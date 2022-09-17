https://ukraina.ru/20220917/1038827503.html

Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ

Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру

Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли Донецк из оружия стран НАТО. Повреждены здания администрации Ворошиловского района, Главпочтампта. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о погибших

2022-09-17T13:33

2022-09-17T13:33

2022-09-17T13:33

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В Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ погибли мирные люди. Очевидцы сообщили о погибших у музыкально-драматического театра на улице Артема. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, пока что речь идет о четырех погибших.Очевидцы опубликовали видеозаписи последствий обстрела 17 сентября. В районе площади Ленина погибла женщина. Еще одной девушке у драмтеатра медики оказывали помощь. Украинский снаряд попал по "ГАЗели" на улице Артема, автомобиль загорелся. Предположительно, в нем погибли люди. На дорогах остались воронки со следами разлета осколков. По данным Кулемзина, в Ворошиловском районе обнаружены осколки снарядов гаубицы Caesar.

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