https://ukraina.ru/20220919/1038840994.html

Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки"

Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки" - 19.09.2022 Украина.ру

Модернизированные АК и "винтовки-микроволновки"

Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T08:38

2022-09-19T08:38

2022-09-19T08:38

чем воюют на украине

эксклюзив

спецоперация

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оружие спецоперации

украина

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Бойцы подразделений спецназа, выполняющие боевые задачи на Украине получили снайперские винтовки Чукавина (СВЧ). Это оружие в войсках сразу прозвали "винтовкой-микроволновкой", из-за аббревиатуры. По мнению специалистов новый образец со временем заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которая находится на вооружении в армии почти 60 лет. Многие считают, что она выработала свой ресурс, что вполне возможно. Бесспорно, СВД требовала кардинальных изменений в конструкции. Опыт специальной военной операции показал, что в современной войне необходимы более дальнобойные и точные винтовки.Причем это должна быть массовая винтовка, а не только для подразделений специального назначения, у которых имеются различные снайперские системы. Именно такой и должна стать винтовка Чукавина – простая в обращении и имеющая отличные характеристики. Она обеспечивает поражение цели на дальности до километра.Стрелковый комплекс полуавтоматический и разработан под два патрона – отечественный винтовочный 7,62х54 мм и под патрон НАТО 7,62х51 мм. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 кг, длина может достигать 115 см (в зависимости от версии), магазин рассчитан на 10 патронов.Верхняя часть винтовки выполнена из прочного металла и принимает на себя всю нагрузку при стрельбе. На нее жестко установлен ствол, что позволило сделать нижнюю часть максимально легкой, она не будет подвержена вибрациям, а установленные на ней элементы могут быть изготовлены из облегченных полимерных материалов. Такая компоновка существенно отличается от компоновки СВД, где основные элементы конструкции установлены снизу.Конструкторы-оружейники постарались улучшить кучность стрельбы примерно в два раза, что весьма существенно для снайперского оружия. С этой целью уменьшили винтовку по весу, сделав дополнительные планки, так называемые "Пикатинни". На ней можно установить любое навесное оборудование по всей длине ствольной коробки. Кстати, приклад винтовки, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия при ведения огня.Снайперская винтовка Чукавина предназначена для поражения живой силы противника на малых и средних расстояниях (дистанциях) в условиях боя. За счет малых габаритов и телескопического приклада повышается мобильность снайпера, а в случае необходимости он может использовать винтовку в ближнем бою. Это потому, что СВЧ разрабатывалась с учетом специфики боевых действий не только армейских подразделений, но и других силовых структур, в первую очередь спецназа. Ведь не секрет, что там выше качество боевой подготовки, особенно при стрельбе в сложных условиях, где важны точность и меткость.Еще одна особенность - наличие взаимозаменяемости частей СВЧ и СВД — снайперская винтовка Чукавина, например, использует штатный магазин емкостью в 10 патронов калибра 7,62х54 (есть магазины увеличенной емкости на 15 и 20 патронов) и части ударно-спускового механизма от винтовки Драгунова. Именно в такой модификации с длиной ствола 530 мм она, скорее всего, и станет общевойсковой и поступит на вооружение снайперов Сухопутных войск.В ходе спецоперации на Украине союзные войска активно применяют снайперскую винтовку "Опустошитель". У нее натовский калибр-12,7 на 108 миллиметров. Кучность стрельбы позволяет вести огонь гораздо точнее, чем из американских винтовок подобного образца. А демпфирующее устройство в прикладе снижает эффект от отдачи.Во время боев на Донбассе наши военные использовали также снайперскую винтовку "Сталинград". Она весьма эффективно работает на дистанции до полутора километров, показывая высокую точность. Её используют спецназовцы и по их отзывам, винтовка "Сталинград" расширяет боевые возможности при выполнении специальных огневых задач.