https://ukraina.ru/20220919/1038839114.html

Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович

Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович - 19.09.2022 Украина.ру

Реален ли экспорт электроэнергии из Украины в ЕС - Станислав Митрахович

Украина была интегрирована в единую энергосистему с Россией, Белоруссией и потихоньку хотела переориентироваться на Запад и первым шагом было создание Бурштынского энергоострова на западе Украины - рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

2022-09-19T08:45

2022-09-19T08:45

2022-09-19T08:45

новости

украина

россия

аэс

атомная энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103315/74/1033157475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce75309c02dfaf42bd27bec0a4c128b8.jpg

Бурштынский энергоостров был изолирован от общей энергосистемы Украины, и синхронизирован с той частью электроэнергической системы Европейского Союза, который к Украине примыкает, оттуда были возможны экспортные и импортные операции в Европу, в том числе и в Венгрию - говорит эксперт.Поэтому возможно, что они так и не завершили все технологически необходимые процедуры для того, чтобы можно было экспортировать электроэнергию, вторая проблема — в банальной нехватке этой электроэнергии, и еще - если тепловые электростанции находятся в зоне риска как военные цели, то никто не может поручиться, что удары (по украинским объектам. — Ред.) не повторятся - отметил Митрахович.По его мнению, поэтому сложно планировать любые экспортные операции, у Украины сейчас не то время, чтобы думать об экспорте электроэнергии в Европу — по совокупности фактов, которые названы выше.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, аэс, атомная энергетика