https://ukraina.ru/20220920/1038849158.html

"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады

"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады - 20.09.2022 Украина.ру

"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру задался вопросом, неужели никто никогда раньше не слышал требований Польши о репарациях к России? При этом он предложил начать "как-то политически взрослеть"

2022-09-20T05:15

2022-09-20T05:15

2022-09-20T05:15

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В ответ на заявление Дуды о том, что Россия должна выплатить Польше репарации за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны, Гаспарян предложил вызвать посла Польской республики в МИД и предъявить ему все документы, говорящие об обратном.При этом политолог возмущен молчанием России в течение всех этих лет. Что такого произошло сегодня, что все так перевозбудились - спрашивает он.Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220916/1038794267.html

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новости, украина, польша, репарации, россия