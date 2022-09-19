"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО - 19.09.2022 Украина.ру
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"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО
"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО - 19.09.2022 Украина.ру
"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО
Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что первый президент России Борис Ельцин якобы не считал опасным расширение НАТО на восток и выступал против этого только из-за "хрупких старушек в Европейской части России"
2022-09-19T11:39
2022-09-19T11:39
новости
ельцин
билл клинтон
нато
расширение
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"Я посмотрел на него (на Ельцина. — Прим. Ред.) и спросил: "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?", на что он сказал: "Нет, но многие хрупкие старушки в Европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек — о Наполеоне. Я ответил, что признаю это", — сказал Клинтон в интервью CNN.Он также заявил, что не считает США виновными в эскалации конфликта на Украине из-за включения государств Центральной и Восточной Европы в блок.Напомним, в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века представители США и Западной Европы обещали властям Советского Союза не расширять блок НАТО за счет стран, ранее входивших в блок Варшавского договора, взамен СССР не мешал воссоединению Западной и Восточной Германии.Однако впоследствии по инициативе США в НАТО стали принимать бывшие европейские соцстраны, озабоченности России при этом игнорировались.Более того, предложение РФ о вступлении в НАТО было отвергнуто занимавшим в то время пост президента США Биллом Клинтоном, что говорило о том, что направленность Североатлантического альянса осталась антироссийской.Попытки руководства России решить проблему дипломатическим путем к успеху не привели, так как страны НАТО оказались недоговороспособными и не обращали внимания на требования Москвы.
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новости, ельцин, билл клинтон, нато, расширение, ссср
Новости, Ельцин, Билл Клинтон, НАТО, расширение, СССР

"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО

11:39 19.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкЕльцин, Клинтон
Ельцин, Клинтон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что первый президент России Борис Ельцин якобы не считал опасным расширение НАТО на восток и выступал против этого только из-за "хрупких старушек в Европейской части России"
"Я посмотрел на него (на Ельцина. — Прим. Ред.) и спросил: "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?", на что он сказал: "Нет, но многие хрупкие старушки в Европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек — о Наполеоне. Я ответил, что признаю это", — сказал Клинтон в интервью CNN.
Он также заявил, что не считает США виновными в эскалации конфликта на Украине из-за включения государств Центральной и Восточной Европы в блок.
Напомним, в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века представители США и Западной Европы обещали властям Советского Союза не расширять блок НАТО за счет стран, ранее входивших в блок Варшавского договора, взамен СССР не мешал воссоединению Западной и Восточной Германии.
Однако впоследствии по инициативе США в НАТО стали принимать бывшие европейские соцстраны, озабоченности России при этом игнорировались.
Более того, предложение РФ о вступлении в НАТО было отвергнуто занимавшим в то время пост президента США Биллом Клинтоном, что говорило о том, что направленность Североатлантического альянса осталась антироссийской.
Попытки руководства России решить проблему дипломатическим путем к успеху не привели, так как страны НАТО оказались недоговороспособными и не обращали внимания на требования Москвы.
Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин и Президент СССР М.С.Горбачев - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 08:45
Пропылесосили мусор. Эксперт о том, кто кроме Ельцина и Горбачева персонально виновен в развале СССРНельзя судить Бориса Ельцина или Михаила Горбачева за распад СССР. Те, кто слишком молод, не имеют об этом права рассуждать, потому что они живут в другой стране. А те, кто был тогда, все были причастны к развалу Союза. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
11:39"Старушки не поймут": Клинтон "объяснил", почему Ельцин выступал против расширения НАТО
11:20"Срежессированно Галкиным*": выходка Пугачевой против спецоперации разозлила ее коллег по сцене
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