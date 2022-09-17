"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
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"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
У Украины нет большого резерва вооруженных сил, ВСУ могут держать линию соприкосновения, но также они могут предпринять попытку атаковать юг, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-17T14:06
2022-09-17T14:06
новости
украина
россия
алексей леонков
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Он рассказал, что ВСУ будут предпринимать попытки атаковать Донецк, но с теми силами, которые у них есть, они не достигнут успеха.По его мнению, главная задача РФ на линии боевого соприкосновения — проверить все укрепрайоны, насколько армия России готова к атаке ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, алексей леонков
Новости, Украина, Россия, Алексей Леонков

"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте

14:06 17.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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У Украины нет большого резерва вооруженных сил, ВСУ могут держать линию соприкосновения, но также они могут предпринять попытку атаковать юг, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ будут предпринимать попытки атаковать Донецк, но с теми силами, которые у них есть, они не достигнут успеха.
Большого резерва в большом количестве, скорее всего, нет. Держать линию соприкосновения — хватает сил, это есть. То, что перекинули на юга, ну, могут предпринять попытку атаковать. Нащупать какую-нибудь слабину в обороне и попытаться атаковать и развить успех. Это не стоит исключать.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его мнению, главная задача РФ на линии боевого соприкосновения — проверить все укрепрайоны, насколько армия России готова к атаке ВСУ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
11:07
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НовостиУкраинаРоссияАлексей Леонков
 
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