https://ukraina.ru/20220917/1038827620.html

"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте

"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте - 17.09.2022 Украина.ру

"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте

У Украины нет большого резерва вооруженных сил, ВСУ могут держать линию соприкосновения, но также они могут предпринять попытку атаковать юг, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-09-17T14:06

2022-09-17T14:06

2022-09-17T14:06

новости

украина

россия

алексей леонков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e71a93fd50ba13a531f5349cecfec0b8.jpg.webp

Он рассказал, что ВСУ будут предпринимать попытки атаковать Донецк, но с теми силами, которые у них есть, они не достигнут успеха.По его мнению, главная задача РФ на линии боевого соприкосновения — проверить все укрепрайоны, насколько армия России готова к атаке ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038824239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, алексей леонков