Применяется и самая дальнобойная в мире снайперская винтовка "Сумрак". По оценкам авторитетных западных специалистов она претендует на звание "самой смертоносной". Её преимущество заключается в сочетании мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на большие расстояния. Во всяком случае, в руках хорошо подготовленного стрелка "Сумрак" поражает цели на дистанции в три километра. Важно при этом учитывать обученность, подготовленность, мастерство стрелка. Его умение тщательно маскироваться, выбрать наиболее правильную и удобную позицию для стрельбы. И, что немаловажно, первым выстрелить и поразить цель.И все же в бою, особенно ближнем, противник поражается не только высокотехнологичным вооружением, но и стрелковым оружием. В войска воюющей группировки поступил новый автомат АК-12. Заложенный на базе автомата Калашникова, он сохранил основные принципы, которые выработал наш легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников - простота и надежность.На первый взгляд возникает вопрос - ну, что можно еще придумать в модернизации лучшего в мире стрелкового оружия, каким является автомат Калашникова. Все кроется в деталях.Как отмечают специалисты, в АК-12 ижевские конструкторы устранили большинство недостатков предыдущих "калашей". Новый автомат оснастили двусторонней кнопкой затворной задержки, существенно ускорившей перезарядку. Появился двусторонний четырехпозиционный предохранитель-переводчик видов огня с тремя режимами стрельбы: одиночные выстрелы, непрерывная очередь, стрельба с отсечкой по три выстрела. При этом сохранилось и положение "предохранитель". Рычаг удобно размещается над пистолетной рукояткой управления огнем - выключение предохранителя и переключение режимов стрельбы осуществляется одной рукой. Конструкция также предотвращает попадание пыли и грязи внутрь ствольной коробки.Рукоятка взведения затвора, по сравнению с АК-74, расположена выше и под небольшим углом вверх. Она может устанавливаться как слева, так и справа ствольной коробки. За счет этого затвором можно легко манипулировать левой рукой, удерживая оружие за пистолетную рукоятку управления огнем правой, не меняя хват и направление оружия. Удлинен и рычаг защелки магазина, а также добавлена двухсторонняя клавиша сброса магазина, размещенная под спусковой скобой. Это сделало возможным быстрое его отсоединение одним движением указательного пальца удерживающей пистолетную рукоятку руки, будь то правая или левая.Секторный прицел "калашниковцы" сделали комбинированным - с обычной прорезью целика открытого типа и апертурным целиком, превосходящим открытый прицел по скорости и точности прицеливания, а также по удобству в наведении при недостатке освещения. Размещение целика на тыльной части крышки ствольной коробки увеличило длину прицельной линии, что еще лучше повлияло на точность стрельбы. К тому же точность и кучность стрельбы повысила измененная геометрия пульного входа и нарезов канала ствола.Регулируемый по длине и с регулируемой по высоте "щекой", телескопический приклад складывается в обе стороны, механизм фиксации приклада в разложенном состоянии размещается в самом прикладе. Использование такого приклада повысило эргономику оружия. Центральная ось канала ствола АК-12 находится на одной линии с прикладом, что снижает плечо отдачи и уменьшает поднятие ствола вверх. Это повышает контролируемость оружия при ведении автоматической стрельбы, делая проще для стрелка скоростную прицельную стрельбу и увеличивая ее кучность.Безусловно, любое стрелковое оружие, включая снайперское, должно быть полностью укомплектовано. Например, наличие оптических прицелов. Наверняка, закупаемые для армии крупнокалиберные снайперские винтовки оптическими прицелами укомплектованы изначально, но это всего лишь половина дела. Куда важнее укомплектовать максимальное количество крупнокалиберных снайперских винтовок тепловизионными прицелами - они позволят использовать это оружие в круглосуточном режиме, тем самым, обеспечив изнуряющее воздействие на противника. Да и днем тепловизор может предоставить снайперу повышенные возможности по обнаружению теплоконтрастных целей.В свою очередь, автоматы, как и снайперские винтовки должны по максимуму оснащаться глушителями. Эффект их применения на поле боя весьма заметен. Как показала военная операция на Украине, оснащение автоматов и новых образцов снайперских винтовок оптическими и тепловизионными прицелами, а также глушителями или ДТК закрытого типа, значительно повысит эффективность наземных боевых действий. А значит, сохранит жизни наших солдат и офицеров.

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https://ukraina.ru/20220612/1034136789.html

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2022

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, спецоперация, снайперы, оружие спецоперации, украина