https://ukraina.ru/20220916/1038809765.html

Теракты в Луганске и Бердянске, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 16 сентября

Теракты в Луганске и Бердянске, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру

Теракты в Луганске и Бердянске, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 16 сентября

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T16:02

2022-09-16T16:02

2022-09-16T16:22

эксклюзив

теракт

лнр

генпрокурор

бердянск

обстрелы

херсон

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оон

изюм

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В Луганске погиб генеральный прокурор ЛНР и его заместитель. ВСУ продолжают нести потери. В США готовятся к долгой войне. Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко был убит в результате террористического акта в Луганске. Он стал жертвой взрыва, который произошёл в его кабинете на третьем этаже здания Генпрокуратуры республики.Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. Чиновнику было 40 лет, он окончил Луганский университет внутренних дел. Пост генерального прокурора ЛНР занимал с 2019 года.Позже официальные лица республики сообщили, что вместе с Горенко погибла его заместитель Екатерина Стегленко.А в Бердянске Запорожской области был убит заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко. Вместе с ним также погибла его жена, которая возглавляла местную избирательную комиссию.После начала специальной военной операции РФ на Украине на освобождённых от контроля киевского режима территориях были совершены многочисленные теракты в отношении представителей новой администрации.22 мая в результате покушения был ранен мэр Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников.18 июня в Херсоне в результате покушения получил довольно серьёзные ранения глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев.22 июня в Чернобаевке был ранен глава военно-гражданской администрации Юрий Турулёв.11 июля было совершено неудачное покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, по пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Новое покушение было совершено 5 августа, Сальдо был отравлен, но выжил.6 августа было объявлено о покушении в Новой Каховке на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру. Впоследствии выяснилось, что покушение было инсценировано ФСБ с целью выявления действительно готовивших его террористов.7 августа похожая инсценировка ФСБ была проведена в отношении заместителя начальника управления внутренних дел города Сергея Томко, жизни которого также угрожала опасность.24 августа в посёлке Михайловка Запорожской области в результате теракта был убит глава местной ВГА Иван Сушко.26 августа террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова, который скончался от полученных ранений.6 сентября в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Комендант был госпитализирован в критическом состоянии, ему ампутировали ноги.Ранее в интервью Украина.ру политолог Алексей Мартынов, отвечая на вопрос о борьбе с организуемыми киевским режимом терактами, призвал обратиться к послевоенному опыту СССР.Тем временем власти Херсона уточнили данные о жертвах удара ВСУ по зданию областной администрации. По их данным, 3 человека погибли и 13 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших – водитель администрации и двое прохожих.Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракеты попали "по его кабинету", а сам он уцелел случайно.Потери ВСУВ районе Очакова в Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он также рассказал об ударах ВКС России по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ. В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й мехбригады в районах Двуречной и Купянска и нацформирования "Кракен" в Харькове.В районе Северска в ДНР поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.По словам Конашенкова, в результате авиационных ударов ВКС войска киевского режима потеряли около 400 человек убитыми и ранеными, уничтожены свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники.Администрация Байдена готовится к долгому конфликтуВ Вашингтоне предполагают, что вооружённый конфликт на Украине продлится, как минимум, месяцы. Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете The Washington Post.Ранее в интервью Украина.ру политолог-американист Вероника Крашенинникова назвала напрасными надежды на то, что в США закончатся вооружения, поставляемые киевскому режиму. Военно-промышленные комплекс США — это очень мощная структура и мощное лобби, которое живёт за счёт производства оружия, и всякая война, в которой США участвуют, идёт им на пользу, отметила она.Делегация ООН посетит ИзюмМежду тем, делегация мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине собирается посетить Изюм, чтобы проверить сообщения киевских властей. Об этом сообщила 16 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Тросселл.Комиссия проверит заявления киевского режима о якобы обнаруженном в Изюме массовом захоронении.Ранее военный корреспондент Дмитрий Астрахань в интервью Украина.ру завил, что киевский режим, скорее всего, устроит на недавно перешедших под его контроль территориях имитацию "геноцида" местного населения, якобы совершавшегося там российскими войсками, с целью настроить западное общественное мнению на свою поддержку.

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https://ukraina.ru/20220419/1033796488.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, теракт, лнр, генпрокурор, бердянск, обстрелы, херсон, потери всу, оон, изюм