https://ukraina.ru/20220919/1038835491.html

"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении

"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении - 19.09.2022 Украина.ру

"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что пока у власти в Армении будет находиться Пашинян, совершенно очевидно, что "расхлёбывать" любые обострения в Карабахе будет Россия

2022-09-19T05:45

2022-09-19T05:45

2022-09-19T05:45

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никол пашинян

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По мнению, эксперта, Пашинян – это безнадёжный человек, с точки зрения политики – это человек-катастрофа, у него хорошо получается только пиар и шоубизнес. Всё, к чему он прикасается с точки зрения государства, всё время оборачивается крахом.Вместо того, чтобы ныть безостановочно, господину Пашиняну стоит задуматься, а что вообще он сделал? Осенью 2020 года его армия почему-то на войну не пришла и никакие выводы сделаны не были. Два года спустя - опять то же самое, отмечает Гаспарян.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220914/1038709035.html

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2022

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новости, украина, никол пашинян, армения, азербайджан