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Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Донецк из оружия стран НАТО. Повреждены здания администрации Ворошиловского района, Главпочтампта. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о погибших
2022-09-17T13:33
2022-09-17T13:33
2022-09-17T13:33
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обстрелы
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В Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ погибли мирные люди. Очевидцы сообщили о погибших у музыкально-драматического театра на улице Артема. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, пока что речь идет о четырех погибших.Очевидцы опубликовали видеозаписи последствий обстрела 17 сентября. В районе площади Ленина погибла женщина. Еще одной девушке у драмтеатра медики оказывали помощь. Украинский снаряд попал по "ГАЗели" на улице Артема, автомобиль загорелся. Предположительно, в нем погибли люди. На дорогах остались воронки со следами разлета осколков. По данным Кулемзина, в Ворошиловском районе обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar.
https://ukraina.ru/20220917/1038826677.html
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Украина.ру
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новости, донецк, обстрелы, всу
Новости, Донецк, обстрелы, ВСУ
Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Донецк из оружия стран НАТО. Повреждены здания администрации Ворошиловского района, Главпочтампта. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о погибших
В Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ погибли мирные люди. Очевидцы сообщили о погибших у музыкально-драматического театра на улице Артема. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, пока что речь идет о четырех погибших.
"По сведению очевидцев, в результате карательного обстрела Ворошиловского района есть погибшие мирные граждане возле драмтеатра. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Очевидцы опубликовали видеозаписи последствий обстрела 17 сентября. В районе площади Ленина погибла женщина. Еще одной девушке у драмтеатра медики оказывали помощь.
Украинский снаряд попал по "ГАЗели" на улице Артема, автомобиль загорелся. Предположительно, в нем погибли люди.
На дорогах остались воронки со следами разлета осколков. По данным Кулемзина, в Ворошиловском районе обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar.