток нацистской пропаганды в соцсетях
Когда был нанесён удар по ТЭЦ, напоминает эксперт, активность сторонников киевского режима в Telegram и других социальных сетях сразу сошла на ноль — света не было, экономили ресурсы.
«Так вот, я считаю, что надо один раз шарахнуть так, чтобы — при свете лучины. Чтобы мобильный телефон заряжали от попугаячьих крылышек, если смогут».
Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
21 июня, 07:31Хроника энергетической войны. Канада блокирует поставки российского газа, Германия и Австрия возрождают угольные ТЭЦ, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти КитаюСанкции Канады в отношении «Газпрома» привели к сокращению поставок газа в Европу по «Северному потоку» на 60%. Фактически США руками своего северного соседа ввели санкции в отношении ведущих экономик ЕС