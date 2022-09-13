https://ukraina.ru/20220913/1038684217.html

Военкор Дмитрий Астрахань: Контрнаступление нужно Киеву для создания фейков о геноциде украинцев

Военкор Дмитрий Астрахань: контрнаступление нужно Киеву для создания фейков

Военкор Дмитрий Астрахань: Контрнаступление нужно Киеву для создания фейков о геноциде украинцев

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T13:15

2022-09-13T13:15

2022-09-13T15:11

интервью

военкор

буча

балаклея

фейки

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Создание фейков об украинском геноциде невозможно без захода в населенные пункты типа Бучи и Балаклеи. Поэтому в любой точке, куда придут ВСУ, обязательно появятся подобные вбросы, считает военный корреспондент Дмитрий Астрахань.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Дмитрий, в апреле вы комментировали историю с Бучей. Вы тогда сказали, что Запад определился для себя, какой должна быть плохая сторона истории, в их версии это Россия. На ваш взгляд, Харьковская область и Балаклея могут стать новой Бучей?- Могут. Они всегда могут быть, потому что Украина на 100% зависимая от внешнего информационного поля, от внешней помощи, и по этой причине они должны постоянно поддерживать ту картинку, которая нужна публике. Публика – это условно английский обыватель.Важное обстоятельство: они (украинцы – Ред.) разделяют информационные потоки и речевые модули. Для внутреннего пользования они, разрываясь, кричат о репрессиях и о том, что все коллаборанты ответят за все, и что они сами будут выносить людей пачками, но для внешнего пользователя они, конечно, уже сейчас готовят рассказы о том, что найдут доказательства геноцида.Чтобы им давали оружие, тут можно посмотреть заявление Бридлава, Ходжеса, в которых они объясняют, что основная цель, вокруг которых должен сплотиться весь западный мир и не пожалеть никакой помощи – это остановить геноцид, который Россия якобы планирует осуществить на Украине, и что эта война при поражении Украины закончится геноцидом.В этом деле они опираются, во-первых, на передергивании фактов, а во-вторых, на высказывания некоторых отдельно взятых идиотов, которые любят рассказывать про деукраинизацию.А дальше все логично: если есть геноцид, то им (Украине – Ред.) будут поставлять оружие, и тогда избиратели Байдена и английские избиратели не спросят, почему их страны поставляют оружие Киеву, потому что понятно, что геноцид – вещь страшная, и с ним надо бороться. А значит, надо в отдельно взятом месте находить его признаки.Находить эти признаки без захода в подобные населенные пункты, которые они сейчас отбили для фейков, как бы можно, но как бы тяжело. Поэтому в каждом пункте, куда они будут заходить, они будут находить признаки геноцида, притом что его там нет и в помине, но они "найдут", потому что от этого зависит все их дальнейшее существование, получение денег и оружия. На этом базируется логика и причина войны для западного избирателя.- Какими способами ей эту ситуацию создают? - По-разному. Украина, например, тратит огромные ресурсы, чтобы по максимуму выпускать контент про Россию, причем на языках интересующих их стран, основной упор, конечно, делается на английский.Плюс – работают с иностранной прессой, которая изначально к ним развернута. Кроме того, огромные ресурсы тратятся на то, чтобы дискредитировать или запрещать альтернативные ресурсы на этих же языках. Условно говоря, бабушке, которая сидит в Германии и смотрит про Бучу и "геноцид", расскажут именно про Бучу и "геноцид", причем на немецком языке и с подробными объяснениями…- И с какими-то укладывающимися в логику объяснениями, то есть такими, которые вопросов и сомнений не вызывают? Как это должно работать на простую немецкую бабушку, которая голосует на всех выборах?- Ей покажут какие-то вырванные из контекста фразы маргинальных личностей или просто фейки о том, как этот геноцид планировался, как он является частью идеологии нового русского фашизма и так далее. И если зайти на англоязычные новости, можно увидеть, я там эти цитаты прочитал.Вот это бабушка увидит, ей покажут, а альтернативные источники — не сможет, например, запрещенные там Russia Today или Sputnik. И вот эта бабушка сидит в Германии, видит, как русские всю жизнь планировали геноцидить украинцев, но не видит марширующих по Киеву украинских нацистов.Возможно, если бы бабушка умела, хотела и знала, что ей надо воспользоваться интернетом, то она легко могла бы зайти в украинский сегмент и с помощью переводчиков почитать, что украинцы делают на отвоеванных ими территориях. Тогда она могла бы сменить свое мнение. Но проблема в том, что для того, чтобы она могла это найти, нужно понимать, что искать, как минимум теговые слова.- А что с фейками делать нам?- Опровергать, доказывать свою правоту.- Опровергать как? Так же на немецком языке для бабушки из Баварии? Как это технически должно быть?- Опровергать на всех языках, рассказывать об украинских преступлениях на всех языках. Рассказывать бабушке из Германии, что укры являются фашистами, а не европейскими либеральными ЛГБТ-демократами. Бабушка из Германии об этом не знает, и сами укры ей точно об этом не расскажут, им же тогда перестанут поставлять оружие.Если вдруг случится такая фантастическая ситуация, что Украине окончательно и бесповоротно прекратят поставлять оружие, то просто исчезнет Украина. Тогда фейки исчезнут сами по себе, потому что их будет некому делать.

https://ukraina.ru/20220913/1038680067.html

https://ukraina.ru/20220913/1038644801.html

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2022

Марина Полякова

Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, военкор, буча, балаклея, фейки