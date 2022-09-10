https://ukraina.ru/20220910/1038602925.html
Алексей Мартынов: Запад работает, выпуская оружие, которое убивает. Больше оружия, чтобы больше убивать
Алексей Мартынов: Запад работает, выпуская оружие, которое убивает. Больше оружия, чтобы больше убивать - 10.09.2022 Украина.ру
Алексей Мартынов: Запад работает, выпуская оружие, которое убивает. Больше оружия, чтобы больше убивать
Украина.ру, 10.09.2022
2022-09-10T11:09
2022-09-10T11:09
2022-09-10T11:09
алексей мартынов
алексей мартынов (политолог)
интервью
россия
украина
оружие
сша
нато
небензя
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103084/89/1030848954_65:0:793:410_1920x0_80_0_0_6939d4ca1c7882986b366d9e8a2dc32b.jpg
Как украинцы меняют зерно на оружие и почему Западу выгодно помогать Украине рассказал рассказал политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру.— Алексей Анатольевич, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке – об этом говорил представитель РФ на Совете безопасности ООН Василий Небензя. Как так получилось и что нам с этим делать? Может ли Россия этому эффективно противостоять?— Не знаю, что с этим делать. Это конечно, тот еще секрет, что Украина последние 20 лет активно торговала оружием на мировом черном рынке. И вот эта сегодняшняя история с бесконтрольными массовыми поставками оружия, якобы для борьбы с донбасскими республиками... Что-то действительно доходит до линии соприкосновения. Но, я думаю, добрая половина даже не доезжает до Украины, а списывается на боевые действия и в полцены разлетается по разным горячим точкам мира. В ту же Африку.Вот смотрите, какой цинизм! Путин выступал на ВЭФ-2022 и говорил, что обязательно обсудит с главой Турции зерновую сделку. Беднейшие африканские страны обратились к Эрдогану, чтобы он договорился с Россией и с Украиной, как человек крайне авторитетный. У него есть возможность разговаривать со всеми. С Европой тоже.И вот эта сделка благодаря ему и Путину состоялась. Но за всё время этого маршрута вывоза зерна, как известно, там только два судна добрались до Африки, все остальное было продано в Европу.Причем, продано с такой обычной хуторянской хитростью. Они это зерно отдали за долги евпропейцам. Во-первых, там цены выше, во-вторых они должны огромное количество. Третье – отдавая зерно в Европу, они получают оружие, чтобы убивать мирных людей.А половину этого оружия они отправляют куда? Туда же, в горячие точки, в неблагополучные места. В ту же Африку, куда должно было ехать зерно, чтобы кормить голодных людей. А туда отправляют оружие за полцены. Чтобы этих людей убивать. Это тоже, знаете ли, средство борьбы с голодом. Убивать людей. Чем меньше едоков, тем меньше голод. Цинично и логично же. В такой колониальной логике какого-нибудь бельгийского короля. Помните фото, где он с головами папуасов. Вот вам борьба с голодом путем утилизации голодающих.Вы думаете об этом не знают в Штатах? Если мы тут это обсуждаем, что они там… А они при наличии спецслужб и специальных информационных возможностей. Я уверен, что все в курсе, куда всё это идет.— Так они поощряют или ничего не могут сделать?- Не знаю, думаю, это они на этом зарабатывают, это просто такой большой бизнес, зачем им что-то с этим делать. И задачи решаются, и деньги появляются из ничего. Всё прокатывает.— То есть это действительно идет из Украины в горячие точки. Не знаете, как это происходит?— Конечно. Вот если не читать пропаганду, а посмотреть отчет о состоянии криминального мира в Европе от Интерпола, в августе вот вышел документ, то там видно статистику. Там уже отмечается увеличение преступности. Особенно организованной и вооруженной.И там проводятся параллели с югославским конфликтом 90-ых годов, когда Югославию наводнили оружием. Но там речь идет о малом, стрелковом оружии. Они похожу тенденцию сейчас наблюдают. Это вот без какой-то эмоциональной или какой-то пропагандистской составляющей. Это просто статистика. И это всем специалистам очевидно.А то, что касается тяжелого вооружения, оно традиционно из Украины уже на протяжении 20 лет идет в Центральную Африку, в азиатские горячие точки, на Ближний Восток, с удовольствием все покупали всегда. В Йемене тоже брали бывшее советское вооружение с территории Украины, сейчас его уже практически утилизировали в рамках СВО.То бывшее советское из Европы, которые сгрузили, тоже уже утилизировали. Свежее уже пошло импортное, оно не новейшее, но уже интереснее для покупателей. Они не заморачиваются, здесь его списала война и оно поехало дальше уже за треть цены или за половину. Но это тоже дурные деньги.— Какими путями и как это происходит, сложно сказать?