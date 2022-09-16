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Украинцы хотят убить Джеффа Монсона

Украинцы хотят убить Джеффа Монсона - 16.09.2022 Украина.ру

Украинцы хотят убить Джеффа Монсона

Боец смешанных единоборств, знаменитый спортсмен Джефф Монсон рассказал 16 сентября РИА Новости об угрозах со стороны украинцев

2022-09-16T10:55

2022-09-16T10:55

2022-09-16T10:55

новости

джефф монсон

украина

украинцы

убийство

россия

донбасс

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Уроженец США, Монсон получил в 2018 году гражданство РФ. Также имеет паспорт ЛНР. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году поддержал народные республики Донецка и Луганска."Я получаю очень-очень много преисполненных ненавистью писем. Множество специфических писем, сообщений в мессенджерах и из соцсетей с Украины и от украинцев такого примерно содержания: "Я хочу тебя убить!" - сказал 51-летний спортсмен. Монсон отметил, что в мире никто не хочет знать правду о происходящем в Донбассе, никому, кроме России, нет дела до страданий местных жителей.После начала российской спецоперации киевский режим организовал серию терактов против сотрудников администраций освобожденных регионов Украины. Также в Подмосковье агентами украинских спецслужб была убита журналистка Дарья Дугина. Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение ранее высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джефф монсон, украина, украинцы, убийство, россия, донбасс