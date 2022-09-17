Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям - 17.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям - 17.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
Многочисленные атаки со стороны Украины по линии фронта — это разведка и прощупывание наиболее слабых мест российской армии, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-17T15:31
2022-09-17T15:31
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По его словам, накануне Харьковского наступления была разведка боем, которую ВС РФ отбили, но все равно на этом направлении наступление состоялось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html
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новости, всу, украина, россия
Новости, ВСУ, Украина, Россия

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям

15:31 17.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Многочисленные атаки со стороны Украины по линии фронта — это разведка и прощупывание наиболее слабых мест российской армии, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Я думаю, что вот эти многочисленные атаки по линии боевого соприкосновения — это разведка боем, прощупывание наиболее слабых мест.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, накануне Харьковского наступления была разведка боем, которую ВС РФ отбили, но все равно на этом направлении наступление состоялось.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
11:07
Не перепутать с Бучей. Как украинская власть организует провокацию в Изюме
 
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Заголовок открываемого материала
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15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
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14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
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