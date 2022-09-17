https://ukraina.ru/20220917/1038823767.html

Рогов сообщил о теракте в Мелитополе

Рогов сообщил о теракте в Мелитополе - 17.09.2022 Украина.ру

Рогов сообщил о теракте в Мелитополе

В Мелитополе произошел теракт, неизвестные подорвали опоры линий электропередач. Об этом 17 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Громов

2022-09-17T10:42

2022-09-17T10:42

2022-09-17T10:42

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мелитополь

теракт

лэп

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Неизвестные подорвали опоры линий электропередач в южной части Мелитополя. Местные власти оценили это как теракт, ответственность возложили на Киев. На месте происшествия работают правоохранители. 16 сентября в Бердянска возле гаража были убиты заместитель главы ВГА Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

https://ukraina.ru/20220916/1038803990.html

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новости, мелитополь, теракт, лэп