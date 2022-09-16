https://ukraina.ru/20220916/1038786349.html

Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ

Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ - 16.09.2022 Украина.ру

Власти Энергодара сообщили, что договорились о сотрудничестве с инспекторами МАГАТЭ

Работающие на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые встретились на официальном уровне с руководством администрации Энергодара, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города

2022-09-16T09:12

2022-09-16T09:12

2022-09-16T09:12

новости

магатэ

энергодар

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038032142_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_972e4cec28f9b5d99397bdf50d769f81.jpg

Во встрече с главой администрации Энергодара Александром Волгой приняли участие два инспектора МАГАТЭТакже Волга рассказал инспекторам о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности.В администрации отметили, что представители МАГАТЭ остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей города.Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад с итогами инспекции на ЗАЭС и других ядерных объектах Украины. Организация призвала создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить техногенную катастрофу из-за боевых действий.

https://ukraina.ru/20220916/1038785589.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, магатэ, энергодар, запорожская аэс