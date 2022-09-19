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Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин
Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин - 19.09.2022 Украина.ру
Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин
Не все, кому делали предложение возглавить то или иное наше ведомство в ДНР, согласились, приехали только те, кто захотел, не побоялся ни обстрелов, ни трудностей, поэтому это однозначно по духу наши люди - заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-19T08:00
2022-09-19T08:00
2022-09-19T08:00
денис пушилин
новости
россия
украина
днр
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Я имею отношение к тому, чтобы наша команда пополнилась управленцами из Российской Федерации, нужны были руководители, которые изнутри знают, как что устроено в России - отметил Глава республики. Так что я очень доволен десантом, все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в республике, кто хочет настоящей жизни, в которой все по высшему счету, тот сразу прикипает к Донбассу, и коллеги, пополнившие команду, уже прикипели - добавил Пушилин.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, новости, россия, украина, днр
Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин
Не все, кому делали предложение возглавить то или иное наше ведомство в ДНР, согласились, приехали только те, кто захотел, не побоялся ни обстрелов, ни трудностей, поэтому это однозначно по духу наши люди - заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
Я имею отношение к тому, чтобы наша команда пополнилась управленцами из Российской Федерации, нужны были руководители, которые изнутри знают, как что устроено в России - отметил Глава республики.
И жизнь показала правильность такого решения. Прямо говорю: без такого пополнения мы бы не потянули те темпы восстановления, которые идут по всей республике. И развитие таких важных сфер, как медицина и образование, тоже было бы иным.
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
Так что я очень доволен десантом, все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в республике, кто хочет настоящей жизни, в которой все по высшему счету, тот сразу прикипает к Донбассу, и коллеги, пополнившие команду, уже прикипели - добавил Пушилин.