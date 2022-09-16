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Украинцы хотят убить Джеффа Монсона
Украинцы хотят убить Джеффа Монсона - 16.09.2022 Украина.ру
Украинцы хотят убить Джеффа Монсона
Боец смешанных единоборств, знаменитый спортсмен Джефф Монсон рассказал 16 сентября РИА Новости об угрозах со стороны украинцев
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
новости
джефф монсон
украина
украинцы
убийство
россия
донбасс
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Уроженец США, Монсон получил в 2018 году гражданство РФ. Также имеет паспорт ЛНР. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году поддержал народные республики Донецка и Луганска."Я получаю очень-очень много преисполненных ненавистью писем. Множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей с Украины и от украинцев такого примерно содержания: "Я хочу тебя убить!" - сказал 51-летний спортсмен. Монсон отметил, что в мире никто не хочет знать правду о происходящем в Донбассе, никому, кроме России, нет дела до страданий местных жителей.После начала российской спецоперации киевский режим организовал серию терактов против сотрудников администраций освобожденных регионов Украины. Также в Подмосковье агентами украинских спецслужб была убита журналистка Дарья Дугина. Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение ранее высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джефф монсон, украина, украинцы, убийство, россия, донбасс
Новости, Джефф Монсон, Украина, украинцы, убийство, Россия, Донбасс
Украинцы хотят убить Джеффа Монсона
Боец смешанных единоборств, знаменитый спортсмен Джефф Монсон рассказал 16 сентября РИА Новости об угрозах со стороны украинцев
Уроженец США, Монсон получил в 2018 году гражданство РФ. Также имеет паспорт ЛНР. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году поддержал народные республики Донецка и Луганска.
"Я получаю очень-очень много преисполненных ненавистью писем. Множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей с Украины и от украинцев такого примерно содержания: "Я хочу тебя убить!" - сказал 51-летний спортсмен.
Монсон отметил, что в мире никто не хочет знать правду о происходящем в Донбассе, никому, кроме России, нет дела до страданий местных жителей.
После начала российской спецоперации киевский режим организовал серию терактов против сотрудников администраций освобожденных регионов Украины. Также в Подмосковье агентами украинских спецслужб была убита журналистка Дарья Дугина.
Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение ранее высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".