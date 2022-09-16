Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
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Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ
Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко получил ранения в результате взрыва в здании генпрокуратуры народной республики. Об этом 16 сентября со ссылкой на свои источники пишет Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова
2022-09-16T12:27
2022-09-16T12:27
новости
лнр
генпрокуратура
луганск
украина
спецоперация
взрыв
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Ранее Луганский информационный центр сообщил о взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Как пишут СМИ, взрыв произошел в кабинете Горенко, генпрокурор получил ранения. Ранее в этот же день стало известно об обстреле центра Херсона, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что под удар попало здание ВГА.
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новости, лнр, генпрокуратура, луганск, украина, спецоперация, взрыв
Новости, ЛНР, генпрокуратура, Луганск, Украина, Спецоперация, взрыв

Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ

12:27 16.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в ЛНР
Подсчет голосов на выборах в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко получил ранения в результате взрыва в здании генпрокуратуры народной республики. Об этом 16 сентября со ссылкой на свои источники пишет Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова
Ранее Луганский информационный центр сообщил о взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске.
Как пишут СМИ, взрыв произошел в кабинете Горенко, генпрокурор получил ранения.
Ранее в этот же день стало известно об обстреле центра Херсона, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что под удар попало здание ВГА.
 
НовостиЛНРгенпрокуратураЛуганскУкраинаСпецоперациявзрыв
 
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Заголовок открываемого материала
13:45В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора республики
13:33Уничтожен штаб центра специальных операций "Юг" ВСУ – Минобороны
13:13Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник
13:02Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ
12:53Алексей Леонков: ВСУ могут атаковать на юге, чтобы вернуть ЗАЭС, и давать энергию в ЕС за вооружение
12:41Станислав Митрахович о том, удастся ли Украине продлить жизнь своим АЭС
12:27Генпрокурор ЛНР получил ранения в результате взрыва - СМИ
12:17Стремоусов и Губарева рассказали подробности удара по зданию администрации Херсонской области
12:12В Харьковскую область прибыли кадровые офицеры НАТО
12:10Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвы
12:03Проблемы ВСУ на Ингульце, обстрел Херсона, прогноз Столтенберга. Главное на Украине на 12:00 16 сентября
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