https://ukraina.ru/20220916/1038786349.html
Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ - 16.09.2022 Украина.ру
Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
Работающие на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города
2022-09-16T09:12
2022-09-16T09:12
2022-09-16T09:12
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Во встрече с главой администрации Энергодара Александром Волгой приняли участие два инспектора МАГАТЭТакже Волга рассказал инспекторам о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности.В администрации отметили, что представители МАГАТЭ остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей города.Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад с итогами инспекции на ЗАЭС и других ядерных объектах Украины. Организация призвала создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить техногенную катастрофу из-за боевых действий.
https://ukraina.ru/20220916/1038785589.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, энергодар, запорожская аэс
Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
Работающие на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города
Во встрече с главой администрации Энергодара Александром Волгой приняли участие два инспектора МАГАТЭ
"Это первая встреча, прошедшая на официальном уровне, между миссией и ВГА. В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара", - говорится в сообщении.
Также Волга рассказал инспекторам о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности.
В администрации отметили, что представители МАГАТЭ остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей города.
Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад с итогами инспекции на ЗАЭС и других ядерных объектах Украины. Организация призвала создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить техногенную катастрофу из-за боевых действий.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.