"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады - 20.09.2022 Украина.ру
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"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады
"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады - 20.09.2022 Украина.ру
"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру задался вопросом, неужели никто никогда раньше не слышал требований Польши о репарациях к России? При этом он предложил начать "как-то политически взрослеть"
2022-09-20T05:15
2022-09-20T05:15
новости
украина
польша
репарации
россия
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В ответ на заявление Дуды о том, что Россия должна выплатить Польше репарации за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны, Гаспарян предложил вызвать посла Польской республики в МИД и предъявить ему все документы, говорящие об обратном.При этом политолог возмущен молчанием России в течение всех этих лет. Что такого произошло сегодня, что все так перевозбудились - спрашивает он.Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220916/1038794267.html
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новости, украина, польша, репарации, россия
Новости, Украина, Польша, репарации, Россия

"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады

05:15 20.09.2022
 
© AP / Alik Keplicz
- РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP / Alik Keplicz
Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру задался вопросом, неужели никто никогда раньше не слышал требований Польши о репарациях к России? При этом он предложил начать "как-то политически взрослеть"
В ответ на заявление Дуды о том, что Россия должна выплатить Польше репарации за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны, Гаспарян предложил вызвать посла Польской республики в МИД и предъявить ему все документы, говорящие об обратном.
И вот этими документами по харе бить… И это надо было сделать не сегодня, а минимум 15 лет назад, когда поляки в первый раз об этом заговорили. Теперь мы получили репарации.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
При этом политолог возмущен молчанием России в течение всех этих лет. Что такого произошло сегодня, что все так перевозбудились - спрашивает он.
Вы не знали, как Польша себя ведёт? Вы никогда до этого не слышали требования репараций к России, серьёзно? Вы никогда не слышали польские претензии к России? Ну, может быть, надо как-то политически взрослеть, всё-таки - и один раз ответить так, чтобы (больше вопросов не было — Ред.).
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается
16 сентября, 11:48
Ищенко рассказал, в чём Россия отстаёт от Украины и получит ли Польша то, чего добивается. ВидеоПолитолог Ростислав Ищенко в проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, пойдёт ли Запад на условия Украины по гарантиям безопасности, выплатят ли Польше репарации, которых она добивается, а также проанализировал саммит ШОС и вступление в эту организацию Ирана, перспективы ОДКБ, санкции ЕС и репрессии Украины против населения:
 
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05:30Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях
05:15"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады
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