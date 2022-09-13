Военкор Дмитрий Астрахань: контрнаступление нужно Киеву для создания фейков
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Военкор Дмитрий Астрахань: Контрнаступление нужно Киеву для создания фейков о геноциде украинцев
Военкор Дмитрий Астрахань: контрнаступление нужно Киеву для создания фейков
Военкор Дмитрий Астрахань: Контрнаступление нужно Киеву для создания фейков о геноциде украинцев
Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T13:15
2022-09-13T15:11
интервью
военкор
буча
балаклея
фейки
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Создание фейков об украинском геноциде невозможно без захода в населенные пункты типа Бучи и Балаклеи. Поэтому в любой точке, куда придут ВСУ, обязательно появятся подобные вбросы, считает военный корреспондент Дмитрий Астрахань.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Дмитрий, в апреле вы комментировали историю с Бучей. Вы тогда сказали, что Запад определился для себя, какой должна быть плохая сторона истории, в их версии это Россия. На ваш взгляд, Харьковская область и Балаклея могут стать новой Бучей?- Могут. Они всегда могут быть, потому что Украина на 100% зависимая от внешнего информационного поля, от внешней помощи, и по этой причине они должны постоянно поддерживать ту картинку, которая нужна публике. Публика – это условно английский обыватель.Важное обстоятельство: они (украинцы – Ред.) разделяют информационные потоки и речевые модули. Для внутреннего пользования они, разрываясь, кричат о репрессиях и о том, что все коллаборанты ответят за все, и что они сами будут выносить людей пачками, но для внешнего пользователя они, конечно, уже сейчас готовят рассказы о том, что найдут доказательства геноцида.Чтобы им давали оружие, тут можно посмотреть заявление Бридлава, Ходжеса, в которых они объясняют, что основная цель, вокруг которых должен сплотиться весь западный мир и не пожалеть никакой помощи – это остановить геноцид, который Россия якобы планирует осуществить на Украине, и что эта война при поражении Украины закончится геноцидом.В этом деле они опираются, во-первых, на передергивании фактов, а во-вторых, на высказывания некоторых отдельно взятых идиотов, которые любят рассказывать про деукраинизацию.А дальше все логично: если есть геноцид, то им (Украине – Ред.) будут поставлять оружие, и тогда избиратели Байдена и английские избиратели не спросят, почему их страны поставляют оружие Киеву, потому что понятно, что геноцид – вещь страшная, и с ним надо бороться. А значит, надо в отдельно взятом месте находить его признаки.Находить эти признаки без захода в подобные населенные пункты, которые они сейчас отбили для фейков, как бы можно, но как бы тяжело. Поэтому в каждом пункте, куда они будут заходить, они будут находить признаки геноцида, притом что его там нет и в помине, но они "найдут", потому что от этого зависит все их дальнейшее существование, получение денег и оружия. На этом базируется логика и причина войны для западного избирателя.- Какими способами ей эту ситуацию создают? - По-разному. Украина, например, тратит огромные ресурсы, чтобы по максимуму выпускать контент про Россию, причем на языках интересующих их стран, основной упор, конечно, делается на английский.Плюс – работают с иностранной прессой, которая изначально к ним развернута. Кроме того, огромные ресурсы тратятся на то, чтобы дискредитировать или запрещать альтернативные ресурсы на этих же языках. Условно говоря, бабушке, которая сидит в Германии и смотрит про Бучу и "геноцид", расскажут именно про Бучу и "геноцид", причем на немецком языке и с подробными объяснениями…- И с какими-то укладывающимися в логику объяснениями, то есть такими, которые вопросов и сомнений не вызывают? Как это должно работать на простую немецкую бабушку, которая голосует на всех выборах?- Ей покажут какие-то вырванные из контекста фразы маргинальных личностей или просто фейки о том, как этот геноцид планировался, как он является частью идеологии нового русского фашизма и так далее. И если зайти на англоязычные новости, можно увидеть, я там эти цитаты прочитал.Вот это бабушка увидит, ей покажут, а альтернативные источники — не сможет, например, запрещенные там Russia Today или Sputnik. И вот эта бабушка сидит в Германии, видит, как русские всю жизнь планировали геноцидить украинцев, но не видит марширующих по Киеву украинских нацистов.Возможно, если бы бабушка умела, хотела и знала, что ей надо воспользоваться интернетом, то она легко могла бы зайти в украинский сегмент и с помощью переводчиков почитать, что украинцы делают на отвоеванных ими территориях. Тогда она могла бы сменить свое мнение. Но проблема в том, что для того, чтобы она могла это найти, нужно понимать, что искать, как минимум теговые слова.- А что с фейками делать нам?- Опровергать, доказывать свою правоту.- Опровергать как? Так же на немецком языке для бабушки из Баварии? Как это технически должно быть?- Опровергать на всех языках, рассказывать об украинских преступлениях на всех языках. Рассказывать бабушке из Германии, что укры являются фашистами, а не европейскими либеральными ЛГБТ-демократами. Бабушка из Германии об этом не знает, и сами укры ей точно об этом не расскажут, им же тогда перестанут поставлять оружие.Если вдруг случится такая фантастическая ситуация, что Украине окончательно и бесповоротно прекратят поставлять оружие, то просто исчезнет Украина. Тогда фейки исчезнут сами по себе, потому что их будет некому делать.
https://ukraina.ru/20220913/1038680067.html
https://ukraina.ru/20220913/1038644801.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, военкор, буча, балаклея, фейки
Интервью, военкор, Буча, Балаклея, фейки

Военкор Дмитрий Астрахань: Контрнаступление нужно Киеву для создания фейков о геноциде украинцев

