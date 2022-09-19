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Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович
Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович - 19.09.2022 Украина.ру
Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович
Украина была интегрирована в единую энергосистему с Россией, Белоруссией и потихоньку хотела переориентироваться на Запад и первым шагом было создание Бурштынского энергоострова на западе Украины - рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
2022-09-19T08:45
2022-09-19T08:45
2022-09-19T08:45
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Бурштынский энергоостров был изолирован от общей энергосистемы Украины, и синхронизирован с той частью электроэнергической системы Европейского Союза, который к Украине примыкает, оттуда были возможны экспортные и импортные операции в Европу, в том числе и в Венгрию - говорит эксперт.Поэтому возможно, что они так и не завершили все технологически необходимые процедуры для того, чтобы можно было экспортировать электроэнергию, вторая проблема — в банальной нехватке этой электроэнергии, и еще - если тепловые электростанции находятся в зоне риска как военные цели, то никто не может поручиться, что удары (по украинским объектам. — Ред.) не повторятся - отметил Митрахович.По его мнению, поэтому сложно планировать любые экспортные операции, у Украины сейчас не то время, чтобы думать об экспорте электроэнергии в Европу — по совокупности фактов, которые названы выше.
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новости, украина, россия, аэс, атомная энергетика
Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович
Украина была интегрирована в единую энергосистему с Россией, Белоруссией и потихоньку хотела переориентироваться на Запад и первым шагом было создание Бурштынского энергоострова на западе Украины - рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Бурштынский энергоостров был изолирован от общей энергосистемы Украины, и синхронизирован с той частью электроэнергической системы Европейского Союза, который к Украине примыкает, оттуда были возможны экспортные и импортные операции в Европу, в том числе и в Венгрию - говорит эксперт.
Но, чтобы полностью переориентироваться, нужно было время, усилия. Украина обещала это сделать после Майдана несколько раз, но так и не успела. Потом Украина решила превратить всю себя в "Бурштын", чтобы полностью присоединиться к Европе, но в силу начавшихся наших боевых действий, нет достоверной информации, насколько успешно произошло подключение.
Станислав Митрахович
ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ
Поэтому возможно, что они так и не завершили все технологически необходимые процедуры для того, чтобы можно было экспортировать электроэнергию, вторая проблема — в банальной нехватке этой электроэнергии, и еще - если тепловые электростанции находятся в зоне риска как военные цели, то никто не может поручиться, что удары (по украинским объектам. — Ред.) не повторятся - отметил Митрахович.
По его мнению, поэтому сложно планировать любые экспортные операции, у Украины сейчас не то время, чтобы думать об экспорте электроэнергии в Европу — по совокупности фактов, которые названы выше.