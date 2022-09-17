https://ukraina.ru/20220917/1038828528.html

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям - 17.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям

Многочисленные атаки со стороны Украины по линии фронта — это разведка и прощупывание наиболее слабых мест российской армии, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-09-17T15:31

2022-09-17T15:31

2022-09-17T15:31

новости

всу

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038406429_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_99d9479fb5d3d92f5bafaab199a5cc6c.jpg.webp

По его словам, накануне Харьковского наступления была разведка боем, которую ВС РФ отбили, но все равно на этом направлении наступление состоялось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина, россия