https://ukraina.ru/20220917/1038823767.html
Рогов сообщил о теракте в Мелитополе
Рогов сообщил о теракте в Мелитополе - 17.09.2022 Украина.ру
Рогов сообщил о теракте в Мелитополе
В Мелитополе произошел теракт, неизвестные подорвали опоры линий электропередач. Об этом 17 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Громов
2022-09-17T10:42
2022-09-17T10:42
2022-09-17T10:42
новости
мелитополь
теракт
лэп
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Неизвестные подорвали опоры линий электропередач в южной части Мелитополя. Местные власти оценили это как теракт, ответственность возложили на Киев. На месте происшествия работают правоохранители. 16 сентября в Бердянска возле гаража были убиты заместитель главы ВГА Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
https://ukraina.ru/20220916/1038803990.html
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новости, мелитополь, теракт, лэп
Новости, Мелитополь, теракт, ЛЭП
Рогов сообщил о теракте в Мелитополе
В Мелитополе произошел теракт, неизвестные подорвали опоры линий электропередач. Об этом 17 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Громов
Неизвестные подорвали опоры линий электропередач в южной части Мелитополя. Местные власти оценили это как теракт, ответственность возложили на Киев. На месте происшествия работают правоохранители.
"Повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района. Проводится проверка", - сообщил Рогов.
16 сентября в Бердянска возле гаража были убиты заместитель главы ВГА Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.