"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады
© AP / Alik Keplicz
© AP / Alik Keplicz
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру задался вопросом, неужели никто никогда раньше не слышал требований Польши о репарациях к России? При этом он предложил начать "как-то политически взрослеть"
В ответ на заявление Дуды о том, что Россия должна выплатить Польше репарации за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны, Гаспарян предложил вызвать посла Польской республики в МИД и предъявить ему все документы, говорящие об обратном.
И вот этими документами по харе бить… И это надо было сделать не сегодня, а минимум 15 лет назад, когда поляки в первый раз об этом заговорили. Теперь мы получили репарации.
При этом политолог возмущен молчанием России в течение всех этих лет. Что такого произошло сегодня, что все так перевозбудились - спрашивает он.
Вы не знали, как Польша себя ведёт? Вы никогда до этого не слышали требования репараций к России, серьёзно? Вы никогда не слышали польские претензии к России? Ну, может быть, надо как-то политически взрослеть, всё-таки - и один раз ответить так, чтобы (больше вопросов не было — Ред.).
Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
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