https://ukraina.ru/20220917/1038827067.html

"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте

"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте - 17.09.2022 Украина.ру

"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте

Линия боевого соприкосновения с противником стабилизирована, все попытки ВСУ гасятся российской армией, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-09-17T13:19

2022-09-17T13:19

2022-09-17T13:19

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По его словам, ВСУ предпринимают множество попыток, но у них ничего не выходит.В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038799508.html

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2022

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