— Как я слышал, оно даже не доходит до Украины, списывается по документам как уничтоженное, сразу перегружается и идет как неучтенное по левым схемам. За 20 лет украинцы поднаторели в этом.— Какая международная организация должна это контролировать? ООН?— Хороший вопрос. Раньше считалось, что ООН такие функции на себя берет. На сегодняшний день ... Вопросы поднимает Россия, как постоянный член Совбеза. В ответ они пытаются сделать реформу этого совета. Выхолостить его значение и превратить его в Лигу наций. Помните с тех времен,. когда она обнулилась и растворилась? Всем было плевать на Лигу наций и устроили мировую войну. Вот в таком режиме мыслят. Пока не получается, но ООН и не вполне эту функцию выполняет, иначе этого бы не было.— Небензя давит на Запад этими заявлениями или как?— Он как представитель России говорит об этом публично. Увидят люди умные в других странах, не все ж там с ума сошли и хотят сгореть в огне ядерной войны. Некоторые думают, как выжить. Соответственно, надо думать, что с этим делать. Потому что всё это кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей.— То есть угроза таких поставок реальна?— Конечно. Тем более, подогревая этот дискурс международного конфликта подогревается и тема вооружений. Легального и какого угодно. Не у всех же есть возможность покупать оружие легально. А на черном рынке есть у всех. У украинцев есть возможность покупать. Любой, кто заплатит деньги.Любой гражданин любой страны может с ними договорится, имея возможности коммуникации.— Василий Небензя говорил, что эта торговля нарушает международные обязательства по данному вооружению. То есть, есть конвенции…— Конечно, есть. Есть и конвенция запрета противопехотных мин. Это запрещено! Не только производство, но и применение. А они лепестки рассыпают везде. Это всё должно быть утилизировано.— Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направился в Киев. До это Госсекретарь Блинкен поехал для оказания помощи Украине, это они тоже ездят для тех же целей?— Да но не только оружие. Вся эта история с так называемой помощью – это же там миллиарды. Где такие деньги, там нажива для всех, как вы хотели? Несчастным хохлам немного дают что-то списанное продать в третьи страны, остальное сами осваивают, эти миллиарды. Никто не дает деньги живые Зеленскому. Цифры озвучиваются, но не для Зеленского, чтобы ему было хорошо, а чтобы им самим было хорошо.— В это связи хотелось бы узнать ваше мнение о том, как вы оцениваете результаты переговоров министров обороны НАТО на военной базе Рамштайн? — Тоже интересная история. Вы думаете они собирались, чтобы Остин скзаал просто, что будут помогать Украине? Они договаривались о других системных вещах. Дали понять единственное, что экстренная помощь Украине закончилась, и теперь надо переходить к системной помощи.Это вот состояние, в котором уютно чувствует себя Зеленский, выдуривая себе все больше ништяков, оно для него заканчивается. А для западных стран это приобретает системный характер.— Но ведь при этом в ЕС и в странах, входящих в блок НАТО еще и военные заводы загружают заказами.— Конечно, это одна из составляющих, непрерывный цикл. Это как зерно. Его надо посеять, вырастить, собрать зерно, сделать хлеб, съесть и так далее. Людей надо убивать без конца, для этого надо делать больше снарядов,Это рабочие места. Там много всего. Это снижает и проблемы мирового голода, это мы с вами уже выяснили.— Россия может как-то противостоять этому на практике?— Ну, если мы чего-то не знаем, не значит, что этого нет. Там, где она может, она противостоит. Спецслужбы работают.— Вот они оружие получают, теракты на освобожденных территориях потом устраивают. Как с этим бороться?— Есть замечательные методики 40-ых годов, которые имеет смысл достать и их достали. Тоже самое было на бывших оккупированных территориях. Еще там в течении 10 лет это происходило, пока их всех не отловили и не загнали под лавку.Человеческий материал из вот этих упоротых нацистов, прошедших через боевые действия, которые напились крови – идеальный материал для использования в качестве террористов. Есть методики, я думаю, эта работа уже идет. В России достаточное количество компетентных специалистов, способных организовать эту работу. Потихоньку всё это выздоровеет.
https://ukraina.ru/20220909/1038581529.html
https://ukraina.ru/20220909/1038576644.html
https://ukraina.ru/20220908/1038566649.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей мартынов, алексей мартынов (политолог), интервью, россия, украина, оружие, сша, нато, небензя
Как украинцы меняют зерно на оружие и почему Западу выгодно помогать Украине рассказал рассказал политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру.
