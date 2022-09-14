https://ukraina.ru/20220914/1038693434.html

Геннадий Алехин о поставках на Украину оружия из США : Необходимо сделать безопасную зону у границ России

Геннадий Алехин о поставках на Украину оружия из США : Необходимо сделать безопасную зону у границ России - 14.09.2022 Украина.ру

Геннадий Алехин о поставках на Украину оружия из США : Необходимо сделать безопасную зону у границ России

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T06:08

2022-09-14T06:08

2022-09-14T06:35

интервью

спецоперация

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Между Украиной и РФ нужно создать зону безопасности, чтобы ВСУ не могли достать по территории России дальнобойными ракетами или "кочующими минометами". Возможно, в Генштабе российской армии уже приняты решения, и в ближайшее время мы их увидим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.- Геннадий Тимофеевич, Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций", пишут журналисты американского издания The Wall Street Journal. В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Могут ли Штаты действительно поставить это оружие?- Киев кровно заинтересован в том, чтобы такие типы вооружений поступили на Украину в как можно большем количестве. Я не сомневаюсь, что вооружение будет поступать, но в каком количестве - трудно сказать. Американцы постоянно повторяют, что дальнобойные орудия дальностью 200-300 километров не должны применяться по территории России. Мне кажется, это такая уловка со стороны американцев.Сейчас граница фронта находится практически по линии государственной границы в Белгородской области. Я не думаю, что они сунутся в наступление бронированными группами, колоннами, мобильными отрядами. Диверсионно-разведывательные группы находились в "серой зоне" и на северном участке Харькова, оставленного нашими войсками. Вполне возможно, что они могут "шариться" по приграничным селам Белгородской области. Для ВСУ не составит труда доставить туда ствольную артиллерию, включая "кочующие минометы", которые могут наносить удары по целям на расстоянии 20-30 километров. Такая старая советская система у них еще осталась.По моим сведениям, американцы не отказались от обучения украинских летчиков на F-16. Я думаю, этот вопрос остается открытым. Обучать их вполне возможно и на территории Западной Украины, там находился Прикарпатский военный округ - там до сих пор находятся аэродромы, учебные центры. Я допускаю, что на этой базе вполне возможно происходит обучение на новых самолетах. На обучение хорошего летчика требуется минимум девять месяцев. Уже прошли шесть месяцев. Где гарантии, что они не в марте начали их обучать? В Харькове есть университет Воздушных сил, преподавателей и курсантов вывезли из города еще в марте. Это не афишировалось, но возможно, что обучение проходило и проходит.- То есть, Штаты могут поставить Украине F-16?- Я не знаю, поставят или нет, но не исключаю, что обучение на F-16 проходило и проходит. Украина потеряла много боевых самолетов в ходе специальной военной операции.- Чем Россия может противодействовать "кочующим минометам" или дальнобойным ракетам?- Я не сомневаюсь, что в Генштабе приняты какие-то решения по ситуации, в том числе, связанной с Харьковом. На мой взгляд, в первую очередь необходимо сделать так называемую безопасную зону - отодвинуть украинские войска от границ Белгородской и Харьковской области на приличное расстояние, чтобы они не могли доставать территорию России с помощью артиллерии, РСЗО и прочих вооружений. Это значит фактически выйти на те рубежи, на которых мы находились в конце февраля-начале марта.ВСУ находятся фактически на границе. Паники нет, но озабоченность и тревога присутствуют. Мы же не собираемся это все так оставлять? Значит, будут какие-то наступательные действия, а они немыслимы без наращивания сил и средств. Я думаю, какие-то решения приняты, и мы в ближайшее время их увидим.- Какими средствами мы можем подавлять дальнобойные орудия?- У нас есть система "Ураган", модернизированные системы ПВО, которые позволяют уничтожать одиночные снаряды реактивные системы залпового огня противника, включая дальнобойные 155-мм гаубицы M777 и РСЗО HIMARS. Поступают сообщения об уничтожении РСЗО, складов боеприпасов. Гаубицы M777 уничтожаются быстрее HIMARS, но надо признать: это - системы высокоточные и эффективные, показали себя, в том числе, на Харьковском направлении.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220911/1038611871.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

интервью, спецоперация