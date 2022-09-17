https://ukraina.ru/20220917/1038822114.html

Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым

Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым - 17.09.2022 Украина.ру

Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым

Отказ Берлина поставлять Киеву оружие связан с нацистским прошлым в Германии, заявил 16 сентября в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский

2022-09-17T09:26

2022-09-17T09:26

2022-09-17T09:26

новости

танк

германия

нацисты

фрг

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/18/1034051893_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_f0ca11ae545aecf16f701e15487e4eef.jpg

"В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", — сказал он.Поставки оружия из Германии "жизненно важны" для Украины, добавил Зеленский. 15 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила новые поставки вооружения Украине. Киеву передадут две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилей Dingo. В Киеве в то же время рассчитывали получить германские танки Leopard 2.

https://ukraina.ru/20220912/1038638661.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танк, германия, нацисты, фрг, оружие