https://ukraina.ru/20220917/1038824558.html

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе - 17.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Низяны. Пострадавших нет, повреждены пути. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Запорожской области

2022-09-17T11:12

2022-09-17T11:12

2022-09-17T11:12

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обстрелы

мелитополь

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В Запорожской области украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Низяны в Мелитополе. В результате обстрелов разрушены приема-отправочный путь, помещение дежурного по станции и рабочий околоток станции. "В очередной раз преступный украинский режим наносит удар по гражданской инфраструктуре Запорожской области. К счастью, в результате этого обстрела погибших и пострадавших нет. Основной железнодорожный путь не был повреждён, поезда двигаются в штатном режиме" - заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.Ракетный обстрел произошел в ночь на 17 сентября. Кроме железнодорожной станции повреждены 25 шпал и плеть пути.

https://ukraina.ru/20220917/1038823767.html

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новости, обстрелы, мелитополь, железная дорога, всу