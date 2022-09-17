https://ukraina.ru/20220917/1038828870.html

Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения

Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения - 17.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения

РФ на линиях боевого соприкосновения с противником нужно всё привести к военному стандарту, чтобы все подразделения были там укомплектованы, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-09-17T16:02

2022-09-17T16:02

2022-09-17T16:02

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Он добавил, что нужно провести "проверку этого всего, чтобы трагедия, которая под Харьковом была, больше не повторилась".Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают, привязывают к деревьям за то, что получили российские паспорта, которые и прибивают к ногам. Он отметил, что зверства происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и других населенных пунктов области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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