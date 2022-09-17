Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038822114.html
Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым
Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым - 17.09.2022 Украина.ру
Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым
Отказ Берлина поставлять Киеву оружие связан с нацистским прошлым в Германии, заявил 16 сентября в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский
2022-09-17T09:26
2022-09-17T09:26
новости
танк
германия
нацисты
фрг
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/18/1034051893_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_f0ca11ae545aecf16f701e15487e4eef.jpg
"В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", — сказал он.Поставки оружия из Германии "жизненно важны" для Украины, добавил Зеленский. 15 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила новые поставки вооружения Украине. Киеву передадут две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилей Dingo. В Киеве в то же время рассчитывали получить германские танки Leopard 2.
https://ukraina.ru/20220912/1038638661.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/18/1034051893_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_04e77acc8ffe827c5209205da28da00a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, танк, германия, нацисты, фрг, оружие
Новости, танк, Германия, нацисты, ФРГ, оружие

Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым

09:26 17.09.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Ермак Синегубов Тимошенко
Зеленский Ермак Синегубов Тимошенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Отказ Берлина поставлять Киеву оружие связан с нацистским прошлым в Германии, заявил 16 сентября в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский
"В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", — сказал он.
Поставки оружия из Германии "жизненно важны" для Украины, добавил Зеленский.
15 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила новые поставки вооружения Украине. Киеву передадут две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилей Dingo. В Киеве в то же время рассчитывали получить германские танки Leopard 2.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 11:50Чем воюют на Украине
Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал политику германских властей катастрофической и разрушительной при условии отказа Берлина от поставок тяжелой военной техники Киеву. Об этом он написал 12 сентября в Twitter
 
НовоститанкГерманиянацистыФРГоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Хорошо, что это не "прилёт". Удастся ли Украине запугать Луганск убийствами прокуроров?
10:32Киев тайно обсуждает с Пентагоном поставки F-16
10:28В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности
10:24Президент Зеленский и его стимуляторы
10:16Западная Украина за минувшую неделю
10:13Politico: Франция тайно проводит обучение украинских военных
09:51Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойных ракет - Кулеба
09:51Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие на Украине
09:37Кулеба пожаловался на Германию: просили танки, получили Dingo
09:33Путин ответил на заявления Киева о контрнаступлении
09:26Зеленский связал колебания Германии в поставках оружия с нацистским прошлым
09:02Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от освобожденных территорий - Рогов
08:00Военный эксперт объяснил, почему взятие Майорска было важно для ВС РФ
07:45"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта
07:30Экономист рассказал о катастрофической ситуации в ЕС из-за дефицита электроэнергии
07:15О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин
07:00Анпилогов рассказал, какая обстановка сейчас на Харьковском направлении
06:45Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ
06:30Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
06:15Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО
Лента новостейМолния