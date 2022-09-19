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Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского
Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского - 19.09.2022 Украина.ру
Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского
До возможности провести прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеко. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает 19 сентября РИА Новости
2022-09-19T08:28
2022-09-19T08:28
2022-09-19T08:40
переговоры
антониу гутерреш
украина
россия
новости
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"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами", — предположил Гутерреш.Он добавил, что готов предоставить свои "добрые услуги" для содействия таким переговорам, но их проведение зависит от пожеланий глав двух государств.По мнению генсека, шансы на заключение мирной договоренности между Киевом и Москвой пока минимальны.Гава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие Москвы.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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переговоры, антониу гутерреш, украина, россия, новости
Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского
08:28 19.09.2022 (обновлено: 08:40 19.09.2022)
До возможности провести прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеко. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает 19 сентября РИА Новости
"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами", — предположил Гутерреш.
Он добавил, что готов предоставить свои "добрые услуги" для содействия таким переговорам, но их проведение зависит от пожеланий глав двух государств.
По мнению генсека, шансы на заключение мирной договоренности между Киевом и Москвой пока минимальны.
"Потому что я вижу, что обе стороны по-прежнему привержены (своим целям — ред.). Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться", — заключил Гутерреш.
Гава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие Москвы.