https://ukraina.ru/20220915/1038725484.html

Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника

Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника - 15.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, каким оружием РФ уничтожает дальнобойные гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника

Россия уничтожает дальнобойные 155-мм гаубицы M777 и РСЗО HIMARS противника системой "Ураган" и модернизированными ПВО, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-15T05:45

2022-09-15T05:45

2022-09-15T05:45

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Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.По его словам, гаубицы M777 украинских войск уничтожаются быстрее HIMARS.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038674334.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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