"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038827067.html
"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
Линия боевого соприкосновения с противником стабилизирована, все попытки ВСУ гасятся российской армией, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-17T13:19
2022-09-17T13:19
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce750770f12107b567342f54938035bf.jpg
По его словам, ВСУ предпринимают множество попыток, но у них ничего не выходит.В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038799508.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_03f17e7a66df581047454ccbacc4ef46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия
Новости, Украина, Россия

"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте

13:19 17.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Линия боевого соприкосновения с противником стабилизирована, все попытки ВСУ гасятся российской армией, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Линия боевого соприкосновения стабилизирована. Попытки с той стороны предпринимаются, но гасятся. Противник проявил инициативу, попытался ее закрепить и развить, но пока у него не получается.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища
По его словам, ВСУ предпринимают множество попыток, но у них ничего не выходит.
В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.09.2022
10:44
Прикрытые западные ворота Украины. Как в Закарпатье пытаются избежать отправления на фронт
 
НовостиУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
13:33Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
13:21Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства заместителя мэра Бердянска
13:19"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
12:55Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
12:54Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
12:31Украинский снаряд попал в автомобиль на площади Ленина в Донецке
12:19Командир осетинских снайперов Коста: Я не убил ни одного украинца, только наемников
12:08Дмитрий Беляк о Чайковском, советских композиторах и межкультурном диалоге с Украиной
12:01ВСУ обстреляли центр Донецка
11:51Лариса Шеслер о репрессиях на Украине и о том, что нужно сделать для безопасности людей
11:35Не надо путать разную русофобию! Что происходит в Казахстане и нужно ли вернуть Астану – Ищенко
11:33Боец спецподразделения Ветер объяснил, почему нет необходимости проводить мобилизацию в России
11:28ВСУ обстреливают российское село на границе с Харьковской областью
11:19Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека
11:12ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе
11:07Не перепутать с Бучей. Как украинская власть организует провокацию в Изюме
11:02Три бригады ВСУ обвинили в жестоком обращении с гражданским населением
10:55Пуни вместо Чайковского и фашист Скрипка. Культурные события недели на Украине
10:44Прикрытые западные ворота Украины. Как в Закарпатье пытаются избежать отправления на фронт
Лента новостейМолния