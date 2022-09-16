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Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ

Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ - 16.09.2022 Украина.ру

Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко получил ранения в результате взрыва в здании генпрокуратуры народной республики. Об этом 16 сентября со ссылкой на свои источники пишет Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова

2022-09-16T12:27

2022-09-16T12:27

2022-09-16T12:27

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Ранее Луганский информационный центр сообщил о взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Как пишут СМИ, взрыв произошел в кабинете Горенко, генпрокурор получил ранения. Ранее в этот же день стало известно об обстреле центра Херсона, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что под удар попало здание ВГА.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, генпрокуратура, луганск, украина, спецоперация, взрыв