https://ukraina.ru/20220910/1038602925.html

Алексей Мартынов: Запад работает, выпуская оружие, которое убивает. Больше оружия, чтобы больше убивать

Алексей Мартынов: Запад работает, выпуская оружие, которое убивает. Больше оружия, чтобы больше убивать - 10.09.2022 Украина.ру

Алексей Мартынов: Запад работает, выпуская оружие, которое убивает. Больше оружия, чтобы больше убивать

Украина.ру, 10.09.2022

2022-09-10T11:09

2022-09-10T11:09

2022-09-10T11:09

алексей мартынов

алексей мартынов (политолог)

интервью

россия

украина

оружие

сша

нато

небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103084/89/1030848954_65:0:793:410_1920x0_80_0_0_6939d4ca1c7882986b366d9e8a2dc32b.jpg

Как украинцы меняют зерно на оружие и почему Западу выгодно помогать Украине рассказал рассказал политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру.— Алексей Анатольевич, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке – об этом говорил представитель РФ на Совете безопасности ООН Василий Небензя. Как так получилось и что нам с этим делать? Может ли Россия этому эффективно противостоять?— Не знаю, что с этим делать. Это конечно, тот еще секрет, что Украина последние 20 лет активно торговала оружием на мировом черном рынке. И вот эта сегодняшняя история с бесконтрольными массовыми поставками оружия, якобы для борьбы с донбасскими республиками... Что-то действительно доходит до линии соприкосновения. Но, я думаю, добрая половина даже не доезжает до Украины, а списывается на боевые действия и в полцены разлетается по разным горячим точкам мира. В ту же Африку.Вот смотрите, какой цинизм! Путин выступал на ВЭФ-2022 и говорил, что обязательно обсудит с главой Турции зерновую сделку. Беднейшие африканские страны обратились к Эрдогану, чтобы он договорился с Россией и с Украиной, как человек крайне авторитетный. У него есть возможность разговаривать со всеми. С Европой тоже.И вот эта сделка благодаря ему и Путину состоялась. Но за всё время этого маршрута вывоза зерна, как известно, там только два судна добрались до Африки, все остальное было продано в Европу.Причем, продано с такой обычной хуторянской хитростью. Они это зерно отдали за долги евпропейцам. Во-первых, там цены выше, во-вторых они должны огромное количество. Третье – отдавая зерно в Европу, они получают оружие, чтобы убивать мирных людей.А половину этого оружия они отправляют куда? Туда же, в горячие точки, в неблагополучные места. В ту же Африку, куда должно было ехать зерно, чтобы кормить голодных людей. А туда отправляют оружие за полцены. Чтобы этих людей убивать. Это тоже, знаете ли, средство борьбы с голодом. Убивать людей. Чем меньше едоков, тем меньше голод. Цинично и логично же. В такой колониальной логике какого-нибудь бельгийского короля. Помните фото, где он с головами папуасов. Вот вам борьба с голодом путем утилизации голодающих.Вы думаете об этом не знают в Штатах? Если мы тут это обсуждаем, что они там… А они при наличии спецслужб и специальных информационных возможностей. Я уверен, что все в курсе, куда всё это идет.— Так они поощряют или ничего не могут сделать?- Не знаю, думаю, это они на этом зарабатывают, это просто такой большой бизнес, зачем им что-то с этим делать. И задачи решаются, и деньги появляются из ничего. Всё прокатывает.— То есть это действительно идет из Украины в горячие точки. Не знаете, как это происходит?— Конечно. Вот если не читать пропаганду, а посмотреть отчет о состоянии криминального мира в Европе от Интерпола, в августе вот вышел документ, то там видно статистику. Там уже отмечается увеличение преступности. Особенно организованной и вооруженной.И там проводятся параллели с югославским конфликтом 90-ых годов, когда Югославию наводнили оружием. Но там речь идет о малом, стрелковом оружии. Они похожу тенденцию сейчас наблюдают. Это вот без какой-то эмоциональной или какой-то пропагандистской составляющей. Это просто статистика. И это всем специалистам очевидно.А то, что касается тяжелого вооружения, оно традиционно из Украины уже на протяжении 20 лет идет в Центральную Африку, в азиатские горячие точки, на Ближний Восток, с удовольствием все покупали всегда. В Йемене тоже брали бывшее советское вооружение с территории Украины, сейчас его уже практически утилизировали в рамках СВО.То бывшее советское из Европы, которые сгрузили, тоже уже утилизировали. Свежее уже пошло импортное, оно не новейшее, но уже интереснее для покупателей. Они не заморачиваются, здесь его списала война и оно поехало дальше уже за треть цены или за половину. Но это тоже дурные деньги.