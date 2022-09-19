https://ukraina.ru/20220919/1038838785.html

Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин

Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин - 19.09.2022 Украина.ру

Управленцы из России успешно влились в работу власти ДНР - Пушилин

Не все, кому делали предложение возглавить то или иное наше ведомство в ДНР, согласились, приехали только те, кто захотел, не побоялся ни обстрелов, ни трудностей, поэтому это однозначно по духу наши люди - заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-19T08:00

2022-09-19T08:00

2022-09-19T08:00

денис пушилин

новости

россия

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102608/57/1026085757_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_8bbdd174fe088132acb2caf6bab92bd1.jpg

Я имею отношение к тому, чтобы наша команда пополнилась управленцами из Российской Федерации, нужны были руководители, которые изнутри знают, как что устроено в России - отметил Глава республики. Так что я очень доволен десантом, все вписались в нашу реальность очень быстро, я вижу, как им нравится работать в республике, кто хочет настоящей жизни, в которой все по высшему счету, тот сразу прикипает к Донбассу, и коллеги, пополнившие команду, уже прикипели - добавил Пушилин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

денис пушилин, новости, россия, украина, днр