— Алексей Анатольевич, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке – об этом говорил представитель РФ на Совете безопасности ООН Василий Небензя. Как так получилось и что нам с этим делать? Может ли Россия этому эффективно противостоять?
— Не знаю, что с этим делать. Это конечно, тот еще секрет, что Украина последние 20 лет активно торговала оружием на мировом черном рынке. И вот эта сегодняшняя история с бесконтрольными массовыми поставками оружия, якобы для борьбы с донбасскими республиками... Что-то действительно доходит до линии соприкосновения.
Но, я думаю, добрая половина даже не доезжает до Украины, а списывается на боевые действия и в полцены разлетается по разным горячим точкам мира. В ту же Африку.
Вот смотрите, какой цинизм! Путин выступал на ВЭФ-2022 и говорил, что обязательно обсудит с главой Турции зерновую сделку. Беднейшие африканские страны обратились к Эрдогану, чтобы он договорился с Россией и с Украиной, как человек крайне авторитетный. У него есть возможность разговаривать со всеми. С Европой тоже.
И вот эта сделка благодаря ему и Путину состоялась. Но за всё время этого маршрута вывоза зерна, как известно, там только два судна добрались до Африки, все остальное было продано в Европу.
Причем, продано с такой обычной хуторянской хитростью. Они это зерно отдали за долги евпропейцам. Во-первых, там цены выше, во-вторых они должны огромное количество. Третье – отдавая зерно в Европу, они получают оружие, чтобы убивать мирных людей.
А половину этого оружия они отправляют куда? Туда же, в горячие точки, в неблагополучные места. В ту же Африку, куда должно было ехать зерно, чтобы кормить голодных людей. А туда отправляют оружие за полцены. Чтобы этих людей убивать. Это тоже, знаете ли, средство борьбы с голодом. Убивать людей. Чем меньше едоков, тем меньше голод. Цинично и логично же. В такой колониальной логике какого-нибудь бельгийского короля. Помните фото, где он с головами папуасов. Вот вам борьба с голодом путем утилизации голодающих.
Вы думаете об этом не знают в Штатах? Если мы тут это обсуждаем, что они там… А они при наличии спецслужб и специальных информационных возможностей. Я уверен, что все в курсе, куда всё это идет.
— Так они поощряют или ничего не могут сделать?
- Не знаю, думаю, это они на этом зарабатывают, это просто такой большой бизнес, зачем им что-то с этим делать. И задачи решаются, и деньги появляются из ничего. Всё прокатывает.
— То есть это действительно идет из Украины в горячие точки. Не знаете, как это происходит?
— Конечно. Вот если не читать пропаганду, а посмотреть отчет о состоянии криминального мира в Европе от Интерпола, в августе вот вышел документ, то там видно статистику. Там уже отмечается увеличение преступности. Особенно организованной и вооруженной.
И там проводятся параллели с югославским конфликтом 90-ых годов, когда Югославию наводнили оружием. Но там речь идет о малом, стрелковом оружии. Они похожу тенденцию сейчас наблюдают. Это вот без какой-то эмоциональной или какой-то пропагандистской составляющей. Это просто статистика. И это всем специалистам очевидно.
А то, что касается тяжелого вооружения, оно традиционно из Украины уже на протяжении 20 лет идет в Центральную Африку, в азиатские горячие точки, на Ближний Восток, с удовольствием все покупали всегда. В Йемене тоже брали бывшее советское вооружение с территории Украины, сейчас его уже практически утилизировали в рамках СВО.
То бывшее советское из Европы, которые сгрузили, тоже уже утилизировали. Свежее уже пошло импортное, оно не новейшее, но уже интереснее для покупателей. Они не заморачиваются, здесь его списала война и оно поехало дальше уже за треть цены или за половину. Но это тоже дурные деньги.