13:15 13.09.2022 (обновлено: 15:11 13.09.2022)
 
Военкор Дмитрий Астрахань интервью
Военкор Дмитрий Астрахань интервью
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Создание фейков об украинском геноциде невозможно без захода в населенные пункты типа Бучи и Балаклеи. Поэтому в любой точке, куда придут ВСУ, обязательно появятся подобные вбросы, считает военный корреспондент Дмитрий Астрахань.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Дмитрий, в апреле вы комментировали историю с Бучей. Вы тогда сказали, что Запад определился для себя, какой должна быть плохая сторона истории, в их версии это Россия. На ваш взгляд, Харьковская область и Балаклея могут стать новой Бучей?
- Могут. Они всегда могут быть, потому что Украина на 100% зависимая от внешнего информационного поля, от внешней помощи, и по этой причине они должны постоянно поддерживать ту картинку, которая нужна публике. Публика – это условно английский обыватель.
Важное обстоятельство: они (украинцы – Ред.) разделяют информационные потоки и речевые модули. Для внутреннего пользования они, разрываясь, кричат о репрессиях и о том, что все коллаборанты ответят за все, и что они сами будут выносить людей пачками, но для внешнего пользователя они, конечно, уже сейчас готовят рассказы о том, что найдут доказательства геноцида.
Чтобы им давали оружие, тут можно посмотреть заявление Бридлава, Ходжеса, в которых они объясняют, что основная цель, вокруг которых должен сплотиться весь западный мир и не пожалеть никакой помощи – это остановить геноцид, который Россия якобы планирует осуществить на Украине, и что эта война при поражении Украины закончится геноцидом.

Филип Марк Бридлав — американский военный деятель, генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.

Фредерик Бенджамин "Бен" Ходжес III - отставной офицер армии США, который занимал должность командующего европейской армией США. В настоящее время он заведующий кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

В этом деле они опираются, во-первых, на передергивании фактов, а во-вторых, на высказывания некоторых отдельно взятых идиотов, которые любят рассказывать про деукраинизацию.
А дальше все логично: если есть геноцид, то им (Украине – Ред.) будут поставлять оружие, и тогда избиратели Байдена и английские избиратели не спросят, почему их страны поставляют оружие Киеву, потому что понятно, что геноцид – вещь страшная, и с ним надо бороться. А значит, надо в отдельно взятом месте находить его признаки.
Находить эти признаки без захода в подобные населенные пункты, которые они сейчас отбили для фейков, как бы можно, но как бы тяжело. Поэтому в каждом пункте, куда они будут заходить, они будут находить признаки геноцида, притом что его там нет и в помине, но они "найдут", потому что от этого зависит все их дальнейшее существование, получение денег и оружия. На этом базируется логика и причина войны для западного избирателя.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
12:01
Глава МИД Украины сделал заявление о территориальных посягательствах КиеваГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конечная цель Киева – возвращение к границам 1991 года, то есть, взятие под контроль Крыма и Донбасса. Об этом 13 сентября он рассказал в интервью "РБК-Украина"
- Какими способами ей эту ситуацию создают?
- По-разному. Украина, например, тратит огромные ресурсы, чтобы по максимуму выпускать контент про Россию, причем на языках интересующих их стран, основной упор, конечно, делается на английский.
Плюс – работают с иностранной прессой, которая изначально к ним развернута. Кроме того, огромные ресурсы тратятся на то, чтобы дискредитировать или запрещать альтернативные ресурсы на этих же языках. Условно говоря, бабушке, которая сидит в Германии и смотрит про Бучу и "геноцид", расскажут именно про Бучу и "геноцид", причем на немецком языке и с подробными объяснениями…
- И с какими-то укладывающимися в логику объяснениями, то есть такими, которые вопросов и сомнений не вызывают? Как это должно работать на простую немецкую бабушку, которая голосует на всех выборах?
- Ей покажут какие-то вырванные из контекста фразы маргинальных личностей или просто фейки о том, как этот геноцид планировался, как он является частью идеологии нового русского фашизма и так далее. И если зайти на англоязычные новости, можно увидеть, я там эти цитаты прочитал.
Вот это бабушка увидит, ей покажут, а альтернативные источники — не сможет, например, запрещенные там Russia Today или Sputnik. И вот эта бабушка сидит в Германии, видит, как русские всю жизнь планировали геноцидить украинцев, но не видит марширующих по Киеву украинских нацистов.
Возможно, если бы бабушка умела, хотела и знала, что ей надо воспользоваться интернетом, то она легко могла бы зайти в украинский сегмент и с помощью переводчиков почитать, что украинцы делают на отвоеванных ими территориях. Тогда она могла бы сменить свое мнение. Но проблема в том, что для того, чтобы она могла это найти, нужно понимать, что искать, как минимум теговые слова.
- А что с фейками делать нам?
- Опровергать, доказывать свою правоту.
- Опровергать как? Так же на немецком языке для бабушки из Баварии? Как это технически должно быть?
- Опровергать на всех языках, рассказывать об украинских преступлениях на всех языках. Рассказывать бабушке из Германии, что укры являются фашистами, а не европейскими либеральными ЛГБТ-демократами. Бабушка из Германии об этом не знает, и сами укры ей точно об этом не расскажут, им же тогда перестанут поставлять оружие.
Если вдруг случится такая фантастическая ситуация, что Украине окончательно и бесповоротно прекратят поставлять оружие, то просто исчезнет Украина. Тогда фейки исчезнут сами по себе, потому что их будет некому делать.
Атос
08:00
Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в РоссииСнайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Что он собирался делать в России, пленный рассказал в интервью журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко
 
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