https://ukraina.ru/20220916/1038796327.html

Алексей Леонков: ВСУ могут атаковать на юге, чтобы вернуть ЗАЭС, и давать энергию в ЕС за вооружение

Алексей Леонков: ВСУ могут атаковать на юге, чтобы вернуть ЗАЭС, и давать энергию в ЕС за вооружение - 16.09.2022 Украина.ру

Алексей Леонков: ВСУ могут атаковать на юге, чтобы вернуть ЗАЭС, и давать энергию в ЕС за вооружение

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T12:53

2022-09-16T12:53

2022-09-16T13:38

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Почему наступление ВСУ под Харьковом — заслуга не Залужного, а дорогих наемников Байдена, рассказал изданию Украина.ру. военный эксперт журнала «Арсенал Отечества», выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. — Алексей Петрович, по ситуации на фронтах хотелось бы понимать, что происходит, все-таки атака ВСУ по разным направлениям остановилась или продолжаются попытки прорыва в разных точках?— Линия боевого соприкосновения стабилизирована. Попытки с той стороны предпринимаются, но гасятся. Противник проявил инициативу, попытался ее закрепить и развить, но пока у него не получается.— Неужели использованы все резервы?— Я думаю, тот успех, который был под Харьковом, это не заслуга штаба Залужного, это заслуга иностранцев, которые об этом, кстати, написали и рассказали всему миру. Что это штаб, это Марк Милли, это разведка, «Нью-Йорк Таймс» об этом писал, «Вашингтон пост». Все кому не лень.Что они оказали помощь и вот — у них всё получилось. Сейчас, видимо, такую помощь они не оказывают. Потому что Америка добилась того, чего хотела.То есть, администрация Байдена заткнула рот комитету по обороне Конгресса США, которые говорили "куда деньги подевали и почему нет результатов?". Надавили на союзников по НАТО, чтоб те открыли полигоны для тренировки будущего пушечного мяса – армии ВСУ, и надавили по поводу военных поставок.То есть, цели этого наступления с американской точки зрения были реализованы, всё остальное – инициатива Украины.— Разве они не хотели бы дальше продвинуться? Или не могут по объективным причинам?— Хотели бы, вот и пытаются. Посмотрите, по разным направлениям, вот Лиман штурмовали, попытались под Херсоном, на Кинбурнскую косу высадили десант. То есть, они предпринимают множество попыток.— Если они подтянут резервы, куда могут большой группой ударить? Запорожская область или другое направление?— Да, вы правильно говорите, может, Запорожье. Там Запорожская АЭС, потому что это 20% генерации электричества, для выработки которого не нужен газ, и которое можно продавать.Потому что энергокомплекс Украины имеет большой резерв энергомощностей, который можно продавать за рубеж, ведь промышленность не работает, а электроэнергии много.И главное, что это именно атомная электроэнергия, которая не зависит от ископаемых газа или угля. А это деньги.Зеленский должен же как-то расплачиваться с Европой, а еще эта халявная электроэнергия может оказать существенную поддержку европейским государствам, у которых сейчас назревает кризис и народные протесты.Так что Европа собирается перезимовать, в том числе, за счет украинской электроэнергии.— Насколько для них важно это сейчас?— Абсолютно важно! Вот они говорят: "Вот вы получили электроэнергию украинскую? Тогда тренируйте бойцов украинских, поставляйте оружие!" Я думаю, так.— Логичная схема. Плюс, они, наверное, еще не хотят допустить референдум?— Это тоже одна из задач.— Какова вероятность того, что ВСУ пойдут в атаку на Донецк?— Будут попытки предпринимать, у них же задачи амбициозные, но вот сейчас теми силами, которые у них есть, они вряд ли их достигнут.Наемники, которые принимали участие в наступлении под Харьковом, они же больших денег стоят. Вот так!— У наших союзных сил еще есть резервы. А у них что осталось?— Большого резерва в большом количестве, скорее всего, нет. Держать линию соприкосновения – хватает сил, это есть. То, что перекинули на юга, ну, могут предпринять попытку атаковать.Нащупать какую-нибудь слабину в обороне и попытаться атаковать и развить успех. Это не стоит исключать.Поэтому, сейчас наша главная задача на линии боевого соприкосновения - проверить все наши укрепрайоны, насколько мы готовы к такого рода событиям.— Я так понимаю там же еще Мелитополь – развилка дорог и ворота в Крым, они тоже его хотят захватить?— Да, но до Мелитополя надо еще добраться.— Как можно в целом охарактеризовать это контрнаступление по всем направлениям? Оно захлебнулось?— Нет, оно просто идет в таком вот режиме, я думаю, что вот эти многочисленные атаки по линии боевого соприкосновения - это разведка боем, прощупывание наиболее слабых мест.Ведь накануне Харьковского наступления была разведка боем, которую мы отбили, но все равно на этом направлении наступление состоялось.— Как вы считаете, то, что потеряно под Харьковом союзными силами, нужно сразу возвращать или пока это не имеет стратегического значения?— Это не в моей компетенции, это вопрос к оперштабу, который вряд ли даст ответ. В общем, я могу сказать, что любую территорию надо отбивать, освобождать, спасать людей. Это безусловно.— Я так понимаю, теперь у нас еще добавили беспилотников? Читал, что иранские вроде начали появляться, но это слухи.— Ну, беспилотники есть, да. У них дальность полета, пока не собьют 30-50 километров, а противник сосредотачивает силы вне зоны их действия. Наши беспилотники не долетают, их сбивают, хоть китайские, хоть иранские, но системы ПВО украинские действуют. Это надо понимать.— Что нам еще нужно усиливать?— Нужно всё привести к военному стандарту, чтобы по всей линии боевого соприкосновения, все подразделения, которые были там – были укомплектованы. Чтобы везде были построены рубежи обороны, полностью задействована система боевого управления. Нужно провести проверку этого всего, чтобы трагедия, которая под Харьковом была, больше не повторилась.

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https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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