Украинцы хотят убить Джеффа Монсона - 16.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220916/1038792403.html
Украинцы хотят убить Джеффа Монсона
Украинцы хотят убить Джеффа Монсона - 16.09.2022 Украина.ру
Украинцы хотят убить Джеффа Монсона
Боец смешанных единоборств, знаменитый спортсмен Джефф Монсон рассказал 16 сентября РИА Новости об угрозах со стороны украинцев
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
новости
джефф монсон
украина
украинцы
убийство
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102260/65/1022606562_0:65:3072:1792_1920x0_80_0_0_a45882bb3bb7092f89f54104276535dc.jpg.webp
Уроженец США, Монсон получил в 2018 году гражданство РФ. Также имеет паспорт ЛНР. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году поддержал народные республики Донецка и Луганска."Я получаю очень-очень много преисполненных ненавистью писем. Множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей с Украины и от украинцев такого примерно содержания: "Я хочу тебя убить!" - сказал 51-летний спортсмен. Монсон отметил, что в мире никто не хочет знать правду о происходящем в Донбассе, никому, кроме России, нет дела до страданий местных жителей.После начала российской спецоперации киевский режим организовал серию терактов против сотрудников администраций освобожденных регионов Украины. Также в Подмосковье агентами украинских спецслужб была убита журналистка Дарья Дугина. Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение ранее высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102260/65/1022606562_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_7bcc1fed59e4a56c5e82c5456edd6a63.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джефф монсон, украина, украинцы, убийство, россия, донбасс
Новости, Джефф Монсон, Украина, украинцы, убийство, Россия, Донбасс

Украинцы хотят убить Джеффа Монсона

10:55 16.09.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкДжефф Монсон провел первый бой под российским флагом
Джефф Монсон провел первый бой под российским флагом - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
Боец смешанных единоборств, знаменитый спортсмен Джефф Монсон рассказал 16 сентября РИА Новости об угрозах со стороны украинцев
Уроженец США, Монсон получил в 2018 году гражданство РФ. Также имеет паспорт ЛНР. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году поддержал народные республики Донецка и Луганска.
"Я получаю очень-очень много преисполненных ненавистью писем. Множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей с Украины и от украинцев такого примерно содержания: "Я хочу тебя убить!" - сказал 51-летний спортсмен.
Монсон отметил, что в мире никто не хочет знать правду о происходящем в Донбассе, никому, кроме России, нет дела до страданий местных жителей.
После начала российской спецоперации киевский режим организовал серию терактов против сотрудников администраций освобожденных регионов Украины. Также в Подмосковье агентами украинских спецслужб была убита журналистка Дарья Дугина.
Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение ранее высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".
 
НовостиДжефф МонсонУкраинаукраинцыубийствоРоссияДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:11Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II
10:55Украинцы хотят убить Джеффа Монсона
10:39Новый "Минск". Если правда - глупо, если фейк, то глупо вдвойне
10:23Пушилин сказал, какой город больше всего хотят захватить ВСУ
10:13Россия и международное право. Краткая справка
10:05Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов
10:04"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право
09:50Неизвестное будущее под канонаду артиллерии. Почему Лисичанск так и не наладил мирную жизнь
09:46Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции
09:42Глава ЛНР: все попытки контрнаступления ВСУ будут отбиты
09:35Резолюция МАГАТЭ разочаровала руководство Запорожской области
09:32Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях
09:12Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
09:00"Помощь" США и её последствия, полемика вокруг ЗАЭС. Главное на Украине на утро 16 сентября
08:44Песков: публикация Sun о попытке покушения на Путина не соответствует действительности
08:38Посол Антонов сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"
08:32В США испугались, что Китай и Россия готовятся к войне
08:24Президент Бразилии объяснил, как НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию
08:21В Васильевке Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов ВСУ
08:12"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах
Лента новостейМолния