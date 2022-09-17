https://ukraina.ru/20220917/1038827067.html
"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте - 17.09.2022 Украина.ру
"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
Линия боевого соприкосновения с противником стабилизирована, все попытки ВСУ гасятся российской армией, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-17T13:19
2022-09-17T13:19
2022-09-17T13:19
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По его словам, ВСУ предпринимают множество попыток, но у них ничего не выходит.В официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР ранее заявили, что группировка войск ЛДНР при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в Донецкой народной республики.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038799508.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия
"У них ничего не получается": военный эксперт Леонков рассказал, что сейчас происходит на фронте
Линия боевого соприкосновения с противником стабилизирована, все попытки ВСУ гасятся российской армией, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков в интервью Украина.ру