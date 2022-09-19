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"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО

"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО - 19.09.2022 Украина.ру

"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что первый президент России Борис Ельцин якобы не считал опасным расширение НАТО на восток и выступал против этого только из-за "хрупких старушек в Европейской части России"

2022-09-19T11:39

2022-09-19T11:39

2022-09-19T11:39

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ельцин

билл клинтон

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"Я посмотрел на него (на Ельцина. — Прим. Ред.) и спросил: "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?", на что он сказал: "Нет, но многие хрупкие старушки в Европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек — о Наполеоне. Я ответил, что признаю это", — сказал Клинтон в интервью CNN.Он также заявил, что не считает США виновными в эскалации конфликта на Украине из-за включения государств Центральной и Восточной Европы в блок.Напомним, в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века представители США и Западной Европы обещали властям Советского Союза не расширять блок НАТО за счет стран, ранее входивших в блок Варшавского договора, взамен СССР не мешал воссоединению Западной и Восточной Германии.Однако впоследствии по инициативе США в НАТО стали принимать бывшие европейские соцстраны, озабоченности России при этом игнорировались.Более того, предложение РФ о вступлении в НАТО было отвергнуто занимавшим в то время пост президента США Биллом Клинтоном, что говорило о том, что направленность Североатлантического альянса осталась антироссийской.Попытки руководства России решить проблему дипломатическим путем к успеху не привели, так как страны НАТО оказались недоговороспособными и не обращали внимания на требования Москвы.

https://ukraina.ru/20220215/1033274127.html

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новости, ельцин, билл клинтон, нато, расширение, ссср