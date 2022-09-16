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В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат
В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат - 16.09.2022 Украина.ру
В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат
В некоторых европейских странах закончилось оружие для поставок Украине. Об этом сообщил 15 сентября бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер в статье для журнала Foreign Affairs
2022-09-16T07:11
2022-09-16T07:11
2022-09-16T07:28
оружие
сша
новости
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По его словам, военная поддержка Киева со стороны Евросоюза начинает снижаться.Дипломат также обратил внимание на падение уровня экономической помощи Запада Украине."Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в конгрессе США, а европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний", — говорится в публикации.На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, сша, новости
В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат
07:11 16.09.2022 (обновлено: 07:28 16.09.2022)
В некоторых европейских странах закончилось оружие для поставок Украине. Об этом сообщил 15 сентября бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер в статье для журнала Foreign Affairs
По его словам, военная поддержка Киева со стороны Евросоюза начинает снижаться.
"В некоторых странах Европы закончилось оружие и военные запасы для поставок Украине. Официальные лица в США предупреждают о невозможности и дальше поддерживать чрезвычайный уровень поддержки, оказываемой Киеву на протяжении последнего полугода, поскольку американские военные запасы начинают сокращаться", — высказался Даалдер.
Дипломат также обратил внимание на падение уровня экономической помощи Запада Украине.
"Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в конгрессе США, а европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний", — говорится в публикации.
На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт.