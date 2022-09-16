Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ - 16.09.2022 Украина.ру
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Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ - 16.09.2022 Украина.ру
Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ
Работающие на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города
2022-09-16T09:12
2022-09-16T09:12
новости
магатэ
энергодар
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Во встрече с главой администрации Энергодара Александром Волгой приняли участие два инспектора МАГАТЭТакже Волга рассказал инспекторам о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности.В администрации отметили, что представители МАГАТЭ остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей города.Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад с итогами инспекции на ЗАЭС и других ядерных объектах Украины. Организация призвала создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить техногенную катастрофу из-за боевых действий.
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Новости, МАГАТЭ, Энергодар, Запорожская АЭС

Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ

09:12 16.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Работающие на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города
Во встрече с главой администрации Энергодара Александром Волгой приняли участие два инспектора МАГАТЭ
"Это первая встреча, прошедшая на официальном уровне, между миссией и ВГА. В ходе встречи инспекторы задали ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности не только ЗАЭС, но и жителей Энергодара", - говорится в сообщении.
Также Волга рассказал инспекторам о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности.
В администрации отметили, что представители МАГАТЭ остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей города.
Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад с итогами инспекции на ЗАЭС и других ядерных объектах Украины. Организация призвала создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить техногенную катастрофу из-за боевых действий.
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

- РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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НовостиМАГАТЭЭнергодарЗапорожская АЭС
 
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