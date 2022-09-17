https://ukraina.ru/20220917/1038769343.html

Мир "Великого Кольца": порог Синед Роба

Мир "Великого Кольца": порог Синед Роба - 17.09.2022 Украина.ру

Мир "Великого Кольца": порог Синед Роба

"Порог Синед Роба" – один из "законов", выведенных Иваном Ефремовым для своей фантастической вселенной. Он гласит, что "ни одно низкое по морально-этическому... Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T19:56

2022-09-17T19:56

2022-09-17T19:56

эксклюзив

литература

фантастика

будущее

экологическая катастрофа

космос

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"Порог Синед Роба" – один из "законов", выведенных Иваном Ефремовым для своей фантастической вселенной. Он гласит, что "ни одно низкое по морально-этическому уровню общество не может выйти в межзвёздный космос". При этом, "никакое другое общество, кроме коммунистического, не может объединить всю планету и сбалансировать человеческие отношения. Поэтому для меня вопрос стоит так: либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо вообще не будет никакого, а будут пыль и песок на мёртвой планете".Начнём, пожалуй, с самого Синед Роба. Как это часто бывает в произведениях Ефремова речь идёт об анаграмме ("трудно разобраться в именах народов, у которых фонетика не совпадала с орфографией, произношение же было утрачено в последовавшие века"). Большинство исследователей творчества писателя полагают, что речь идёт о венгерском физике, лауреате Нобелевской премии Денеше (другое написание имени – Деннис) Габоре, с которым Ефремов находился в переписке.Габор получил Нобелевскую премию в 1971 году за открытие голографии в 1947 году. Двумя годами ранее Ефремов предвосхитил это открытие в рассказе "Тень минувшего". Рассказ фантастический и посвящён немного другой проблематике, но оптическая природа феномена в первом приближении была раскрыта. Создатель практической голографии Юрий Денисюк говорил, что в своей работе был вдохновлён этим рассказом.С другой стороны, Денеш Габор был членом Римского клуба. В своих статьях он предупреждал, что человечество подходит к пределам роста совершенно неподготовленным прежде всего с моральной точки зрения. Именно моральное перерождение должно предотвратить ядерную войну, перенаселение, исчерпание ресурсов планеты и т.п. Собственно, его идея и была положена в основу "Порога Синед Роба".Сам по себе "порог" представляет собой ряд кризисов, которые должно преодолеть человечество.В первую очередь это кризис военно-политический – обладая энергией, достаточной для межпланетных (тем более – межзвёздных) перелётов, противостоящие группировки государств готовы уничтожить друг-друга в разрушительной войне. Этот кризис может быть преодолён мировым объединением на общих принципах.Тут есть, конечно, "но" – объединение ведь может проходить и не на коммунистических принципах… Вот, например, на Тормансе период государственной раздробленности завершился даже слишком быстро и без участия коммунистов (которые если там и были, то в гомеопатических дозировках и следа в культуре не оставили). Тормансианский вариант объединения вызывает у землян только досаду:"- И вы думаете, что здесь, на Тормансе, – инферно? Что крышка всепланетного угнетения здесь захлопнулась, потому что они не достигли...- У них всепланетная олигархия наступила очень быстро из-за однородности населения и культуры".В "Часе быка" Ефремов совершает чудеса самоцитирования: "Эрф Ром предупреждал человечество не допускать мирового владычества олигархии – фашизма или государственного капитализма". Эрф Ром – сам Ефремов, который подписывал свои письма "Старый Эфроим".Мировое объединение на некоммунистической основе не спасает от вызовов "Порога Синед Роба". Война может быть предотвращена, но не экологический кризис. Это, собственно, происходит на Тормансе, где развитие общества потребления привело к голоду, в результате которого население планеты сократилось на порядок и продолжало сокращаться и во время визита землян.Более того, даже приличное общество, принятое в Великое Кольцо, может оказаться заложником предыдущей политики: "Зирда погибла от накопления вредной радиации после многочисленных неосторожных опытов и опрометчивого применения опасных видов ядерной энергии" (Зирда, кстати, до межзвёздных полётов не доросла).В случае с Землёй мы наблюдаем какой-то средний вариант – учёные предупредили, власти планеты им вняли и сейчас мы наблюдаем отчаянные попытки сократить население планеты с тем, чтобы остановить глобальное потепление. Кстати, в прогнозах Римского клуба время кризиса – 2020-50 годы, а Ефремов прогнозировал его "в год красной, или огненной, курицы семнадцатого круга" и "до года красного тигра", т.е. – в 2005-10 годах.Мы видим морально перерождения, направленного на бережное отношение к природе и сокращение личного потребления. Происходит моральное перерождение, направленное на прекращение рождения детей (у представителей сексуальных меньшинств их не бывает). Подозреваем, что Ефремов пришёл бы в ужас… Но может и сказал бы, что цель оправдывает средства.Римский клуб критикуют именно за то, что его выводы чрезмерно политизированы и цель прогнозов – остановить развитие стран, которые могу составить конкуренцию США и Европе, а в конечном итоге – построить ту самую всепланетную олигархию, об опасности которой предупреждал Ефремов…Да и сама научность выводов Римского клуба ставится под сомнение, хотя сомневающихся Ефремов разоблачил в "Часе быка", правда – вложив свои мысли в уста отрицательного персонажа – диктатора Торманса Чойо Чагаса: "учёные – обманщики, трусы и ничтожные прислужники. Во многих поколениях они обманывали правителей и народ Ян-Ях, и, насколько я знаю, то же было в старину на Земле. Они обещали, что планета может прокормить неограниченное количество людей, и совершенно не учли, что земля истощится задолго до назначенной ими предельной цифры. Не учли вреда химических удобрений, отравивших растения и почвы, не учли необходимости определённого жизненного пространства для каждого человека. Не понимая всего этого, они не постеснялись выступить с категорическими заключениями. И в результате вызвали страшную катастрофу. Восемьдесят лет Голода и Убийств!"Ну и о космосе. Межзвёздные полёты у Ефремова – своеобразная форма "развитого коммунизма". Предполагается, что к ним можно приступить только на базе уже построенного коммунистического общества. В отличие от Фукуямы (да и от Маркса, если на то пошло), ефремовский коммунизм – не конец истории. Напротив, там за Эрой Великого Кольца наступает Эра Встретившихся Рук, т.е. развитие продолжается.В реальности, как мы знаем, рывок человечества в самый ближний космос был связан с конкуренцией государств. А сейчас его использование либо сугубо практическое (связь, прогноз погоды, разведка – не только военная), либо, в лучшем случае, научное. Ну и дорогой аттракцион – Безоса вспомним. Технические возможности для межпланетных путешествий есть, но пока в них только "Теслу" запустили.Современное человечество рациональное, оно не видит необходимости тратить ресурсы даже на межпланетные перелёты. А вот с коммунизмом непонятно – после моральной перековки в целях сохранения ресурсов планеты межзвёздные перелёты точно не будут сочтены истреблением этих ресурсов с непонятными целями?

https://ukraina.ru/20220612/1034098800.html

https://ukraina.ru/20220827/1038151936.html

https://ukraina.ru/20220903/1038232889.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

эксклюзив, литература, фантастика, будущее, экологическая катастрофа, космос