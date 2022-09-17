Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
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Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Донецк из оружия стран НАТО. Повреждены здания администрации Ворошиловского района, Главпочтампта. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о погибших
2022-09-17T13:33
2022-09-17T13:33
новости
донецк
обстрелы
всу
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В Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ погибли мирные люди. Очевидцы сообщили о погибших у музыкально-драматического театра на улице Артема. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, пока что речь идет о четырех погибших.Очевидцы опубликовали видеозаписи последствий обстрела 17 сентября. В районе площади Ленина погибла женщина. Еще одной девушке у драмтеатра медики оказывали помощь. Украинский снаряд попал по "ГАЗели" на улице Артема, автомобиль загорелся. Предположительно, в нем погибли люди. На дорогах остались воронки со следами разлета осколков. По данным Кулемзина, в Ворошиловском районе обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar.
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новости, донецк, обстрелы, всу
Новости, Донецк, обстрелы, ВСУ

Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ

13:33 17.09.2022
 
© скриншотУкраинский снаряд попал в автомобиль в центре Донецка
Украинский снаряд попал в автомобиль в центре Донецка
© скриншот
Читать в
Украинские войска обстреляли Донецк из оружия стран НАТО. Повреждены здания администрации Ворошиловского района, Главпочтампта. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о погибших
В Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ погибли мирные люди. Очевидцы сообщили о погибших у музыкально-драматического театра на улице Артема. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, пока что речь идет о четырех погибших.
"По сведению очевидцев, в результате карательного обстрела Ворошиловского района есть погибшие мирные граждане возле драмтеатра. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
Очевидцы опубликовали видеозаписи последствий обстрела 17 сентября. В районе площади Ленина погибла женщина. Еще одной девушке у драмтеатра медики оказывали помощь.
Украинский снаряд попал по "ГАЗели" на улице Артема, автомобиль загорелся. Предположительно, в нем погибли люди.
На дорогах остались воронки со следами разлета осколков. По данным Кулемзина, в Ворошиловском районе обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar.
Автомобиль в центре Донецка горит после попадания украинского снаряда
12:31
Украинский снаряд попал в автомобиль на площади Ленина в ДонецкеУкраинские войска обстреливают центр Донецка. Один из снарядов попал в автомобиль на улице Артема у площади Ленина. Видеозаписи последствий обстрела публикуют в социальных сетях
 
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Заголовок открываемого материала
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