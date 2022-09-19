"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении - 19.09.2022 Украина.ру
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"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении
"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении - 19.09.2022 Украина.ру
"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что пока у власти в Армении будет находиться Пашинян, совершенно очевидно, что "расхлёбывать" любые обострения в Карабахе будет Россия
2022-09-19T05:45
2022-09-19T05:45
новости
украина
никол пашинян
армения
азербайджан
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По мнению, эксперта, Пашинян – это безнадёжный человек, с точки зрения политики – это человек-катастрофа, у него хорошо получается только пиар и шоубизнес. Всё, к чему он прикасается с точки зрения государства, всё время оборачивается крахом.Вместо того, чтобы ныть безостановочно, господину Пашиняну стоит задуматься, а что вообще он сделал? Осенью 2020 года его армия почему-то на войну не пришла и никакие выводы сделаны не были. Два года спустя - опять то же самое, отмечает Гаспарян.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, никол пашинян, армения, азербайджан
Новости, Украина, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан

"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении

05:45 19.09.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламент Армении отклонил кандидатуру Н. Пашиняна на пост премьер-министра
Парламент Армении отклонил кандидатуру Н. Пашиняна на пост премьер-министра
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что пока у власти в Армении будет находиться Пашинян, совершенно очевидно, что "расхлёбывать" любые обострения в Карабахе будет Россия
По мнению, эксперта, Пашинян – это безнадёжный человек, с точки зрения политики – это человек-катастрофа, у него хорошо получается только пиар и шоубизнес. Всё, к чему он прикасается с точки зрения государства, всё время оборачивается крахом.
Очередное обострение не вызывает ровным счётом никакого удивления. Потому что, во-первых, они с 1988 года находятся в состоянии конфликта. Конфликт еще очень далёк от финальной стадии. Во-вторых, у одной и у другой стороны есть люди, которым, извините, нужен кампф до конца. Они есть, их не может не быть, если это 30 лет происходит.
Вместо того, чтобы ныть безостановочно, господину Пашиняну стоит задуматься, а что вообще он сделал? Осенью 2020 года его армия почему-то на войну не пришла и никакие выводы сделаны не были. Два года спустя - опять то же самое, отмечает Гаспарян.
Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
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