— Какими путями и как это происходит, сложно сказать?
— Как я слышал, оно даже не доходит до Украины, списывается по документам как уничтоженное, сразу перегружается и идет как неучтенное по левым схемам. За 20 лет украинцы поднаторели в этом.
— Какая международная организация должна это контролировать? ООН?
— Хороший вопрос. Раньше считалось, что ООН такие функции на себя берет. На сегодняшний день ... Вопросы поднимает Россия, как постоянный член Совбеза. В ответ они пытаются сделать реформу этого совета. Выхолостить его значение и превратить его в Лигу наций. Помните с тех времен,. когда она обнулилась и растворилась? Всем было плевать на Лигу наций и устроили мировую войну. Вот в таком режиме мыслят. Пока не получается, но ООН и не вполне эту функцию выполняет, иначе этого бы не было.
— Небензя давит на Запад этими заявлениями или как?
— Он как представитель России говорит об этом публично. Увидят люди умные в других странах, не все ж там с ума сошли и хотят сгореть в огне ядерной войны. Некоторые думают, как выжить. Соответственно, надо думать, что с этим делать. Потому что всё это кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей.
— То есть угроза таких поставок реальна?
— Конечно. Тем более, подогревая этот дискурс международного конфликта подогревается и тема вооружений. Легального и какого угодно. Не у всех же есть возможность покупать оружие легально. А на черном рынке есть у всех. У украинцев есть возможность покупать. Любой, кто заплатит деньги.
Любой гражданин любой страны может с ними договорится, имея возможности коммуникации.
— Василий Небензя говорил, что эта торговля нарушает международные обязательства по данному вооружению. То есть, есть конвенции…
— Конечно, есть. Есть и конвенция запрета противопехотных мин. Это запрещено! Не только производство, но и применение. А они лепестки рассыпают везде. Это всё должно быть утилизировано.
— Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направился в Киев. До это Госсекретарь Блинкен поехал для оказания помощи Украине, это они тоже ездят для тех же целей?
— Да но не только оружие. Вся эта история с так называемой помощью – это же там миллиарды. Где такие деньги, там нажива для всех, как вы хотели? Несчастным хохлам немного дают что-то списанное продать в третьи страны, остальное сами осваивают, эти миллиарды. Никто не дает деньги живые Зеленскому. Цифры озвучиваются, но не для Зеленского, чтобы ему было хорошо, а чтобы им самим было хорошо.
— В это связи хотелось бы узнать ваше мнение о том, как вы оцениваете результаты переговоров министров обороны НАТО на военной базе Рамштайн?
— Тоже интересная история. Вы думаете они собирались, чтобы Остин скзаал просто, что будут помогать Украине? Они договаривались о других системных вещах. Дали понять единственное, что экстренная помощь Украине закончилась, и теперь надо переходить к системной помощи.
Это вот состояние, в котором уютно чувствует себя Зеленский, выдуривая себе все больше ништяков, оно для него заканчивается. А для западных стран это приобретает системный характер.
— Но ведь при этом в ЕС и в странах, входящих в блок НАТО еще и военные заводы загружают заказами.
— Конечно, это одна из составляющих, непрерывный цикл. Это как зерно. Его надо посеять, вырастить, собрать зерно, сделать хлеб, съесть и так далее. Людей надо убивать без конца, для этого надо делать больше снарядов,
Это рабочие места. Там много всего. Это снижает и проблемы мирового голода, это мы с вами уже выяснили.
— Россия может как-то противостоять этому на практике?
— Ну, если мы чего-то не знаем, не значит, что этого нет. Там, где она может, она противостоит. Спецслужбы работают.
— Вот они оружие получают, теракты на освобожденных территориях потом устраивают. Как с этим бороться?
— Есть замечательные методики 40-ых годов, которые имеет смысл достать и их достали. Тоже самое было на бывших оккупированных территориях. Еще там в течении 10 лет это происходило, пока их всех не отловили и не загнали под лавку.
Человеческий материал из вот этих упоротых нацистов, прошедших через боевые действия, которые напились крови – идеальный материал для использования в качестве террористов. Есть методики, я думаю, эта работа уже идет. В России достаточное количество компетентных специалистов, способных организовать эту работу. Потихоньку всё это выздоровеет.