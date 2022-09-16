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Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях

Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях - 16.09.2022 Украина.ру

Небензя обвинил Запад во вранье о санкциях

Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности. Об этом заявил 15 сентября на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

2022-09-16T09:32

2022-09-16T09:32

2022-09-16T09:32

сша

зерно

россия

небензя

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"Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности". - сказал Небензя.По его словам, эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета.На днях представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал предложение ООН по расширению зерновой сделки. Он заверил, что в Вашингтоне якобы заинтересованы в продолжении потока продовольствия и страна не будет "совершать что-либо, чтобы помешать этому". Прайс уточнил, что ни санкции США, ни международные санкции не вводят ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зерно, россия, небензя