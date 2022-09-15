"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России - 15.09.2022 Украина.ру
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"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России
"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России - 15.09.2022 Украина.ру
"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России
Цель американской политики в Центральной Азии состоит в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур
2022-09-15T08:29
2022-09-15T08:29
сша
политика
россия
центральная азия
новости
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Она утверждает, что в Центральной Азии США "пытаются содействовать взаимосвязанности региона", а также "укреплению демократических институтов", "развивать человеческий капитал".Вашингтон хочет "продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека", стремятся "поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия" в регионе, добавила Каур.По ее словам, ситуация на Украине и санкции против России "сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России".США видят "растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону", заключила помощник директора агентства.Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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сша, политика, россия, центральная азия, новости
США, политика, Россия, Центральная Азия, Новости

"Главная цель": в США заявили, что хотят "отстыковать" Центральную Азию от экономики России

08:29 15.09.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Цель американской политики в Центральной Азии состоит в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур
Она утверждает, что в Центральной Азии США "пытаются содействовать взаимосвязанности региона", а также "укреплению демократических институтов", "развивать человеческий капитал".
Вашингтон хочет "продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека", стремятся "поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия" в регионе, добавила Каур.
"Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью", - добавила Каур.
По ее словам, ситуация на Украине и санкции против России "сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России".
США видят "растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону", заключила помощник директора агентства.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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