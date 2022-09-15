Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника - 15.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника
Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника - 15.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника
Россия уничтожает дальнобойные 155-мм гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника системой "Ураган" и модернизированными ПВО, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-15T05:45
2022-09-15T05:45
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Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.По его словам, гаубицы M777 украинских войск уничтожаются быстрее HIMARS.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вс рф, оружие
Новости, ВСУ, ВС РФ, оружие

Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника

05:45 15.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Россия уничтожает дальнобойные 155-мм гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника системой "Ураган" и модернизированными ПВО, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".
В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
У нас есть система "Ураган", модернизированные системы ПВО, которые позволяют уничтожать одиночные снаряды реактивные системы залпового огня противника, включая дальнобойные 155-мм гаубицы M777 и РСЗО HIMARS.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, гаубицы M777 украинских войск уничтожаются быстрее HIMARS.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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