https://ukraina.ru/20220915/1038741199.html
"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России
"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России - 15.09.2022 Украина.ру
"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России
Цель американской политики в Центральной Азии состоит в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур
2022-09-15T08:29
2022-09-15T08:29
2022-09-15T08:29
сша
политика
россия
центральная азия
новости
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Она утверждает, что в Центральной Азии США "пытаются содействовать взаимосвязанности региона", а также "укреплению демократических институтов", "развивать человеческий капитал".Вашингтон хочет "продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека", стремятся "поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия" в регионе, добавила Каур.По ее словам, ситуация на Украине и санкции против России "сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России".США видят "растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону", заключила помощник директора агентства.Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
https://ukraina.ru/20220912/1038650444.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, политика, россия, центральная азия, новости
"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России
Цель американской политики в Центральной Азии состоит в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур
Она утверждает, что в Центральной Азии США "пытаются содействовать взаимосвязанности региона", а также "укреплению демократических институтов", "развивать человеческий капитал".
Вашингтон хочет "продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека", стремятся "поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия" в регионе, добавила Каур.
"Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью", - добавила Каур.
По ее словам, ситуация на Украине и санкции против России "сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России".
США видят "растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону", заключила помощник директора агентства.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.