https://ukraina.ru/20220917/1038828528.html
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям - 17.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
Многочисленные атаки со стороны Украины по линии фронта — это разведка и прощупывание наиболее слабых мест российской армии, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-17T15:31
2022-09-17T15:31
2022-09-17T15:31
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По его словам, накануне Харьковского наступления была разведка боем, которую ВС РФ отбили, но все равно на этом направлении наступление состоялось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, россия
Новости, ВСУ, Украина, Россия
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
Многочисленные атаки со стороны Украины по линии фронта — это разведка и прощупывание наиболее слабых мест российской армии, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру