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Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского

Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского - 19.09.2022 Украина.ру

Гутерреш рассказал о прямых переговорах Путина и Зеленского

До возможности провести прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеко. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает 19 сентября РИА Новости

2022-09-19T08:28

2022-09-19T08:28

2022-09-19T08:40

переговоры

антониу гутерреш

украина

россия

новости

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"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами", — предположил Гутерреш.Он добавил, что готов предоставить свои "добрые услуги" для содействия таким переговорам, но их проведение зависит от пожеланий глав двух государств.По мнению генсека, шансы на заключение мирной договоренности между Киевом и Москвой пока минимальны.Гава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие Москвы.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

переговоры, антониу гутерреш, украина, россия, новости