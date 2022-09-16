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Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях
Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях - 16.09.2022 Украина.ру
Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях
Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности. Об этом заявил 15 сентября на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
2022-09-16T09:32
2022-09-16T09:32
2022-09-16T09:32
сша
зерно
россия
небензя
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"Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности". - сказал Небензя.По его словам, эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета.На днях представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал предложение ООН по расширению зерновой сделки. Он заверил, что в Вашингтоне якобы заинтересованы в продолжении потока продовольствия и страна не будет "совершать что-либо, чтобы помешать этому". Прайс уточнил, что ни санкции США, ни международные санкции не вводят ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, зерно, россия, небензя
США, зерно, Россия, Небензя
Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях
Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности. Об этом заявил 15 сентября на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
"Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности". - сказал Небензя.
По его словам, эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета.
"Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты для нормального функционирования цепочек поставок", - указал он.
На днях представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал предложение ООН по расширению зерновой сделки. Он заверил, что в Вашингтоне якобы заинтересованы в продолжении потока продовольствия и страна не будет "совершать что-либо, чтобы помешать этому". Прайс уточнил, что ни санкции США, ни международные санкции не вводят ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.