— Какими путями и как это происходит, сложно сказать?— Как я слышал, оно даже не доходит до Украины, списывается по документам как уничтоженное, сразу перегружается и идет как неучтенное по левым схемам. За 20 лет украинцы поднаторели в этом.— Какая международная организация должна это контролировать? ООН?— Хороший вопрос. Раньше считалось, что ООН такие функции на себя берет. На сегодняшний день ... Вопросы поднимает Россия, как постоянный член Совбеза. В ответ они пытаются сделать реформу этого совета. Выхолостить его значение и превратить его в Лигу наций. Помните с тех времен,. когда она обнулилась и растворилась? Всем было плевать на Лигу наций и устроили мировую войну. Вот в таком режиме мыслят. Пока не получается, но ООН и не вполне эту функцию выполняет, иначе этого бы не было.— Небензя давит на Запад этими заявлениями или как?— Он как представитель России говорит об этом публично. Увидят люди умные в других странах, не все ж там с ума сошли и хотят сгореть в огне ядерной войны. Некоторые думают, как выжить. Соответственно, надо думать, что с этим делать. Потому что всё это кончится мировой войной, не гибридной, а настоящей.— То есть угроза таких поставок реальна?— Конечно. Тем более, подогревая этот дискурс международного конфликта подогревается и тема вооружений. Легального и какого угодно. Не у всех же есть возможность покупать оружие легально. А на черном рынке есть у всех. У украинцев есть возможность покупать. Любой, кто заплатит деньги.Любой гражданин любой страны может с ними договорится, имея возможности коммуникации.— Василий Небензя говорил, что эта торговля нарушает международные обязательства по данному вооружению. То есть, есть конвенции…— Конечно, есть. Есть и конвенция запрета противопехотных мин. Это запрещено! Не только производство, но и применение. А они лепестки рассыпают везде. Это всё должно быть утилизировано.— Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направился в Киев. До это Госсекретарь Блинкен поехал для оказания помощи Украине, это они тоже ездят для тех же целей?— Да но не только оружие. Вся эта история с так называемой помощью – это же там миллиарды. Где такие деньги, там нажива для всех, как вы хотели? Несчастным хохлам немного дают что-то списанное продать в третьи страны, остальное сами осваивают, эти миллиарды. Никто не дает деньги живые Зеленскому. Цифры озвучиваются, но не для Зеленского, чтобы ему было хорошо, а чтобы им самим было хорошо.— В это связи хотелось бы узнать ваше мнение о том, как вы оцениваете результаты переговоров министров обороны НАТО на военной базе Рамштайн? — Тоже интересная история. Вы думаете они собирались, чтобы Остин скзаал просто, что будут помогать Украине? Они договаривались о других системных вещах. Дали понять единственное, что экстренная помощь Украине закончилась, и теперь надо переходить к системной помощи.Это вот состояние, в котором уютно чувствует себя Зеленский, выдуривая себе все больше ништяков, оно для него заканчивается. А для западных стран это приобретает системный характер.— Но ведь при этом в ЕС и в странах, входящих в блок НАТО еще и военные заводы загружают заказами.— Конечно, это одна из составляющих, непрерывный цикл. Это как зерно. Его надо посеять, вырастить, собрать зерно, сделать хлеб, съесть и так далее. Людей надо убивать без конца, для этого надо делать больше снарядов,Это рабочие места. Там много всего. Это снижает и проблемы мирового голода, это мы с вами уже выяснили.— Россия может как-то противостоять этому на практике?— Ну, если мы чего-то не знаем, не значит, что этого нет. Там, где она может, она противостоит. Спецслужбы работают.— Вот они оружие получают, теракты на освобожденных территориях потом устраивают. Как с этим бороться?— Есть замечательные методики 40-ых годов, которые имеет смысл достать и их достали. Тоже самое было на бывших оккупированных территориях. Еще там в течении 10 лет это происходило, пока их всех не отловили и не загнали под лавку.Человеческий материал из вот этих упоротых нацистов, прошедших через боевые действия, которые напились крови – идеальный материал для использования в качестве террористов. Есть методики, я думаю, эта работа уже идет. В России достаточное количество компетентных специалистов, способных организовать эту работу. Потихоньку всё это выздоровеет.

https://ukraina.ru/20220909/1038581529.html

https://ukraina.ru/20220909/1038576644.html

https://ukraina.ru/20220908/1038566649.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

алексей мартынов, алексей мартынов (политолог), интервью, россия, украина, оружие, сша, нато, небензя