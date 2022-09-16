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В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат

В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат - 16.09.2022 Украина.ру

В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат

В некоторых европейских странах закончилось оружие для поставок Украине. Об этом сообщил 15 сентября бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер в статье для журнала Foreign Affairs

2022-09-16T07:11

2022-09-16T07:11

2022-09-16T07:28

оружие

сша

новости

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По его словам, военная поддержка Киева со стороны Евросоюза начинает снижаться.Дипломат также обратил внимание на падение уровня экономической помощи Запада Украине."Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в конгрессе США, а европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний", — говорится в публикации.На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, сша, новости