https://ukraina.ru/20220916/1038789974.html

Новый "Минск". Если правда - глупо, если фейк, то глупо вдвойне

Новый "Минск". Если правда - глупо, если фейк, то глупо вдвойне - 16.09.2022 Украина.ру

Новый "Минск". Если правда - глупо, если фейк, то глупо вдвойне

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T10:39

2022-09-16T10:39

2022-09-16T10:39

украина

россия

спецоперация

минские соглашения

переговоры

мнения

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В ряде телеграм-каналов появилась информация, что Украина передала ответ на мирный план, предложенный Эрдоганом. Украинский план был согласован с Блинкеным. Вообще о том, что такой план готовится, было известно. Во время последней встречи YES 10 сентября Зеленский жаловался на каких-то нехороших людей, которые заставляют его дружить с ещё более нехорошими людьми.Были и другие утечки, свидетельствующие о том, что какой-то вялотекущий процесс подготовки мирных предложений продолжает идти. Тем более, что на Киев давят и США, и ЕС.Позиция Запада в общем-то понятна.Да, ВСУ перехватили стратегическую инициативу и имеют достаточно сил, чтобы наступать в нескольких направлениях. Однако обозначился и ответ со стороны России – массовые удары по объектам критической инфраструктуры (прежде всего – энергетики). Причём передать достаточное количество средств ПВО, чтобы минимизировать эту угрозу, США не успевают, хотя вообще они существенно опережают Россию в развёртывании новых вооружений, а с 1 октября должен заработать ленд-лиз. Разумеется, повреждение украинских электростанций способность Украины к сопротивлению не подорвёт, но создаст огромные сложности в логистике и гуманитарной сфере. К весне Украина, если доживёт, то очень потрёпанной.С другой стороны, Европе хотелось бы провести по крайней мере одну зиму в относительно комфортных условиях и в США к пожеланиям партнёров прислушались. Разумеется, протесты и политические кризисы в европейских странах не приведут к отказу ЕС от поддержки Украины – там ведь демократия, а при ней граждане имеют право менять правительства, но не политический курс. И, тем не менее, к весне Европа придёт лишь чуть менее потрёпанной, чем Украина. Благо, там активно действуют "российские диверсанты" в лице, например, немецких "зелёных", которые требуют немедленно отказаться от ядерной генерации…В общем, США и ЕС хотели бы выиграть время, а для этого надо усадить Россию и Украину за стол переговоров. Даже если из этого ничего не получится.В конечном итоге, США и ЕС тоже нужна передышка, чтобы домобилизваться и в экономике, и в энергетике и с поставками оружия. А переговоры, даже вялотекущие, такую возможность дают.Происхождение опубликованного текста украинских предложений неизвестно - наши собственные источники в Киеве ничего о нём не знают. Вполне вероятно, что это вброс ЦИПсО или даже зарубежных центров влияния, но сам перечень требований к России обсуждается давно и включает в себя большинство перечисленных пунктов. "1. Вывод войск РФ со всех занятых ими территорий после 24.02.22.2. Законодательная передача всех ЗВР (золотовалютных резервов) и арестованных активов РФ и россиян на 1.09.22. Закон о репарациях должна принять Госдума, Совет Федерации и подписать Президент.3. Дополнительная выплата репараций € 200 млрд в течение 25 лет равными частями (параллельно ЕС озвучил эту цифру, намекнув, что она неподъёмна для Европы), тоже через принятие закона о финансировании инфраструктурных проектов для Украины.4. Бесплатные поставки природного газа Украине в течение пяти лет с 1.01.23.5. Проведение референдума о статусе Крыма не позднее, чем до 1.01.24 под эгидой ООН и международных организаций.6. Демилитаризация всей Европейской части РФ с выводом всех частей и соединений за Урал.7. Законодательное сокращение Российской армии до 600 тыс. человек.8. Допуск военных наблюдателей на все военные объекты РФ, включая закрытые НИИ и КБ.9. Внеочередные выборы Госдумы при полном участии международных наблюдателей.10. Внеочередные президентские выборы при полном участии международных наблюдателей.В течение 12 месяцев при полном выполнении всех пунктов международное сообщество начнёт частичную отмену ранее наложенных санкций.Сразу после парафирования соглашения отменят отключение банков от SWIFT, запрет на продажу российского угля, нефти и СПГ, будет восстановлено авиасообщение и налажены поставки жизненно важных лекарств, авиакомплектующих".По сообщению всё того же неизвестного источника, по настоянию Блинкена были убраны "экстремальные пункты" о "выдаче под трибунал" российского руководства.В марте, когда российские войска стояли под Киевом, украинское руководство чувствовало себя достаточно прочно, чтобы предложить на рассмотрение России Минские соглашения – не в той форме, в которой они были подписаны, а в той, в которой они должны были быть реализованы (выполнение соглашений не только означало возвращение в состав Украины Донбасса без каких-либо гарантий, но и ставило под сомнение статус Крыма). Сейчас же украинское руководство считает, что Россия уже потерпела поражение и должна капитулировать. Просто удивительно, что в перечень пунктов каким-то образом затесался пункт о референдуме в Крыму. Впрочем, наверно речь идёт о референдуме в "украинском Крыму" и решаться на нём будут вопросы, интересные Турции.В соответствии с проектом Украина на себя никакие обязательства не берёт, что можно расценить как предельную честность – ничего выполнять она, безусловно, не собирается. Удивительно и то, что в списке нет никаких требований к западным союзникам – в договор имело бы смысл вписать немедленное принятие Украины в ЕС и НАТО.Очевидно, что украинские предложения на данном этапе не могут быть приняты к рассмотрению. Мы даже не уверены, что Эрдоган осмелится вообще кому-либо это показывать (может затем и была сделана утечка). Скорее всего появление предложений должно показать, что Украина "стремится к миру" и сделать закладку на будущее – а вдруг положение России действительно ухудшится настолько, что эти предложения можно будет обсуждать?Вообще же, если США и ЕС действительно хотят переговоров между Россией и Украиной, то не надо доверять украинской администрации писать проекты. Да и вообще их участие в переговорах выглядит излишним – в силу неадекватности и полной недоговороспособности.

https://ukraina.ru/20190212/1022662161.html

https://ukraina.ru/20220407/1033714397.html

https://ukraina.ru/20220901/1038314759.html

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украина, россия, спецоперация, минские соглашения, переговоры, мнения