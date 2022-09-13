Военкор Дмитрий Астрахань: Контрнаступление нужно Киеву для создания фейков о геноциде украинцев
13:15 13.09.2022 (обновлено: 15:11 13.09.2022)
Военкор Дмитрий Астрахань интервью
Создание фейков об украинском геноциде невозможно без захода в населенные пункты типа Бучи и Балаклеи. Поэтому в любой точке, куда придут ВСУ, обязательно появятся подобные вбросы, считает военный корреспондент Дмитрий Астрахань.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Дмитрий, в апреле вы комментировали историю с Бучей. Вы тогда сказали, что Запад определился для себя, какой должна быть плохая сторона истории, в их версии это Россия. На ваш взгляд, Харьковская область и Балаклея могут стать новой Бучей?
- Могут. Они всегда могут быть, потому что Украина на 100% зависимая от внешнего информационного поля, от внешней помощи, и по этой причине они должны постоянно поддерживать ту картинку, которая нужна публике. Публика – это условно английский обыватель.
Важное обстоятельство: они (украинцы – Ред.) разделяют информационные потоки и речевые модули. Для внутреннего пользования они, разрываясь, кричат о репрессиях и о том, что все коллаборанты ответят за все, и что они сами будут выносить людей пачками, но для внешнего пользователя они, конечно, уже сейчас готовят рассказы о том, что найдут доказательства геноцида.
Чтобы им давали оружие, тут можно посмотреть заявление Бридлава, Ходжеса, в которых они объясняют, что основная цель, вокруг которых должен сплотиться весь западный мир и не пожалеть никакой помощи – это остановить геноцид, который Россия якобы планирует осуществить на Украине, и что эта война при поражении Украины закончится геноцидом.
Филип Марк Бридлав — американский военный деятель, генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
Фредерик Бенджамин "Бен" Ходжес III - отставной офицер армии США, который занимал должность командующего европейской армией США. В настоящее время он заведующий кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.
В этом деле они опираются, во-первых, на передергивании фактов, а во-вторых, на высказывания некоторых отдельно взятых идиотов, которые любят рассказывать про деукраинизацию.
А дальше все логично: если есть геноцид, то им (Украине – Ред.) будут поставлять оружие, и тогда избиратели Байдена и английские избиратели не спросят, почему их страны поставляют оружие Киеву, потому что понятно, что геноцид – вещь страшная, и с ним надо бороться. А значит, надо в отдельно взятом месте находить его признаки.
Находить эти признаки без захода в подобные населенные пункты, которые они сейчас отбили для фейков, как бы можно, но как бы тяжело. Поэтому в каждом пункте, куда они будут заходить, они будут находить признаки геноцида, притом что его там нет и в помине, но они "найдут", потому что от этого зависит все их дальнейшее существование, получение денег и оружия. На этом базируется логика и причина войны для западного избирателя.
- Какими способами ей эту ситуацию создают?
- По-разному. Украина, например, тратит огромные ресурсы, чтобы по максимуму выпускать контент про Россию, причем на языках интересующих их стран, основной упор, конечно, делается на английский.
Плюс – работают с иностранной прессой, которая изначально к ним развернута. Кроме того, огромные ресурсы тратятся на то, чтобы дискредитировать или запрещать альтернативные ресурсы на этих же языках. Условно говоря, бабушке, которая сидит в Германии и смотрит про Бучу и "геноцид", расскажут именно про Бучу и "геноцид", причем на немецком языке и с подробными объяснениями…
- И с какими-то укладывающимися в логику объяснениями, то есть такими, которые вопросов и сомнений не вызывают? Как это должно работать на простую немецкую бабушку, которая голосует на всех выборах?
- Ей покажут какие-то вырванные из контекста фразы маргинальных личностей или просто фейки о том, как этот геноцид планировался, как он является частью идеологии нового русского фашизма и так далее. И если зайти на англоязычные новости, можно увидеть, я там эти цитаты прочитал.
Вот это бабушка увидит, ей покажут, а альтернативные источники — не сможет, например, запрещенные там Russia Today или Sputnik. И вот эта бабушка сидит в Германии, видит, как русские всю жизнь планировали геноцидить украинцев, но не видит марширующих по Киеву украинских нацистов.
Возможно, если бы бабушка умела, хотела и знала, что ей надо воспользоваться интернетом, то она легко могла бы зайти в украинский сегмент и с помощью переводчиков почитать, что украинцы делают на отвоеванных ими территориях. Тогда она могла бы сменить свое мнение. Но проблема в том, что для того, чтобы она могла это найти, нужно понимать, что искать, как минимум теговые слова.
- А что с фейками делать нам?
- Опровергать, доказывать свою правоту.
- Опровергать как? Так же на немецком языке для бабушки из Баварии? Как это технически должно быть?
- Опровергать на всех языках, рассказывать об украинских преступлениях на всех языках. Рассказывать бабушке из Германии, что укры являются фашистами, а не европейскими либеральными ЛГБТ-демократами. Бабушка из Германии об этом не знает, и сами укры ей точно об этом не расскажут, им же тогда перестанут поставлять оружие.
Если вдруг случится такая фантастическая ситуация, что Украине окончательно и бесповоротно прекратят поставлять оружие, то просто исчезнет Украина. Тогда фейки исчезнут сами по себе, потому что их будет некому делать.
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