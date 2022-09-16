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Посол Антонов сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"
Посол Антонов сравнил США с "ковбоем с плохим зрением" - 16.09.2022 Украина.ру
Посол Антонов сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"
США после введения очередного пакета санкционных мер в отношении Москвы напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей". Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говорится 16 сентября на странице дипмиссии во "ВКонтакте".
2022-09-16T08:38
2022-09-16T08:38
2022-09-16T09:06
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"Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей", — сказал Антонов.Посол указал на "сумбурность" очередного пакета рестрикций США, а также на то, что Вашингтон, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.По мнению Антонова, "твердолобость" Штатов, продолжающих раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет.В заключение он подчеркнул, что американские ограничения не способны повлиять на подходы и позиции Москвы."Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС", — резюмировал глава дипмиссии.Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Ведомство также расширило экспортные ограничения в отношении Москвы и Минска.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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антонов, сша, новости, санкции
Посол Антонов сравнил США с "ковбоем с плохим зрением"
08:38 16.09.2022 (обновлено: 09:06 16.09.2022)
США после введения очередного пакета санкционных мер в отношении Москвы напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей". Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говорится 16 сентября на странице дипмиссии во "ВКонтакте".
"Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей", — сказал
Антонов.
Посол указал на "сумбурность" очередного пакета рестрикций США, а также на то, что Вашингтон, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.
По мнению Антонова, "твердолобость" Штатов, продолжающих раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет.
"Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики", — добавил российский дипломат.
В заключение он подчеркнул, что американские ограничения не способны повлиять на подходы и позиции Москвы.
"Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС", — резюмировал глава дипмиссии.
Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Ведомство также расширило экспортные ограничения в отношении Москвы и Минска.