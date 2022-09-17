https://ukraina.ru/20220917/1038827620.html
"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
У Украины нет большого резерва вооруженных сил, ВСУ могут держать линию соприкосновения, но также они могут предпринять попытку атаковать юг, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-17T14:06
2022-09-17T14:06
2022-09-17T14:06
новости
украина
россия
алексей леонков
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Он рассказал, что ВСУ будут предпринимать попытки атаковать Донецк, но с теми силами, которые у них есть, они не достигнут успеха.По его мнению, главная задача РФ на линии боевого соприкосновения — проверить все укрепрайоны, насколько армия России готова к атаке ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, алексей леонков
"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
У Украины нет большого резерва вооруженных сил, ВСУ могут держать линию соприкосновения, но также они могут предпринять попытку атаковать юг, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру