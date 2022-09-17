https://ukraina.ru/20220917/1038824558.html
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе - 17.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Низяны. Пострадавших нет, повреждены пути. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Запорожской области
2022-09-17T11:12
2022-09-17T11:12
2022-09-17T11:12
новости
обстрелы
мелитополь
железная дорога
всу
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В Запорожской области украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Низяны в Мелитополе. В результате обстрелов разрушены приема-отправочный путь, помещение дежурного по станции и рабочий околоток станции. "В очередной раз преступный украинский режим наносит удар по гражданской инфраструктуре Запорожской области. К счастью, в результате этого обстрела погибших и пострадавших нет. Основной железнодорожный путь не был повреждён, поезда двигаются в штатном режиме" - заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.Ракетный обстрел произошел в ночь на 17 сентября. Кроме железнодорожной станции повреждены 25 шпал и плеть пути.
https://ukraina.ru/20220917/1038823767.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, обстрелы, мелитополь, железная дорога, всу
Новости, обстрелы, Мелитополь, железная дорога, ВСУ
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Низяны. Пострадавших нет, повреждены пути. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Запорожской области
В Запорожской области украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Низяны в Мелитополе. В результате обстрелов разрушены приема-отправочный путь, помещение дежурного по станции и рабочий околоток станции.
"В очередной раз преступный украинский режим наносит удар по гражданской инфраструктуре Запорожской области. К счастью, в результате этого обстрела погибших и пострадавших нет. Основной железнодорожный путь не был повреждён, поезда двигаются в штатном режиме" - заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.
Ракетный обстрел произошел в ночь на 17 сентября. Кроме железнодорожной станции повреждены 25 шпал и плеть пути.