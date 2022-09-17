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Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым
Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым - 17.09.2022 Украина.ру
Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым
Отказ Берлина поставлять Киеву оружие связан с нацистским прошлым в Германии, заявил 16 сентября в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский
2022-09-17T09:26
2022-09-17T09:26
2022-09-17T09:26
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германия
нацисты
фрг
оружие
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"В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", — сказал он.Поставки оружия из Германии "жизненно важны" для Украины, добавил Зеленский. 15 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила новые поставки вооружения Украине. Киеву передадут две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилей Dingo. В Киеве в то же время рассчитывали получить германские танки Leopard 2.
https://ukraina.ru/20220912/1038638661.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танк, германия, нацисты, фрг, оружие
Новости, танк, Германия, нацисты, ФРГ, оружие
Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым
Отказ Берлина поставлять Киеву оружие связан с нацистским прошлым в Германии, заявил 16 сентября в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский